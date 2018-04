Pesquisa sobre o sacro e o mundano

Como é mostrar pinturas feitas no passado? ''''É um pouco embaraçoso lembrar de mim quando fiz esses quadros'''', diz, sinceramente, Dora Longo Bahia, que foi convidada a realizar na Galeria Leme a mostra 7 Pecados Capitais + 92 Delitos Veniais. Nela estão sete grandes quadros realizados mais de 15 anos atrás, entre 1991 e 1992, cada um deles correspondendo a uma cena em que são retratados os chamados pecados capitais (gula, inveja, preguiça, luxúria, vaidade, avareza e ira). Todas grandes, com cerca de 2 m x 2,70 m, todas com fundo negro e uma figura masculina, as pinturas estão expostas sob luminosidade um pouco rebaixada: o espaço amplo e imponente de concreto da galeria, com seu pé-direito alto, fica frio, silencioso e ''''sóbrio'''' tal o de uma igreja. Para reforçar ainda mais essa imagem, Dora colocou no fundo do espaço expositivo, assim como num altar, um suporte de metal para seu livro de artista, realizado entre 1990 e 1999: é ele que nos permite entrever muito da história da iconografia presente nas telas - e entre o caráter íntimo de ser um diário e o depositário de uma pesquisa poética de desenhos e pinturas sobre o papel, é o livro, sagrado ou não, que faz começar ou terminar o caminho do espectador por aquelas obras do passado. Em 1990, quando viveu em Amsterdã, Dora Longo Bahia sentiu-se instigada ao ver tão forte a relação do universo dos protestantes com a falta de imagens. Aqui, no Brasil católico, não há um dia que não nos deparamos com a iconografia dos santos, santas e anjos, ''''em todos os lugares há imagens'''', diz a artista. Mas lá não: quando o protestantismo ascendeu, as imagens das igrejas católicas foram tiradas ou decapitadas e depois nem mais colocadas para a adoração. ''''E a relação com a culpa é bem diferente'''', completa a artista - não há confissões e pedidos de perdões que vão absolver, apenas o trabalho. Dessas observações, naquele passado de então 15 anos atrás, Dora começou a desenhar e a pintar a óleo, em seu livro, em Amsterdã, uma série de santas que ela inventou a partir das histórias de santas mártires, sempre envoltas no dourado que desde a pintura bizantina está relacionado ao divino. Ao mesmo tempo e depois, mais do que santas, também apareceram nas páginas a mitologia grega, os anjos, em preto-e-branco, das pinturas de Caravaggio (1571-1610), mestre do barroco italiano, figuras criadas para citações do I-Ching, declarações de amor e sepultamentos, páginas em branco no final. Tudo isso é um processo da artista, íntimo ou que ''''pode até ser uma mentira'''', como ela diz, mas, de certa maneira, uma narrativa de uma série de idéias, memórias e conhecimentos, ainda ela completa. ''''Não queria apenas mostrar as pinturas'''', diz Dora. Dessa maneira, o livro está abrigado em local central da exposição, para ser manuseado com cuidado. De volta a São Paulo, no início da década de 1990, Dora realizou as pinturas dos pecados capitais. Nelas estão as transposições de todas essas idéias pela marca de Dora, como obviamente deveria de ser. Há ironia, como ela diz, a começar pela frase no alto de todas as sete cenas: ''''Cuidado Deus Observa'''', tirada de obra do flamengo Hieronymus Bosch (1450-1516). A inscrição está feita sobre uma fita dourada e acompanhada, em cada tela, por um anjo que, curiosamente, delicado e ambíguo, esconde seu rosto de vergonha. Ao mesmo tempo, os pecadores são ''''homens bonitos''''. ''''O pecado não está representado como o mal'''', diz Dora: com uma carga de sensualidade, seminus, os homens estão no universo do claro-escuro inspirado no barroco e no universo do exagero (de frutas, pinceladas fortes e feições) também inspirado no barroco. A ironia continua: afinal, aqueles homens são tirados de universos tão díspares, são eles figuras apropriadas do Narciso de Caravaggio, de uma fotografia do ator Matt Dillon, ou de amigos que posaram para a artista os pintar. E, como não poderia deixar de ser, portanto, é inevitável ficar a pergunta: Qual é o seu pecado? Se for o caso de o visitante se preocupar se essas obras são datadas ou não, Dora mesmo responde que elas, agora pela primeira vez expostas e reunidas, até poderiam ser: ''''Primeiro, são pinturas grandes, o que era muito comum da minha geração'''' (a geração 80); segundo, têm uma figuração e um tipo de pintura rápida e tosca, como era a do meu meio quando estudava na Faap'''', diz a artista. Mas é curioso vê-las reunidas, ver o passado que nem é mais dela, como Dora afirma.