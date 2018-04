Poema épico fundador da literatura finlandesa Kalevala Elias Lönnrot Ateliê 96 págs., R$ 32 Composto por 50 cantos, Kalevala, poema épico finlandês, é o resultado de um trabalho de pesquisa, compilação e composição do estudioso romântico Elias Lönnrot (1802-1884), que consultou diversas fontes da tradição oral camponesa de seu país. Dadas as suas características, o texto se transformou na obra seminal da literatura finlandesa e, por extensão, em marco da identidade nacional. Os versos do épico construído por Lönnrot narram a criação do mundo e o nascimento de seu protagonista, Väinämöinen. Pouco conhecido no Brasil, o poema é apresentado aqui em edição bilíngue e com glossário. A tradução é de José Bizerril e Álvaro Faleiros, que também assinam comentários sobre a obra.