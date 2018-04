Pianista Arthur Moreira Lima toca na praça O pianista Arthur Moreira Lima se apresenta hoje, às 16 horas, na Praça Dom José Gaspar, dentro do projeto Piano na Praça. No recital, ele privilegia seu repertório clássico, trazendo composições de Bach, Beethoven e Chopin, compositor cuja obra integral para piano e orquestra ele registrou em diversos álbuns. Em 2003, Moreira Lima percorreu com seu piano toda a extensão do Rio São Francisco, mais de 10 mil km, e fez 12 shows nas cidades ribeirinhas. Quem abre o evento, às 15 horas, é o paulistano Mário Silva Patrício, que traz canções como Travessia, de Milton Nascimento, e Summertime, de George Gershwin. Grátis.