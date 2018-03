Polícia palestina confisca pintura de Banksy envolvida em disputa legal

GAZA - A polícia palestina confiscou de um grafiteiro de Gaza nesta quinta-feira, 9, uma porta que sobreviveu a um bombardeio e que contém uma pintura de Banksy, depois que o proprietário original se queixou de ter sido induzido a vendê-la por um preço inferior.

O artista Belal Khaled havia pago 700 shekels (175 dólares) pela imagem de uma deusa com a cabeça apoiada na mão, que foi pintada com tinta spray no portal de ferro e tijolo que permaneceu em meio às ruínas da casa de Rabea Darduna, destruída durante a guerra de julho e agosto do ano passado com Israel.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Banksy, artista de rua britânico famoso por seus murais irônicos em lugares incomuns, visitou Gaza este ano e deixou várias pinturas do lado de fora das paredes de edifícios, alguns deles em escombros. Suas obras normalmente são vendidas por mais de 500 mil dólares.

Khaled, de 23 anos, declarou à Reuters que a polícia apreendeu a pintura em sua casa em Khan Younis, no sul de Gaza, e que estava acompanhada de Darduna, que é funcionário público.

“Os policiais levaram a porta embora e me disseram que ficará retida de acordo com uma ordem judicial por haver uma ação civil contra mim”, afirmou Khaled. “Eu sou o verdadeiro proprietário da porta agora, e procurarei demonstrar isso no tribunal”.

Um porta-voz da polícia não tinha nenhum comentário a fazer de imediato, mas o advogado de Darduna, Mohammed Rihan, confirmou que o pedido de posse da pintura de Bansky está sendo analisado pela corte.

“Tentarei devolver a porta a seu verdadeiro proprietário, Rabea Darduna. Meu cliente foi enganado”, afirmou Rihan.

Depois de comprar a obra de Darduna, Khaled disse na semana passada que queria evitar que o mural de Banksy fosse negligenciado e que sempre desejou possuir um trabalho do artista recluso, que é de Bristol, no oeste da Inglaterra, e jamais revelou sua identidade.

Khaled declarou não ter planos de vender o portal “no momento”. Um mural de Banksy pintado em uma loja de Londres em 2013 foi vendido em um leilão particular por 1,1 milhão de dólares.