Pitty realiza pocket show para lançar CD A cantora Pitty faz hoje pocket show, às 21 h, na Saraiva MegaStore no MorumbiShopping (Av. Roque Petroni Jr, 1.089, tel. 5181-7574 ) para lançar seu terceiro CD, Chiaroscuro, que também sai em vinil. O título remete à técnica claro-escuro usada por Leonardo da Vinci e, segundo a cantora, sintetiza a filosofia deste novo trabalho que investe em contrastes. Após quatro anos sem lançar disco de inéditas, ela agora promove a mistura de bolero, soul e rock nas composições. A produção ficou com Rafael Ramos e entre os músicos que participaram das gravações está o violinista Hique Gómez, do grupo Tangos e Tragédias.