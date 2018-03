Pianista Clara Sverner lança caixa com as sonatas de Mozart A pianista Clara Sverner lança hoje, às 11h30, na Sala São Paulo uma caixa com a integral das sonatas de Mozart, projeto ao qual ela tem se dedicado na última década (selo Azul Music). Uma das principais pianistas brasileiras da atualidade, ela vai apresentar uma seleção das peças do compositor e, em seguida, fará sessão de autógrafos na Loja Clássicos. A entrada é franca e a distribuição de senhas começa às 11 horas. A Sala São Paulo fica na Praça Júlio Prestes, s/nº. Mais informações podem ser obtidas pelo tel. 3223-3966.