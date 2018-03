Pinacoteca divulga destaques da programação do ano

A Pinacoteca do Estado de São Paulo acaba de divulgar os destaques de sua programação do ano. O cronograma se inicia após o fim da exposição Ron Mueck - artista australiano famoso por suas esculturas hiperrealistas de humanos em grande escala -, que ocupa parte do museu desde 20 de novembro e se estende até o dia 22 de fevereiro.

As exposições que estão por vir incluem artistas brasileiros e estrangeiros. Entre as nacionais está a exibição de obras inéditas do artista contemporâneo Nuno Ramos, em agosto, com trabalhos desenvolvidos a partir de uma reflexão sobre sua própria trajetória até agora. No rol das exposições de destaque que trazem obras de fora do País está 'Paisagens da mente: pinturas de paisagens britânicas', feita em parceria com o Tate, importante museu britânico. Composta por pinturas de paisagens que datadas do início do século 18 até a década de 1990, erá trabalhos de de artistas renomados como Gainsborough, Turner, Constable e Ben Nicholson, entre outros.

Em outubro começa a comemoração de 110 anos da Pinacoteca, com a intenção de expor trabalhos que falam sobre a história da instituição. Uma das primeiras ações, nesse sentido, será a apresentação de obras do Museu Paulista, de onde vieram os primeiros trabalhos que dariam início à Pinacoteca de São Paulo, enquanto no fim do ano a Exposição 110 anos procura apontar os futuros das coleções do museu.

Abaixo, veja a lista de exposições futuras divulgadas pelo museu:

José Resende: Abril a junho

Sean Scully: 11/04 a 28/06

Nazareth Pacheco: 11/04 a 25/07

Nelson Felix: 18/04 a 19/07

Projeto Mulheres - Pioneiras: 09/05 a 30/08

Uma Obra: Abril a outubro

Ateliê da Fundação Iberê Camargo: 20/06 a 27/09

Coleção Fundação Edson Queiroz: 23/05 a 06/09

Marino Marini: 11/07 a 27/09

Paisagens da mente: pinturas de paisagens britânicas (1700 - 1990), organizada pela Tate em associação com a Pinacoteca do Estado de São Paulo: 18/07 até 18/10

Arthur Luiz Piza: 10/10 a 14/02/2016

Museu Paulista: Outubro a abril

Coleção Helga de Alvear: 21/11/2015 a 14/02/2016

Exposição 110 anos Pinacoteca: Dezembro a março