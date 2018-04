Pestana lança álbum sobre revolução de 32 O cartunista Maurício Pestana lança hoje, às 19 h, no Museu Afro Brasil (Pq. do Ibirapuera, portão 10) o álbum Revolução Constitucionalista de 1932 Em Quadrinhos. A obra, editada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (32 págs., R$ 12), foi criada com o objetivo de contar às crianças sobre a Revolução Constitucionalista de 1932 por meio da linguagem do HQ. "A ideia foi utilizar os quadrinhos para contar a história de forma menos estática e mais divertida do que nos livros escolares", afirma Pestana, que já realizou mais de 40 trabalhos educativos, entre eles, publicações sobre a Revolta dos Alfaiates e a Revolta da Chibata.