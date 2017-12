Pinturas de Van Gogh roubadas há 14 anos são recuperadas na Itália

O Museu Van Gogh, de Amsterdã, anunciou nesta sexta-feira, 30, que a polícia anti-máfia de Nápoles recuperou duas pinturas de Vincent Van Gogh roubadas em 2002. As obras são "Vista da Praia de Scheveningen com Tempestade" ("Seascape at Scheveningen"), de 1882, e "Igreja Protestante de Neunen" ("Congregation leaving the Reformed Church in Nuenen"), de 1884. Elas foram recuperadas em uma ação contra o grupo de crime organizado Camorra.

A instituição holandesa afirmou, em seu website oficial, que as obras estão "relativamente em boa condição". Na época do roubo, em 2002, um porta-voz do museu afirmou que os ladrões haviam entrado no museu pelo teto. As peças são consideradas de pequeno porte, com 34 por 51 centímetros ("Vista...") e 41 por 32 centímetros ("Igreja..."). Elas integram o chamado período "holandês" da trajetória artística de Van Gogh./AP