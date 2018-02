Persona Hora do troco Muita gente se lembra de um drama vivido, nos últimos dias da gestão Marta Suplicy, pela Escola Estadual Martim Francisco, em Vila Nova Conceição. Embora estadual, ela ficava em um terreno municipal supervalorizado, pertinho da Daslu - e a Prefeitura o trocou por outro bem distante dali, na Raposo Tavares. O protesto dos pais e alunos, vendo a escola expulsa do lugar, foi grande, mas a decisão já tinha saído no Diário Oficial. Dois anos e meio depois, o drama se transformou em sorrisos e vitória. Primeiro o Ministério Público entrou no caso e descobriu irregularidades na aprovação da medida pela Câmara Municipal. O sucessor de Marta, José Serra, entrou na Justiça para cancelar a operação e a escola ficou ali mesmo. Por fim, no último Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a Martim Francisco ficou entre as 15 melhores escolas de São Paulo. A faixa comemorativa estendida na sua frente é o final feliz para os pais de 1.500 alunos que não entregaram os pontos. Boa parceria Rendeu bem o encontro entre o escritor chileno Antonio Skármeta (O Carteiro e o Poeta) e o cantor e compositor Toquinho. Reunida durante três dias no hotel Maksoud no fim de semana, a dupla compôs dez canções e deixou outras quatro bem encaminhadas. O arremate deverá acontecer nos próximos dias, quando Toquinho retribuir a visita e passar alguns dias em Santiago. Eco, por navio Cruza o Atlântico, de navio, a edição brasileira do novo livro de Umberto Eco, História da Feiúra (Record). O livro, ilustrado, terá lançamento mundial e as edições estrangeiras foram compostas e impressas na Itália. Eco estará na feira de Frankfurt em outubro para o lançamento alemão. Quase tucano Petista de carteirinha, o ex-embaixador brasileiro em Cuba, Tilden Santiago, não conseguiu nem cargo de segundo escalão no governo Lula ao voltar de Havana - e não gostou. Em Belo Horizonte, onde vive, caiu nos braços do governo Aécio Neves e assumiu uma assessoria ambiental da Cia. Energética do Estado, a Cemig, onde se encantou com a revitalização do Rio São Francisco. Dessa vez, quem não gostou foi o PT: Tilden tem até o dia 5 para escolher entre o cargo e o partido. Já avisou a amigos que, do cargo, não sai. E, ao optar pelo governo tucano, começou a criticar a ''''cruzada anti-Aécio'''' dos petistas mineiros, que lhe parece obsessiva. Exigência A cantora Cat Power já é a campeã de exigências exóticas do TIM Festival 2007. Além de foto autografada por Bob Dylan e um par de óculos Ray-Ban no camarim, ela quer no palco uma bateria ''''vintage''''. O instrumento tem que ser preferencialmente das marcas Gretsch, Ludwig ou Slingerland e deve ter sido fabricado somente entre os anos 1960 e 70. Nova fachada O Teatro das Artes, no shopping Eldorado, vai trocar de nome - a partir do dia 6, passa a se chamar Teatro Copa Airlines, patrocínio da empresa panamenha de aviação. Ética O sociólogo Alberto Almeida faz palestra hoje na Comissão de Ética Pública da Presidência da República em Brasília. Almeida é autor do livro A Cabeça do Brasileiro, publicado pela editora Record. A obra é resultado de uma pesquisa que faz um raio X da sociedade brasileira e aborda temas como economia, corrupção, jeitinho, família etc. Os mais de 200 convidados ouvirão que quanto maior o nível de escolaridade do cidadão, menor sua tolerância à corrupção. A palestra vem em um bom momento. Mestre O quarteto do jazzista belga Toots Thielemans retorna ao Brasil no próximo mês para duas apresentações no Teatro Cultura Artística, em São Paulo, e uma no Canecão, no Rio. A miniturnê terá em seu repertório algumas canções brasileiras, compostas por nomes como Tom Jobim, Ivan Lins e Oscar Castro Neves, que inclusive subirá ao palco como convidado especial do grupo. Thielemans é reconhecido pela crítica especializada como um dos maiores gaitistas de jazz do século 20. miúdas No Itaú Cultural, o diretor do Instituto Rukha, Marcelo Loureiro, media no seminário Antídoto um debate sobre conflitos sociais, étnicos e religiosos. Com regência dos maestros João Mauricio Galindo e Cyro Pereira, a cantora baiana Rosa Passos faz o show Tributo à Elis Regina, no Memorial da América Latina. Começa hoje o evento Outlet das Celebridades, em prol da Casa Hope, na loja Shoe Stock de Moema. O estilista Lorenzo Merlino lança sua coleção de beachwear em parceria com a Speedo na loja conceito da marca na Rua Augusta. São maiôs urbanos cinza e grafite. A Loja do Chá, de Carla Saueressig faz no Iguatemi uma cerimônia de chá japonesa. Conduzida por representantes japonesas do Centro Urasenke do Brasil, com sede na Liberdade, a cerimônia terá uma harpista de kotô (harpa japonesa) e louças desenhadas pela ceramista Hideko Honma. Afilhado de Dona Ivone Lara, o sambista Reinaldo canta no Avenida Club em prol dos atletas da Special Olympics Brasil, que tinham previsão de partida ontem para Xangai. Coordenação Ubiratan Brasil Colaboração Chris Mello Gabriel Manzano Filho Patrícia Villalba Produção Claudete de Lara