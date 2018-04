Pessoas numa sala de embarque Hoje sigo para São Joaquim da Barra, vou abrir a Feira de Livros. Superorganizada, pavilhões modernos, bem transados, a feira vem se tornando tradição. Tinha avião até Ribeirão Preto, preferi ir de ônibus. Podendo, tiro o meu da reta. Quarta-feira fui para Porto Alegre. Escolhi a Varig. Seus aviões são velhos, confortáveis. As coisas mudaram um pouco no aeroporto. Diminuíram aqueles avisos: devido ao reposicionamento de aeronave, o seu embarque, quando autorizado, será feito pelo portão X. Ou, devido ao aguardo de aeronave em trânsito, o seu embarque está previsto para as X horas. Este X podia significar duas horas depois. Podia (e ainda pode) significar que seu vôo está cancelado. De qualquer forma, continua uma suave tensão no ar, a pulga se instalou atrás da orelha: Sairei na hora? Com que atraso embarcarei? Sairei? Agora, há outra questão pendente: meu avião vai cair? Estou na sala de embarque. Não adianta, a atmosfera é densa. Observo à minha volta. Sete pessoas lêem livros. Eu me aproximo, é gratificante ver alguém ler. Três estão mergulhados em O Segredo nas mãos. Querem solucionar a vida, encontrar a felicidade, não sofrer amarguras, ter sucesso. Uma lê um manual de informática. Uma lê Luis Fernando Verissimo, outra Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios, de Marçal Aquino, e a terceira estava concentrada no Em Busca da Idade Média, de Jacques Le Goff. Estava na página 96, a que fala do surgimento de uma nova categoria, o mercador-banqueiro. Cinco mulheres resolvem palavras cruzadas, colocam o lápis na boca, molham a ponta, pensam. Duas estão com palavras na categoria difícil, as outras optaram pelo fácil. Ao menos se interessam por palavras. Em 1957, aos 21 anos, ao chegar a São Paulo trazia cartas de recomendações. Uma delas foi para um jornalista de A Gazeta Esportiva. Fui procurá-lo no prédio da Casper Líbero, no centro da cidade. O homem me fez esperar uma hora e depois que entrei me olhou, observou meu terninho caipira e disse: ''''Sou o titular das Palavras Cruzadas. Tenho três assistentes, mas um vai sair. É um emprego bom, para a vida toda, se você quiser. Eu mesmo estou aqui há 30 anos. Aceita o cargo de assistente da seção Cruzadas?'''' Falava com orgulho. Pensei: ''''Não vim a São Paulo fazer palavras cruzadas.'''' Agradeci, disse que não era exatamente o que eu pensava como carreira, ele me estendeu a mão, me devolveu a carta de recomendação, ''''Então, passar bem!'''' Acabei mexendo com palavras a vida inteira, porém o trauma daquele encontro me afastou das Cruzadas, nunca resolvi uma. Nada menos de 19 pessoas liam revistas de fofocas e de celebridades, querendo saber coisas fundamentais à vida e ao País, à cultura. Será verdade que o Caetano dedicou uma canção para a Luana Piovani? Quem a Fernanda Lima namora? Priscila Fantin está namorando o governador Aécio Neves ou se encontraram casualmente numa festa? É mesmo amor o que Alemão, do Big Brother, tem pela sua namorada? Não confundir o Alemão, figura celebrada pela mídia, com o Complexo do Alemão no Rio de Janeiro. Doze passageiros lêem jornais. Aliás, antigamente havia jornais gratuitos nas salas de embarque, desapareceram. Anotei 36 executivos com o laptop aberto e o celular do lado. Executivos adoram abrir laptops em público e também celulares, palmtops e toda parafernália eletrônica. Não descansam nunca ou estão se exibindo? Mesmo no avião, estarão com os laptops abertos. Dia desses, estava ao lado de um jovem, abri meu caderno Opus, comecei a escrever. O sujeito me olhou, olhou para o caderno, mexeu-se inquieto, finalmente tirou um laptop de última geração e, cheio de orgulho, ligou-o, me fazendo saber que eu era da idade da pedra e ele o símbolo da modernidade. Até o final da viagem a caneta e o caderno concorreram com o laptop. Na sala de embarque, quatro dormiam nas poltronas, um de boca aberta e babando. Dois casais namoravam se agarrando. Um casal brigava, se insultava, ela querendo que ele se desculpasse. Onze homens trocavam idéias sobre negócios, em tons altos e citando grandes cifras para impressionar. Outro pedia pelo telefone que o carro fosse buscá-lo no aeroporto, mas determinava: ''''Não, a BMW não!'''' Quatro gulosos devoravam chocolates, três andavam nervosos, inquietos. Um senhor tossia sem parar, as pessoas foram se afastando de sua poltrona, ele ficou tossindo sozinho. Uma criança ouvia o iPod com o olhar catatônico. Sete homens traziam bonés com logomarcas. Uma jovem abriu a nécessaire e começou a pintar as unhas. O sujeito bem vestido abriu o lanche e comeu, não esperou o embarque. Um gordo (como tem homem careca e barrrigudo) assobiava alto a música Fica Comigo Esta Noite. Uma mulher atravessou a sala chorando convulsivamente e entrou no banheiro. Voltei ao meu livro, estou adorando Caim, de Márcia Denser. Os alto-falantes davam as desculpas habituais: devido ao intenso tráfego, devido aos nevoeiros, como se fôssemos todos bobos. E somos, porque engolimos tudo!