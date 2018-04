Piollin renova brilho de seu repertório

Para um espetáculo que já se tornou lendário, Vau da Sarapalha carrega um aspecto raro, talvez único: ainda pode ser visto e com o elenco original, talvez caso único. Não se trata de trajetória inercial, mas de temporadas de um espetáculo vivo. Qual o segredo? Criado há 17 anos pelo grupo Piollin sob direção de Luiz Carlos Vasconcelos em João Pessoa, na Paraíba, literalmente ganhou o mundo. Baseado no conto homônimo de Guimarães Rosa, tem elementos extremamente contemporâneos como dramaturgia construída em sala de ensaio sobre base literária, escrita cênica tão ou mais expressiva do que as palavras, o tempo posto em relevo com recursos como repetição e ruptura gestual, sonoridades elaboradas, um toque de fantástico e ausência de protagonismos, entre outros. Quem não viu terá mais uma chance, pois o grupo inicia hoje na cidade uma mostra de repertório. O efeito paralisante do sucesso avassalador de Sarapalha foi quebrado em 2006, quando os atores criaram A Gaivota (Alguns Rascunhos), sob direção de Haroldo Rego. É significativo que tenham escolhido essa peça de Chekhov, que põe em contraponto artistas consagrados e inquietação juvenil. Desta vez, seguem a tendência atual de trazer para a cena questões antes restritas à sala de ensaio. Numa abordagem delicada, quase toda sussurrada, temerosa como indica o título, o grupo busca compreender a peça a partir de suas angústias pessoais, e vice-versa. O aparente improviso desse trânsito entre vida e obra revela elaboração cuidadosa que amplia a compreensão e torna pulsante de vida o clássico russo. E o Piollin já prepara um novo trabalho sob a batuta de Luiz Carlos Vasconcelos e Haroldo Rego. O primeiro foi o responsável pela fundação da Escola Piollin, em 1977. Criador do Palhaço Xuxu, fez carreira-solo, atuou em nada menos do que 11 longas-metragens - Eu Tu Eles e Baile Perfumado e Carandiru entre eles - e desde 2005 voltou a viver em João Pessoa. Nessa entrevista, fala sobre o efeito do tempo sobre Sarapalha e o Piollin. Qual sua relação hoje com o Piollin? Em 2005, voltei a morar em João Pessoa para estar próximo, mas fui dirigir a Fundação Cultural João Pessoa, onde fiquei um ano e meio. Desliguei-me para atuar no filme Andar às Vozes, depois emendei com a minissérie A Pedra do Reino. Como eu não apresentava uma proposta, o grupo chamou Haroldo Rego e juntos criaram A Gaivota. Agora voltei ao trabalho criativo com o Piollin. O grupo ficou preso ao sucesso de Sarapalha? Manter um espetáculo por tanto tempo é muito difícil. Quando os personagens deixam de ser ideação do preto no branco do conto passam a estar sujeitos à finitude que o tempo impõe a tudo. Sarapalha é um espetáculo com proposta cênica defasada em 17 anos. Sempre fizemos ensaios de limpeza, porém o problema era mais grave. Há dois anos resolvemos voltar ao ponto, retrabalhar a fundo, e a paixão ressurgiu. Sarapalha está defasado? Várias coisas nesse novo estudo soavam gastas. Numa cena, o Everaldo ia na ponta dos pés, era interessante, hoje é excessivo, não precisa daquela amplificação. O alongamento das falas na primeira cena incomodava muito e o Everaldo propôs pausar em vez de estirar a voz. Em resumo, é um enfrentamento dificílimo, não existe literatura sobre isso. Há risco em mexer no que agrada? Essa é outra questão, a camada histórica. Há o que pode ser consertado, há o que fica, é documento. Não se pode mudar uma concepção de 17 anos. É preciso que a obra continue viva, dialogando com a nova cena, mas sem perder a clareza de que é um espetáculo de outro tempo. Há aspectos ali que se mantêm na baia, mesmo na cena pós-dramática, como as sobreposições espaciais. Há elementos que me são caros. Mas a mim incomodam os aspectos dramáticos da interpretação. A atuação não psicológica é minha busca hoje, mas não posso mexer nisso em Sarapalha. É investigação de agora e vamos entrar nela de cabeça em nossas novas criações. O sucesso manteve o grupo unido? A visão que tenho atualmente é a de que o sucesso, estrondoso como foi, nos abalou. Em 1996, os atores do Piollin levantaram um material que não deu em nada por pura incompetência minha, hoje tenho clareza disso. Havia o temor de ousar num experimento que poderia agradar ou não. O tempo dá essa percepção. Já já vamos abrir as portas do Piollin para compartilhar alguns experimentos, como fizemos lá atrás, com Sarapalha, para ouvir opiniões, trabalhar em estado de presença com o público, com vontade de correr riscos. E não estou só. O Haroldo (Rego) está junto nessa, é parceria. Não sabemos ainda o que será, mas estamos trabalhando. 