Persona semana Casa a bordo Cerca de 8 toneladas de produtos brasileiros acabam de partir do Porto de Santos, com destino à Suécia. O motivo é a Casa Cor Estocolmo, que será inaugurada em setembro. Empresas como Tora Brasil, Empório Beraldin, Agave e Breton vão participar da primeira edição da mostra na Europa e, para tanto, enviaram itens, selecionados pelos arquitetos estrangeiros e poucos brasileiros. Para garantir a entrega das peças, Maíra Lot, gerente de marketing da Casa Cor e responsável pelo projeto europeu, embarca esta semana para a Suécia. Jeans premium Beatriz Neitzert fechou parceria com a marca de jeans premium americana Hudson, que aterrissa na cidade em agosto, quando ela inaugura sua loja Belloni, na Vila Nova Conceição. Além da Hudson, cobiçadas marcas premium de jeans como Joes, Antik, Yanuk e Peper Denin também estarão à disposição no novo endereço. Cinema que ajuda O diretor Cao Hamburger, de O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, será um dos ministrantes do curso Viagem pelo Cinema, promovido pelo Viver Arte. A iniciativa do Instituto Arte na Escola, presidido por Evelyn Ioschpe, angaria fundos para a entidade. As aulas acontecem de 13 de agosto a 26 de novembro e Cao falará sobre : O que é fazer cinema no Brasil hoje? Folia baiana Amanhã, Astrid Fontenelle, Edsá Sampaio, Marcelo Checon e Rodrigo Rivellino fazem um coquetel no Dressing para o lançamento do Camarote Amaralina, no próximo carnaval baiano. A turma já comanda há três anos o Amaralina Beach Lounge, ponto concorrido em uma praia de acesso particular, dentro do Quartel de Amaralina, com piscina natural, piscina clorada, quadra de vôlei, além de massagens, customização de abadás, cabeleireiras afro, e um buffet. O camarote será o primeiro andar do edifício Oceania, em Salvador. Sabor brazuca Hotéis parisienses como o Crillon, Meurice e Intercontinental apresentam neste verão coquetéis a base de polpas de frutas brasileiras como o açaí, acerola e caju. O chefe Guy Savoy, três estrelas Michelin, criou um sorvete de acerola com cerejas e outro de graviola. A importadora Eurobras de Martina e Antonio d?Avila, além das polpas, está introduzindo no mercado francês a e-BAR, barra energética orgânica de cupuaçu, acerola, goiaba e açaí. Será distribuída em 70 lojas da rede Parashop. Comida poliglota A chef Adelaide Engler, consultora gastronômica do Ministério do Turismo e responsável pelo restaurante da Vila Pan-Americana, acaba de lançar o site My Food Translator. Em seis anos de pesquisa, a especialista reuniu 8 mil verbetes relacionados a comidas, bebidas e utensílios. O conteúdo está disponível em português, inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Quero ser top O Brazil?s Next Top Model, a primeira grande produção nacional do canal Sony, já recebeu mais de 1200 inscrições de garotas das mais diversas etnias do país, superando todas as expectativas. Idealizado pela modelo Tyra Banks, o formato do reality show já foi produzido em 22 países, entre eles Estados Unidos, França, Reino Unido e Canadá. No Brasil, tem estréia prevista para outubro. As inscrições vão até terça. Miniaturas A Giorgio Armani lança o perfume Attitude, quarta-feira, em sua flagship, na Bela Cintra. A Seven Idiomas promove curso sobre vinhos com o Sommelier Pierre Lincon Costa, quarta-feira. A Livraria Teixeira, na Alameda Lorena, terá hoje contação de histórias para crianças de 3 a 12 anos no espaço reservado à literatura infantil, com as atrizes Jamile Assad e Claudia Santos. Marco Antonio de Biaggi foi escalado para cuidar do visual de Ana Paula Arósio, que promete surpresas na entrega no 13º Prêmio Avon de Maquiagem, amanhã,