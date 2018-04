Pioneirismo teórico de um compositor de vanguarda O belga Henri Pousseur (1929-2009) é considerado um dos principais compositores e teóricos da Música Nova. Ele foi um dos pioneiros do serialismo integral e da música eletrônica nos anos 1950. Com Pierre Boulez, Luciano Berio e Karlheinz Stockhausen, Pousseur pertenceu à geração pós-weberniana ou Escola de Darmstadt. Traduzido por Flo Menezes e Mauricio Oliveira Santos, Apoteose de Rameau e Outros Ensaios reúne textos que abordam, entre outros temas, as mudanças observadas na produção de Schoenberg e Webern; a maturidade de Stravinski; a questão da ordem na Música Nova; e as bases do Tratado de Harmonia, de Jean-Philippe Rameau, autor do período barroco.