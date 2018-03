Pinacoteca promove ciclo de palestras A Pinacoteca do Estado (Praça da Luz, 2, telefone 3229-9844) promove um ciclo de palestras, filmes e documentários para aprofundar questões ligadas à mostra Imagens do Soberano - Acervo do Palácio de Versalhes em cartaz até o dia 5 de agosto. Hoje o historiador Paulo César Garcez Marins fala sobre Referências da Retratística Monárquica Francesa na Representação de Bandeirantes Paulistas e a historiadora Elaine Dias debate com o público sobre Jean-Baptiste Debret e a Representação da Realeza no Brasil. As palestras ocorrem sempre às 15 h e são gratuitas, mediante retirada de senhas na recepção do museu.