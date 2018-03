Poesias de um mestre da interpretação das letras Poesias Segismundo Spina Ateliê 86 págs., R$ 32 Segundo o crítico literário Alfredo Bosi, muitos alunos tiveram o privilégio de assistir às aulas de Segismundo Spina sobre poesia trovadoresca, Os Lusíadas, poesia barroca e poesia romântica na USP, mas poucos conhecem o poeta que se escondia por trás do professor, do intérprete das letras portuguesas. Além da poesia de Spina, esta edição traz texto crítico sobre uma das poesias mais controversas de Gregório de Matos - Marinícolas. Spina enfrenta duas questões que um dos textos mais obscuros do século 17 suscita: o que significa o termo marinícolas e quem foi o Marinícolas?