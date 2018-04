Piano forte

O melhor dos mundos para os pianistas em geral é fazer recitais e/ou ser solista em concertos com as melhores orquestras e maestros nos mais qualificados teatros do mundo. Afinal, eles são treinados para isso, desde criancinhas. Foi assim com o pequeno Wolfgang Mozart, gananciosamente comercializado pelo pai por toda a Europa. E não é diferente hoje, em pleno século 21. "Le concert c?est moi" - com esta máxima, Franz Liszt inventou no século 19 o recital de piano, fórmula que desde então faz as delícias e preenche os sonhos dos artistas. Assista a trecho do Concerto Tríplice Mas Liszt era um pandemônio no palco. Sorteava temas sugeridos pelo público e improvisava sobre eles ali; transcrevia, arranjava e parafraseava as árias das óperas da moda. Seus recitais eram uma verdadeira festa. Modernamente o formato engessou-se. O pianista é obrigado a determinar com meses de antecedência o que vai tocar. Repete um ritual que se fossiliza depois de alguns anos. Há exceções. Nelson Freire, por exemplo. Semana passada, no Festival de Campos do Jordão, mandou um locutor avisar segundos antes de entrar no palco que a sonata de Brahms previamente programada seria substituída pela Sonata ao Luar, de Beethoven. Mas no geral Nelson sente-se bem com a fórmula, não gosta mesmo de falar muito. Seu negócio é tocar. A pianista argentina Martha Argerich, sua amiga desde a adolescência, vai bem mais longe na direção do exercício de uma incrível liberdade pessoal e artística. Renunciou, nos últimos dez anos, às performances de piano solo. De vez em quando, mas bem raramente, topa tocar concertos com orquestra. Aos 68 anos, restitui ao fazer musical aquela alegria e prazer genuínos que em séculos passados constituíam a essência desta arte. Recusar-se a fazer recitais de piano é recusar-se a exibir-se como virtuose. Martha bem poderia utilizar todo o seu poder junto à engrenagem musical internacional para atender apenas a seus gostos pessoais. Mas ela tem se revelado decisiva na alavancagem de novos talentos. Entre os pianistas, a venezuelana Gabriela Montero e a italiana Giorgia Tomassi, que não têm 30 anos ainda. A lista é grande. Entre outros, destacam-se os irmãos Capuçon - Renaud, 33 anos, violinista, e Gautier, 28, violoncelista -, presenças obrigatórias nas recentes aventuras musicais de Martha. Ainda bem: desde 2002 ela comanda o Festival de Lugano, cidade situada na Suíça italiana. É um festival de música de câmara, onde ela congrega tanto experimentados músicos quanto novos valores; propõe repertórios surpreendentes; promove reuniões inesperadas entre músicos que jamais tocaram juntos. São dias de verdadeiras jam sessions eruditas, sempre no mês de junho. Detalhes importantíssimos: os concertos são gravados ao vivo e disponibilizados em streaming no site do Festival (http://rtsi.ch/trasm/argerich/welcome.cfm). Ou seja, você não pode baixar, mas ouve tudo que aconteceu por lá. Mais: Martha exige que a EMI, sua gravadora, lance anualmente um álbum triplo com os melhores momentos de Lugano. Por isso, em todo mês de julho o mercado internacional recebe estes esperados álbuns triplos. O referente às gravações do festival de 2008 chegou ao mercado este mês. No entanto, neste ano a tsunami Martha parece ainda maior. Invade o mercado com vários lançamentos, todos com sua marca inconfundível: um álbum duplo, também da EMI, que registra o recital que ela fez com o violinista Gidon Kremer em Berlim em 2006. Outros três DVDs também estão sendo simultaneamente lançados: em Martha Argerich Plays Mozart Live From Tokyo, ela participa de um tributo a seu ex-professor, o pianista austríaco Friedrich Gulda (1930-2000), solando o Concerto nº 20 de Mozart (Opus Arte); Live From Salzburg (Deutsche Grammophon) registra sua estreia com a Orquestra Simon Bolívar da Venezuela e o regente-sensação Gustavo Dudamel, em 2008. Ela toca, ao lado dos irmãos Capuçon, o Concerto Tríplice de Beethoven. Finalmente, Martha é um dos destaques do DVD Verbier Highlights 2007, o festival suíço bancado pela Deutsche Grammophon, onde Nelson Freire também foi uma das estrelas (ele toca uma eletrizante versão de Children?s Corner, de Debussy, suíte que está no seu último CD lançado no Brasil há poucos meses). Como se vê, a pianista mantém um ritmo vertiginoso de concertos e gravações. Mas sempre com parceiros, seja em música de câmara, seja com orquestra. O piano de Martha é de uma incandescência única na cena musical contemporânea. Ela não só é capaz de performances arrebatadoras como também põe fogo em seus parceiros musicais, levando-os a interpretações polêmicas, discutíveis até - mas sempre interessantíssimas. LONGE DA PERFEIÇÃO A chamada estética da perfeição produz graves sequelas na interpretação musical. A obsessão com a reprodução exata, fidelíssima, do texto musical leva à utilização das mais sofisticadas tecnologias. Tudo em vão, já que o produto final gravado parece parido numa sala cirúrgica ou numa UTI. Martha opta pelas gravações ao vivo por convicção, com certeza; não por economia, como vem acontecendo com muitos outros artistas. Tosses, espirros do público, esbarros em notas, dessincronia entre os instrumentos - tudo isso pode acontecer num concerto ao vivo. E nem por isso