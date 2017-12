Falta um pouco de ambição ao Cine Arte Lilian Lemmertz. Ser uma sala alternativa não significa ser descuidada. É pequena, apertada, com chão acarpetado, pouca inclinação e espaço mínimo entre as fileiras. Deve ter igreja mais confortável. Em vez de disputar espaço com salas comerciais, deveria assumir sua vocação de cineclube. Talvez até ganhe investimento e comece a abrigar mostras bacanas.