Poesia celebra o fim da Guerra Civil Espanhola Os 70 anos do final da Guerra Civil Espanhola serão lembrados hoje com o lançamento da Coleção Poesias da Espanha, da editora Hedra, na Casa das Rosas (Avenida Paulista, 37), a partir das 19 horas. Divididos por regiões (poesia galega, espanhola, catalã e basca), os livros trazem o subtítulo "das origens à Guerra Civil" e reúnem uma seleção de poemas e autores representativos dos principais períodos históricos de cada literatura, desde suas origens como manifestação literária, a partir do século 12, até o sangrento episódio. No evento, haverá ainda um debate e um recital em que poemas serão lidos na língua original.