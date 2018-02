Persona Mostra Além de ter seu novo filme, O Passado, na abertura da 31ª Mostra Internacional de Cinema no próximo dia 19, o cineasta Hector Babenco foi convidado para criar o pôster deste ano. Ele teve a idéia de chamar Leon Cakoff, organizador da Mostra, para posar como homem-placa, desses que vendem e compram ouro no centro de São Paulo. A idéia era abandonar os clichês das artes e desenhos sobre cinema (tela, projetor, película etc.), buscar uma imagem urbana e bem-humorada e associar Cakoff a ''''um garimpeiro de ouro e preciosidades culturais para São Paulo''''. Como Cakoff não quis aparecer no pôster de sua própria Mostra, Babenco não se fez de rogado e topou servir de modelo. Em uma manhã movimentada na rua Barão de Itapetininga, posou para cerca de 600 fotos durante cinco horas. Munido de um maço de notas de 10 reais, ''''alugava'''' as placas dos ambulantes para tirar as fotos. Na imagem escolhida, ele empunha uma placa quadrada onde se lê ''''Compro Ouro, Platina e Brilhantes'''', enquanto ''''veste'''' no próprio corpo um banner amarelo anunciando a Mostra. O visual usado: calça e sapatos pretos, camisa branca, gravata de Yohji Yamamoto, boina basca e óculos Ray-Ban anos 40. ''''Eu me senti um Jacques Tati'''', brinca. As fotos foram feitas por Armando Prado e Marcos Camargo, e a direção de arte do pôster é de Marcelo Pallotta. Clinton na mata Único brasileiro convidado a falar no encontro deste ano do Clinton Global Iniciative, em Nova York, o governador do Amazonas, Eduardo Braga (PMDB), entusiasmou o ex-presidente Bill Clinton e foi informado de que ele talvez apareça no Amazonas ainda este ano, para ver de perto alguns dos projetos de defesa ambiental. Do encontro, que termina hoje no Lincoln Center, participaram os presidentes Kirchner, da Argentina, e Rafael Corrêa, do Equador. Braga falou sobre a nova e elogiada Lei de Mudanças Climáticas, de seu Estado, e explicou como funciona o Bolsa-Floresta, por ele lançado há duas semanas. Nos moldes do Bolsa-Família, esse programa entrega R$ 50 por mês a moradores das áreas que ficam dentro das Unidades de Conservação Estaduais. Em troca, eles conservam - e fiscalizam - as matas nas áreas em que vivem . Se, no entanto, ampliarem suas roças derrubando a floresta, receberão um ''''cartão vermelho'''' e perderão o benefício. Gosto duvidoso Nada de carnes estranhas. Quando o assunto é comida, Marilyn Manson tem um paladar bem convencional. Entre as exigências que fez para o seu camarim, antes do show de quarta-feira, no Via Funchal, estava uma variedade de palitos de vegetais, chocolate, iogurte, salgadinhos, pasta de amendoim, leite, sucos de maçã e cranberry, água tônica, chá e café. A produção também incluiu brigadeiros e torta de maçã no cardápio. Como prato principal, Manson pediu filé mignon com pão de fôrma branco, queijo cheddar e ervilhas. Escassez Tem alguma coisa errada no estoque de moedas do Banco do Brasil em Belo Horizonte. Na sexta-feira passada, um cidadão entrou em uma agência para comprar euros e não conseguiu mais que 500. Anteontem, ele procurou outra agência para completar seu pacote de viagem e só lhe venderam mais 300. E o Banco do Brasil não vende moeda estrangeira em nenhuma outra agência na cidade. Dirceu na cabeça Os dias andam mesmo pesados para o senador Renan Calheiros. Enquanto o plenário discutia a criação do ministério de Mangabeira Unger,anteontem, um senador foi ver a lista de inscritos para falar. No papel, junto a Renan, viu os nomes de Flexa Ribeiro, Demóstenes Torres e... José Dirceu. ''''Dirceu?'''', perguntou. ''''Ah, desculpe, me confundi'''', respondeu Renan. E, rapidinho, cortou da lista o nome do ex-ministro. The best O escritório de advocacia Tozzini, Freire, Teixeira e Silva, com 440 profissionais, aparece no topo dos maiores do País na nova edição do anuário Análise: Advocacia - Os Mais Admirados do Direito. Em seguida vêm o Demarest e Almeida (com 391 profissionais) e o Pinheiro Neto (329). A pesquisa, feita pela Análise Editorial, ouviu 900 das maiores empresas que contratam esses serviços e traz o perfil de 474 escritórios. As universidades que mais forneceram advogados para esses escritórios foram a USP (Largo São Francisco), com 13,5%, a PUC-SP (10,2%), o Mackenzie (6,7%), a FMU (5,9%) e a UFMG (3,9%). Dos sócios escritórios, 75% são homens e 25% mulheres. miúdas Andy Fletcher, do Depeche Mode, faz um set na Pacha. Toca uma mistura de clássicos e eletro moderno. Sob regência do maestro José Maria Florêncio, a Orquestra Sinfônica Municipal interpreta trechos da ópera Ernani, de Giuseppe Verdi, no Municipal. Depois de 48 anos à frente da APAE, Jô Clemente passa o bastão de promoter da instituição para o filho Cássio dos Santos Clemente, que, a partir de agora, trabalhará ao lado do Presidente Fábio Bechara. Para celebrar, a Associação faz hoje jantar beneficente no Buffet França. O Instituto Europeo di Design faz o bazar Mercado Verde, com produtos artesanais feitos pelos alunos da escola. Começa hoje o 38º Chapel Art Show, com curadoria de Kátia Canton e homenagem a artista plástica Regina Silveira na Chapel School. A mostra terá trabalhos de 80 representantes da arte contemporânea brasileira. A Catedral de São Miguel Arcanjo abre hoje, às 15h, a exposição Santeiros e Entalhes, com 60 esculturas barrocas, resultado da oficina promovida pela Fundação Tide Setubal. O escritor francês Martin Page e elenco da peça Como me Tornei Estúpido recebem convidados na Mercearia do Francês, hoje, a partir das 23 h. Martin assiste à estréia do espetáculo, adaptado do seu livro, às 21 h no Viga Espaço Cênico. Uma das maiores especialistas na obra de Ariano Suassuna, Walnice Nogueira Galvão fala sobre O Regionalismo e a Literatura do Sertão, às 19h30 na Biblioteca do Memorial da América Latina. Na seqüência, acontece o show Saci Armorial. Coordenação Ubiratan Brasil Colaboração Chris Mello Gabriel Manzano Filho Patrícia Villalba Produção Claudete de Lara