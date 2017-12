Pinacoteca promove seminário sobre artistas afrodescendentes

A Pinacoteca do Estado de São Paulo vai promover nos dias 30/4 e 7/5 o seminário Territórios: Artistas Afrodescendentes no Acervo da Pinacoteca, atividade que integra a programação da mostra homônima em cartaz até 13/6 na Estação Pinacoteca.

O evento, realizado em parceria com a revista O Menelick 2º Ato, terá entrada gratuita, mas os interessados devem se inscrever antes por meio do e-mail pinacotecasp@pinacoteca.org.br. As mesas e palestras ocorrerão no auditório da Estação Pinacoteca, localizada no Largo General Osorio, 66, tel. (11)3335-4990.

A exposição Territórios: Artistas Afrodescendentes no Acervo da Pinacoteca conta com obras de artistas como Emanoel Araújo, que foi diretor da Pinacoteca do Estado, Rosana Paulino, Rômmulo Vieira Conceição, Jaime Lauriano, Flávio Cerqueira, Sidney Amaral, Rubem Valentim e Atrhur Timótheo da Costa. "Por motivos diversos, esses artistas não figuram na historiografia hegemônica da história da arte brasileira e, portanto, são estudados sem o devido zelo, ou estão relegados apenas a espaços que se dedicam a salvaguardar e propagar a cultura afro-brasileira", afirma o diretor do museu e curador da mostra, Tadeu Chiarelli.

Veja a programação do seminário abaixo:

30 de abril

Manhã - 10h às 12h30

Tema: Artistas Afrodescendentes na História da Pinacoteca do Estado

10h às 12h - Depoimento

Emanoel Araujo, artista e diretor do Museu Afro Brasil

Mediação: Tadeu Chiarelli, diretor geral da Pinacoteca do Estado

12h às 12h10

José Nabor Júnior, editor-chefe da revista 'O Menelick 2º Ato'

12h10 às 12h30

Stand de distribuição da revista 'O Menelick 2º Ato'

Tarde - 14h00 às 15h50

Tema: Artistas e instituições: é preciso colorir para enxergar

14h00 às 14h20 - Comunicação

Renata Bittencourt - UFC/Secretaria de Estado da Cultura

As instituições brasileiras em relação à produção de artistas afrodescendentes

14h20 às 15h50 - Mesa redonda

Janaina Barros - Universidade de São Paulo

Tema: Os artistas afrodescendentes e a visibilidade de suas produções em instituições de arte

Nelson Fernando Inocêncio - Universidade Federal de Brasília

Tema: Artistas afrodescendentes no acervo do Museu Afro Brasil

Mediação: Claudinei Roberto - curador independente

07 de maio

Manhã 10h30 às 12h20

Tema: Artistas e História: é preciso rever para compreender

10h30 às 10h50 - Comunicação - Alexandre Araujo Bispo - O Menelick 2º Ato, Diretor da DACE/ CCSP e curador independente

Atuação dos artistas afrodescendentes no cenário internacional e a revisão histórica e crítica acerca do protagonismo dos afrodescendentes

10h50 às 12h20

Depoimentos de:

Jaime Lauriano

Sidney Amaral

Rosana Paulino

Mediação: Renata Felinto - 'O Menelick 2º Ato' e Universidade Regional do Cariri, no Ceará.

Tarde - 14h00 às 15h50

Tema: Artistas e a Forma: é preciso criar para existir

14h00 às 14h20 - Comunicação - Peter de Brito - Artista visual; coletivo A Presença Negra

Artistas afrodescendentes como artistas cuja origem étnica racial não é condição imprescindível para disparar o processo criativo

14h20 às 15h50

Depoimentos de:

Flávio Cerqueira

Rômmulo Vieira Conceição

Genilson Soares

Mediação e fechamento do seminário: Diretor Tadeu Chiarelli