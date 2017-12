Pior poltrona Aquelas velhas poltronas de couro vermelho já tiveram o seu tempo. Mas a necessidade de conforto as deixou desatualizadas demais. Já é hora de trocar. Salas como as do Gemini e do Cinesesc insistem em mantê-las em nome do charme do passado. Não precisam ser como as de multiplex, nem ter apoio para copo, mas como elas rasgam fácil, hoje em dia, parecem mais assentos de ônibus de linha.