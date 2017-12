Polêmica sobre cena cancelada do novo Batman Batman escapou de um banho nas águas poluídas de Porto Victória, em Hong Kong. Isso ocorreu com o cancelamento de uma cena de The Dark Knight, o novo filme da série dirigido por Christopher Nolan. Segundo fontes ligadas ao estúdio Warner Bros, o motivo teria sido o temor pela saúde do ator Christian Bale, que interpreta o herói. O produtor executivo desmentiu os boatos e informou que foi uma decisão da equipe. "Não vejo nenhum inconveniente em jogar uma estrela de cinema na água", disse Kevin de La Noy. A declaração provocou risos nervosos de Bale e Morgan Freeman durante a entrevista coletiva.