o invalida. Glenn Gould dizia que o público gosta de ver sangue, assistir ao pianista sem rede atuando na beira do abismo. Discordo dele. A performance ao vivo é arrebatadora quando o músico tem o que dizer, quando existe talento verdadeiro. Esta é uma das lições que Martha aprendeu com Gulda. A outra foi abrir-se a todo tipo de repertório e parcerias, exercer a liberdade plena no fazer musical e até repetir determinadas obras porque elas lhe são particularmente queridas. Críticos internacionais lamentaram, por exemplo, que a Sonata nº 2 de Schumann estivesse presente no recital de Berlim com Kremer e também no álbum triplo de Lugano-2008, com Renaud Capuçon. Não sei por que, já que como os parceiros são diferentes, as interpretações soam muito diversas. Com Kremer, trava-se um encarniçado embate entre violino e piano, mesmo que Schumann tenha privilegiado o segundo. Ele compôs a peça em 1851, quando já estava mentalmente perturbado, e por isso a sonata é marginalizada. Grande engano. Ela é moderníssima, além do seu tempo. Exibe uma violência inédita até então na produção schumanniana. A versão com Capuçon é mais equilibrada, até porque Schumann explora os registros médio e grave do violino, concedendo primazia ao piano - condição com a qual Kremer parece não se conformar, querendo compensar com exagerados maneirismos. Outra crítica comum a estes lançamentos: Martha já gravou boa parte deste repertório em condições melhores. De novo, um engano. Qual é a melhor interpretação? Aquela asséptica dos estúdios? Ou estas, fogosas, empenhadas? Sua figura, nos DVDs, é algo impressionante. Seus cabelos estão praticamente brancos, vastos e longuíssimos caindo-lhe pelas costas. Ela interage de modo emocionante com os irmãos Capuçon no Tríplice de Beethoven. E os olhares orgulhosos que ela põe sobre a figura jovem de Dudamel? É como se dissesse silenciosamente: sim, nuestra America pode triunfar onde bem desejar, basta encontrar e dar espaço para os nossos talentos. É o mesmo meio-sorriso que ela exibe quando toca com Freire. O Concerto nº 20 de Mozart tem para Martha um significado especial. Foi com ele que a pianista estreou em Buenos Aires, aos 8 anos. A história é conhecida. Aos 10, foi recebida por Perón na Casa Rosada e lhe disse candidamente que queria estudar com Gulda em Viena. Perón nomeou seu pai adido comercial na embaixada argentina em Viena, viabilizando os estudos da menina que Gulda chamara de "maluca genial". Quem a acompanha, no DVD gravado em Tóquio, é a New Japan Philharmonic Orchestra. Como Gulda, Argerich tem um toque especial em Mozart: não é meloso ou infantil demais, como ocorre com freqüência. São sonoridades redondas, aveludadas, e às vezes agressivas até. Adjetivos como estes, aliás, aplicam-se a uma bela e comovente leitura que Martha faz das Cenas Infantis, de Schumann, um dos autores com os quais mais se identifica. Há pouco, escrevi que Kremer exagera na sonata de Schumann. Justiça se faça: é incendiária sua performance da sonata para violino solo que Bela Bartok escreveu em 1943, assim como é igualmente impressionante a leitura que o duo Kremer-Argerich faz da sua primeira sonata para violino, de 1921, onde concede uma inesperada independência aos dois instrumentos. É muito raro um músico interagir com tantos parceiros de modo tão efetivo. Ela parece um camaleão, pronta a absorver ideias dos companheiros e ao mesmo tempo disposta a injetar neles sua força telúrica. Um bom exemplo deste procedimento duplo é uma das mais belas obras camerísticas do século 20, o Concertino, de Leos Janácek (em Lugano). Martha se transfigura nesta obra de 1925 para piano, dois violinos, viola, clarineta, trompa e fagote, que tem uma graça especial: a trompa é um ouriço-cacheiro, a clarineta é um esquilo, as cordas imitam pássaros. O próprio Janácek disse que conversa musicalmente com estes animais. Música ao vivo, porém, sempre oferece riscos. Novos repertórios também. A Fantasia Elvetica, por exemplo, é um pastiche medíocre de música concertante do século 19, escrita pelo russo Mikhail Pletnev para homenagear seu país de adoção. Baixou um Liszt fora de época nele. Mas, afinal, por que vale a pena ouvir e ver estes CDs e DVDs? Porque é muito raro um artista tão genial despir-se de sua persona pública, desnudar-se de modo tão sincero. São mais de oito horas de música onde o que importa é a alegria de Martha de fazer música com extrema sinceridade. Ela consegue quebrar a barreira do público e do privado por meio da prática da música de câmara. Mostra-se inteira nestas performances. Nem mesmo os filósofos, como aponta deliciosamente um livrinho recente (Le Toucher des Philosophes, de François Noudelmann, editado pela Gallimard), conseguiram isso. Sartre, por exemplo, comentava Xenakis e Stockhausen em público, mas adorava tocar Chopin em casa; Nietzsche escrevia sobre Richard Wagner, mas chorava sozinho de emoção tocando secretamente as mazurcas. Nem mesmo Roland Barthes, que fez de Schumann seu pão musical de cada dia, conseguiu derrubar esta fronteira. O autor do "prazer do texto" tentou transmitir-nos o "prazer da música", mas não conseguiu. No passado, Sviatoslav Richter e Vladimir Horowitz foram dois pianistas que conseguiram isso. Hoje, só Martha encarna este prazer e nos oferece a rara chance de compartilharmos este sentimento com ela.