Política sem educação? Um dos mais importantes cursos de formação da alta academia brasileira está vivendo suas últimas semanas de vida. O responsável pelo programa, o filósofo da USP José Arthur Giannotti, do Cebrap, foi avisado, no fim de outubro, de que, a partir de 2008, o curso - que existe há 21 anos e hoje tem oito bolsistas - não vai mais receber ajuda do governo federal. Conta Giannotti que, em encontro com o presidente do Capes, Jorge Almeida Guimarães, tentou uma avaliação real do curso. "Eles não toparam." Deve ser coincidência: a decisão é tomada quando ainda não assentou a poeira de imbróglio parecido, que extinguiu o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford. As duas medidas partem do governo do PT. E as duas instituições atingidas são ligadas a intelectuais que, aos olhos dos petistas, têm um pé no PSDB. O Capes alega que o tal Programa de Formação de Quadros Profissionais não se enquadra em suas metas, de financiar a pós-graduação. Diz que, por anos seguidos, esperou que o Cebrap adaptasse o curso às regras do MEC. Em nota pela internet, chegou a chamar de "privilégio extraordinário" a manutenção do curso por tão longo tempo. Giannotti dirigia um programa que não era generalista nem voltado à especialização. "Nossa proposta sempre foi um programa interdisciplinar, que visava enfrentar uma assustadora deficiência na área de ciências humanas. E num curso que não tomasse tanto tempo", justifica. Se nenhuma solução de última hora for encontrada, os oito últimos bolsistas fecham as portas do curso em fevereiro. Fifth Avenue Manoel Müller, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Design, já iniciou negociações com a Macy?s para comercialização de mobilário brasileiro com desenho exclusivo, em Nova York. Os primeiros contatos foram feitos durante o World Design Congress, realizado no fim de outubro, em São Francisco, dentro de um programa que conta com o apoio da Apex Brasil. Luzes, câmera... Na agenda lotada de Ivete Sangalo, dois dias estão reservados para gravar, no Projac, o Estação Globo. É o segundo ano em que Ivete é chamada para apresentar especial de fim de ano. Vestibular São Paulo pode ser uma das seis cidades do mundo escolhidas pela Fundação Bill e Melinda Gates para programa de ajuda à pobreza. Consultores da instituição, Carlos Martín e Michael Jenkins reúnem-se hoje com o secretário Floriano Pesaro. Absurdo Em 2002, a BASF protestou indevidamente um título de R$ 7.500 de uma pequena empresa do Piauí, que entrou com ação indenizatória. O pedido inicial era de R$ 15 milhões por danos morais e R$ 500 mil por danos materiais. O juiz decidiu por R$ 30 mil por danos morais. Quanto aos danos materiais, determinou perícia que transformou os R$ 15 milhões "materiais" em dano moral. Isto foi homologado pelo juiz... Quem se habilita? O Ministério do Meio Ambiente avisa: interessados em explorar um pedaço de 90 mil hectares do paraíso da biodiversidade podem obter hoje, via internet, o edital de licitação dos primeiros lotes da floresta amazônica. É parte do plano do Serviço Florestal Brasileiro para conter ocupações irregulares . A Floresta Nacional do Jamari, entre Itapoã do Oeste e Cujubim, em Rondônia, foi a escolhida para inaugurar as concessões. Menino do Rio O Museu da Casa Brasileira e a Secretaria de Estado da Cultura iniciam as festividades dos 100 anos do arquiteto Oscar Niemeyer, que se comemora dia 15 de dezembro. O edifício Copan, um dos marcos arquitetônicos de São Paulo, projeto do arquiteto, ganha um gigantesco número 100 na fachada. E o museu lança o guia Três Momentos de Oscar Niemeyer. Caldo de galinha A respeitada Agência Internacional de Energia foi extremamente cautelosa, em seu relatório divulgado ontem, quanto ao campo petrolífero de Tupi, na bacia de Santos. Alertou que sua exploração deve requerer pesados investimentos e novas perfurações para se avaliar com precisão o tamanho da reserva. Eu voltei Os brasileiros amantes das trufas brancas podem respirar aliviados. Mesmo com a alta do preço, Rogério Fasano reconsiderou e serve, a partir de amanhã, as delícias em seus restaurantes. Tipo importação No "boom" do setor automobilístico, a VW comemora aumento de 128% nas vendas dos modelos Beetle, Bora e Jetta. Importados do México. Do lixo ao luxo Várias secretarias do governo Serra estão tocando, em conjunto, um grande projeto no chamado Cota 100. A idéia é transferir as famílias que moram em áreas de preservação para uma área em Cubatão. Prometem área verde, aquecimento solar, área de lazer e casas com três dormitórios, entre outras. Para quem duvida, o "estande" high tech está na 7ª Bienal de Arquitetura. Se for mesmo assim, Serra que se prepare: vão fazer fila. Tipo exportação O que têm em comum Ralph Lauren, Leonardo Ferragamo, Sarah Jessica Parker, Cindy Crawford e o brasileiro Sig Bergamin? Todos foram incluídos na lista de 35 personagens escolhidos pelos editores da Elle Decor americana para aparecerem no livro So Chic, que acaba de sair em Nova York. Em páginas muito bem montadas, ele mostra, detalhadamente, a casa de cada um deles... Impressão Digital Marco Maciel Emoldurado pelo rabo de cavalo da senadora (e colega de partido) Kátia Abreu, num clique do fotógrafo Ed Ferreira, Marco Maciel, presidente da CCJ do Senado, viveu ontem um dia duro, na batalha contra a CPMF. Enquanto o governo cabalava votos, ele ironizava a provisoriedade da contribuição em questão. "Há 118 anos, quando foi proclamada a República do Brasil, escreveu-se também que ela era provisória", comparou. Pois é. Na frente O empresário Romeu Chap Chap fechou parceria com a Verax Serviços Financeiros, de Marcelo Xandó e Márcio Dreher. Os dois querem unir a experiência do guru do setor imobiliário com o pique jovem da empresa. Marcelo Branco, secretário municipal de Obras, adorou. Recebeu na segunda-feira, das mãos de Cláudia Ito, do GP Brasil, um troféu idêntico ao do campeão mundial Kimi Raikkönen. Homenagem à Prefeitura pela organização da corrida. Chella Safra exportou Felippe Crescenti para cuidar da direção artística da sinagoga do casamento de Jacob Safra e Shari Finkelstein, domingo, no Waldorf Astoria. Foi o tenista Rafael Nadal o eleito pela L''''Oréal Paris para embaixador de uma linha de xampu da marca na Europa. Além de ser um dos melhores do mundo, o espanhol faz bastante sucesso na ala feminina. Tem 21 anos e um jeito, assim, rústico de ser... A Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados ganhou, da publicação Chambers & Partners, em Londres, o título de Latin American Law Firm of 2007. A cena é a seguinte: Selton Mello conversando com Seu Jorge num bar de São Paulo. O assunto? 