Poemas inéditos de Gabriela Mistral Uma centena de poemas inéditos, fotos e notas desconhecidas da poeta chilena Gabriela Mistral, Nobel de Literatura em 1945, foram encontrados com a atual testamenteira da poeta nos Estados Unidos, de acordo com El Mercurio. Segundo o jornal, os achados derrubam a crença de que Gabriela escreveu poucos livros e duplicam sua obra conhecida até agora. O acervo encontrado deve seguir para o Chile, pois a testamenteira Dora Atkinson assinou um documento com a embaixada do Chile nos EUA, que autorizou o envio dos pertences ao país. A obra permaneceu por 50 anos nas mãos da herdeira de Mistral, Doris Dana, morta no ano passado.