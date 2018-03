Pet Shop Boys compõe sobre Jean Charles O dupla inglesa do Pet Shop Boys escreveu uma música sobre o jovem brasileiro Jean Charles de Menezes, morto durante ação policial em julho de 2005 em uma estação do metrô de Londres, após ser confundido com um terrorista suicida. A música We?re All Criminals Now (Somos Todos Criminosos Agora, em tradução livre) faz parte do single Love Etc. Uma das estrofes de Neil Tennant e Chris Lowe diz: "Got the bus to the station/ Music playing in my head/ Ran to get on the tube train/ Police shoot someone dead" (Peguei o ônibus para a estação/ Música tocava em minha cabeça/ Corri para pegar o metrô/ A polícia atirou e matou alguém).