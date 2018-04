Pet Shop Boys se reinventam mais uma vez Jogar canções melancólicas na pista de dança sempre foi uma especialidade do duo britânico Pet Shop Boys. Com Yes (EMI), que demorou mais de um ano para ficar pronto, não é diferente. Desta vez, Neil Tennant e Chris Lowe decidiram experimentar mais com pop music do que no álbum anterior, Fundamental. Há guitarras alinhadas com as programações eletrônicas em faixas de approach roqueiro (como em Beautiful People e Building a Wall, com tintas de protesto político) e sonoridades que remetem aos anos 80, como em The Way it Used to Be. Sem perder a identidade, a dupla se reinventa mais uma vez.