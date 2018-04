Pianista vence concurso e ganha bolsa Josias Matschulat, de 24 anos, foi o grande vencedor do 11º Concurso Nacional de Piano Magda Tagliaferro, com a execução do Concerto nº 1 para Piano e Orquestra de Liszt. O jovem pianista ganhou uma bolsa de estudos de dois meses na Alemanha e 10 mil reais. Ele ainda fará um concerto com a Filarmônica de Minas Gerais, no dia 23 de agosto, e outro com a Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo, em 25 de outubro. O 2º lugar ficou com o paulista Paulo Henrique Almeida e Daniel Inamorato Louro foi o terceiro colocado. O concurso Magda Tagliaferro é patrocinado pela empresa Pecton Dickinson.