Persona Pornografia O cineasta inglês Peter Greenaway chega amanhã a São Paulo, onde vai comandar, no domingo à noite, uma grande performance diante do Sesc da Avenida Paulista. À frente de uma moderna tecnologia, ele vai editar um filme ao vivo. Greenaway aproveitará sua passagem para também acertar a produção de um filme que pretende rodar em São Paulo em março. ''''Será uma história sobre a pornografia, mas não pornográfica. Quero mostrar como a blasfêmia era, até pouco tempo atrás, passível de condenação pela justiça brasileira . Baseei-me em um episódio histórico, fazendo a releitura visual de uma nova mídia de impressão do século 16'''', disse ele, ontem, ao Estado. Bispo andarilho Aos 88 anos, o ex-arcebispo negro D. José Maria Pires acaba de completar sua segunda peregrinação a Santiago de Compostela. Percorreu a pé 737 km entre Roncesvalles e Santiago, na Espanha. Gastou 32 dias, fazendo de 9 a 40 km por dia. Conhecido por Dom Pelé, e depois por Dom Zumbi, e já aposentado, ele fez a primeira peregrinação em 1999 com outros quatro peregrinos de Belo Horizonte, onde mora desde 1995. Apesar da aposentadoria, ele ainda tem duas paróquias sob sua responsabilidade, as de Córregos e Tapera, na Diocese de Guanhães. Para cuidar delas, viaja 500 quilômetros todo fim de semana - de automóvel. Acervo A Coleção Brasiliana-Fundação Estudar, com 477 obras produzidas sobre o Brasil desde o século 17, entre elas, assinadas por Rugendas e Debret, além de um arquivo documental e uma biblioteca especializada, passam a integrar o acervo da Pinacoteca do Estado. Trilha Ney Matogrosso participa hoje da estréia do espetáculo Sangue na Barbearia, que inaugura o novo Teatro União Cultural. Ele compôs a trilha. A peça é uma história em dois atos. No primeiro, Tuco (Darson Ribeiro), homem obcecado pelo teatro, refugia-se e se prepara para sua estréia em um lugar que pode ser sua casa, um camarim, um porão, um camarim, uma... barbearia. No segundo ato, Tuco transforma-se em um terceiro personagem que tensiona a trama. Cuba aqui O PCB, o PC do B, o PSTU, o PCO e outros grupos de esquerda menos votados devem estar mordidos de inveja. Um dos destaques de ontem no Granma, o jornal do PC cubano, na seção "Nuestra América", foi o terceiro congresso do Partido Comunista Marxista Leninista do Brasil, o PCML, realizado no Rio de Janeiro. Segundo o jornal, o PCML afirma "ter alcançado um nível superior de organização e fortalecido sua unidade com as forças revolucionárias da América Latina". No encontro foram comemorados os 16 anos de existência do jornal Inverta e o 15º aniversário da reimpressão de Granma Internacional no Brasil. O jornal presenteou Fidel Castro com uma placa de bronze, que foi entregue por seu editor-chefe, Aluisio Pampolha, ao cônsul-geral de Cuba no Brasil, Carlos Trejo. Sem Bardem O ator espanhol Javier Bardem, uma das presenças mais esperadas no Festival do Rio, está praticamente fora do casting de estrelas que tem desfilado pela praia de Copacabana. Ele estava cotado para vir apresentar um de seus mais recentes filmes, O Amor em Tempos de Cólera, baseado no romance de mesmo nome de Gabriel Garcia Márquez. Dirigido por Mike Newell, o filme tem Fernanda Montenegro no papel da mãe do ator espanhol. A vinda de Bardem era dada como certa, mas o ator vai ter de regravar cenas do filme novo de Woody Allen, rodado em Barcelona em julho, que vai contar ainda com as divas Scarlett Johansson e Penélope Cruz . Já Newell não só confirmou presença como chega ao Rio hoje e conversa com fãs e imprensa na sexta. 60 anos de Masp A partir de 3 de outubro, uma das principais coleções de arte de todo o mundo, a do Masp, será mostrada por temas e não mais com a clássica divisão por região geopolítica e períodos. A Arte do Mito conta com 49 obras e marca o início dos 12 meses de comemorações dos 60 anos do museu. Miúdas O roteirista americano Syd Field, autor de livros considerados bíblias da indústria cinematográfica, faz palestra na Alumni hoje, às 19h30. Atores e diretores italianos receberão convidados na abertura da 3.ª Semana de Cinema Contemporâneo Italiano, hoje, no Cinemark Iguatemi, a partir das 19 horas. A cantora Roberta Sá apresenta de hoje a domingo, no Teatro Fecap, as músicas de seu último CD, Que Belo Estranho Dia Pra Se Ter Alegria. Raquel Arnaud abre o Gabinete de Arte para vernissage de Transparências, com obras de José Rezende, Silvia Mecozzi, Carmela Gross, Waltércio Caldas, Iole de Freitas, Nuno Ramos, Carlito Carvalhosa e Carlos Fajardo. O cantor Marilyn Manson inaugura a exposição Fleurs Du Mal, na galeria Romero Britto. E depois vai para o VMB. O prêmio da MTV terá também show de Juliette & The Licks. Depois da premiação, Titi Civita faz um festão no estacionamento do Credicard Hall, onde a turma do showbizz terá um canto vip em que rola um karaokê com uma banda de ocasião, com Nando Reis e Paulo Ricardo. A Reserva Cultural inaugura hoje, às 20h, a exposição Naturale, dos fotógrafos Eduardo Covett, Juan Esteves, Nico e Paulo Gil. A mostra é composta por 20 imagens inspiradas em temas ligados à natureza e fica em cartaz até o dia 31 de outubro, de segunda a domingo, das 9h às 23h. A entrada é franca. O jornalista e escritor Walcyr Carrasco fala hoje na Academia Paulista de Letras, às 17 horas, sobre televisão e literatura. A entrada é franca.