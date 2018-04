Pirações provocadas pelo Rei Desde que Roberto Carlos proibiu sua biografia escrita por Paulo César Araújo, com a possibilidade de serem queimados os volumes, minha estima pelo cantor foi bem reduzida. A biografia continua fora de circulação, o Rei é intransigente. Vai ver envelheceu e esclerosou. Aliás, é engraçado, temos o Rei Roberto Carlos, o Rei Pelé, o Imperador Adriano, e assim por diante. E o Príncipe? Ah, sim, tivemos um Pequeno Príncipe, era o Ronnie Von, boa gente que continua aí na dele. O que acabaram foram as rainhas. Lembram-se das rainhas do rádio? Emilinha Borba, Marlene, Isaurinha Garcia, Maysa (rainha da fossa). Existem ainda as rainhas do pedaço, são as que reinam no bairro, no clube, na praia. Agora, as designações são outras. Mulher Melancia, Mulher Abóbora, Mulher Chuchu. Estava no Rio de Janeiro e acompanhei pela televisão o show RC 50 Anos. No sábado, durante todo o dia, a televisão fez chamadas para o maior espetáculo da Terra que aconteceria naquela noite. Não sei quantas vezes a Patrícia Poeta apareceu na telinha anunciando o show. Bola da vez, a Patrícia - que já foi musa do Verissimo - está em todas, faz chamadas, reportagens, entrevistas, anuncia e ancora o Fantástico, entra no meio do programa do Faustão, é a rainha do pedaço. Só não transmite futebol porque o Galvão, outro Rei, certamente não deixa. A Patrícia até hoje só não fez poesia, nos deve uns poemas para justificar o nome. Agora, banho dos bons ela tomou na noite de sábado. No fim, fazendo força para se mostrar alegre, exibia-se encharcada, os cabelos pingando. De qualquer modo, seca ou molhada, Patrícia é linda, ainda que no Fantástico eu, entrado em anos, ainda guarde a imagem de Heloisa Millet, hoje pintora em Goiânia. Estava estranha a atmosfera do show, Roberto não engrenava, cantava parece que com o freio de mão travado. De repente, como acontece nas novelas, veio uma barriga, ou seja, o espetáculo patinou, desanimado. Somente na segunda-feira, ao ler o Caderno 2 aqui do Estadão, entendi. A água (como se diz no interior, "maiô uma água daquelas") destroçou a estrutura, esfriou a animação, o Rei perdeu o entusiasmo, tomou chuva, começou, parou, voltou e saiu derrapando. A direção de tevê se atrapalhou, os planos eram confusos, a iluminação esquisita, as imagens de fundo atrapalhavam tudo, poluíam, quando era para dar close, o diretor dava uma panorâmica, quando Roberto apresentou os músicos, eles continuaram anônimos, os cortes eram abruptos, desordenados, padrão SBT! A tevê preferiu não mostrar os vips debandando. Por um fugaz momento vimos as cadeiras da frente vazias. Célebres gostam de aparecer, não de se molhar. O diretor poupou-os de serem exibidos fugindo, como se a fama fosse açúcar que a água dissolve. Vai ver, é! Nem tudo foi desastre. Daqui para a frente, escrevo em código para uma geração. Vanderleia entrou imponente. Dominadora. Ternurinha, rainha (epa!) da Jovem Guarda, sensual, com botas que iam até as coxas (quem não a desejou?), ofuscando o Tremendão e o Rei. Nada de Martinha, Silvinha, Lílian, Vanusa, Meire Pavão, Celly Campello, Rosemary, Nalva Aguiar. Apenas Vanderleia. total, plena, esplendorosa. Peguem seus dicionários da época, maninhos, para não fundirem as cucas. Ali estava Vanderleia, máquina, estraçalhando, de nos deixar fora do ar, com todo mundo gamado, uma gata, barra limpa, boa pra chuchu, cheia de bossa, abafando, um broto legal, gema, enfim, um estouro. Quando ela entrou, eu devia ter colocado minha calça boca de sino, minha camisa gola rolê, para não parecer goiabão, desenterrado minha bolsa capanga para estar inserido no contexto. Na garagem, nenhuma dúvida, entre o Gordini e o Aero Wyllis, pegaria este, para dar um giro. Vandeca é grande demais para um pequenino Gordini, do mesmo tamanho de um Dauphine. Juro que esperei que a Vandeca esquecesse Roberto e Erasmo e cantasse: "Senhor Juiz! Pare!" Assim o show estaria completo. Assisti até o fim, mas queria que ele, o Rei, cantasse Negro Gato, cantasse Que Tudo Mais Vá para o Inferno (fora do repertório, por questões de crenças pessoais), Nas Curvas da Estrada de Santos. Ao menos, o Rei desabotoou os botões das blusas das mulheres... E de repente me veio uma lembrança. Anos 60, eu morava na Praça Roosevelt, 128, e antes de ir para o trabalho, ia ao auditório da TV Excelsior, Canal 9, na Rua Nestor Pestana, para ver o Show do Meio-Dia comandando pelo cantor Hugo Santana (onde estará?). Plateia cheia de secretárias em horário de almoço, officeboys (hoje motoboys), vagabundos, gente fazendo hora como eu. Duas ou três vezes, ao longo dos meses, Hugo levou aquele cantor vestido inteiro de negro, com seu violão, que entrava mancando forte no palco, enquanto a turma na plateia, distraída, se empanturrava de cachorro-quente, hambúrguer e tomava Coca-Cola. O tímido rapaz de preto nem fazia sucesso, apesar de Hugo Santana se esforçar para provocar alarido. Foram as primeiras vezes que vi o Rei. Para começar, Roberto também pastou. Como diria Antonio Bivar em sua peça teatral, O Começo É Sempre Difícil Cordélia Brasil. Também foi para Roberto Carlos.