Poemas que transgridem a linha reta do discurso Caligramas Guillaume Apollinaire Ateliê e Editora UnB 192 págs., R$ 64 Caligrama é uma palavra que mistura escrita e imagem (caligrafia e ideograma). Caligramas foi escrito pelo poeta Guillaume Apollinaire (Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky) durante a 1ª Guerra Mundial. Seu autor estava entre os membros mais populares do bairro parisiense de Montparnasse, onde se reunia importante grupo de artistas, e tornou-se nome central das vanguardas. Seleção de 84 poemas visuais, este volume, cuja tradução e notas são de Álvaro Faleiros, contém 24 reproduções fac-similares dos originais e é dividido em quatro seções - caligramas puros, os inseridos, os manuscritos e os jogos no espaço. Em Caligramas, Apollinaire (1880-1918) desafiou a linearidade do discurso.