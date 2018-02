Persona Tropa nos EUA Harvey Weinstein, dono da Miramax, acredita que Tropa de Elite tem toda chance de levar o Oscar 2008 de melhor filme estrangeiro. Irá começar a distribuí-lo na América em fevereiro e disse sexta-feira no Rio na casa de Fátima Otero: "Tropa de Elite será contado nos Estados Unidos sob a perspectiva naïf de Mathias". Para quem ainda não viu o filme de José Padilha, trata-se do policial idealista vivido por André Ramiro. Harvey acredita que, no Brasil, faz sentido ter a narração de Wagner Moura por fidelidade ao livro de Luiz Eduardo Soares, André Baptista e Rodrigo Pimentel - e pelo fato de os brasileiros estarem por dentro dos esquemas de corrupção. Na América, o filme ganha mais força se contado pelo olhar do policial. Não haverá mudança na narração, mas o foco em trailers e para a imprensa será Mathias. Harvey veio ao Brasil para a estréia do filme na Cinelândia. Divórcio rápido A atual lei do divórcio, que existe há 30 anos, poderá sofrer em breve algumas mudanças importantes, como o fim da separação judicial e a simplificação de todos os ritos para um casal se separar. O relator da proposta de emenda constitucional - a PEC do Divórcio -, Joseph Bandeira (PT da Bahia), vai propor essas medidas num encontro com representantes da Igreja católica, dos evangélicos e dos principais tribunais, como STF e STJ. Bandeira quer acabar com o prazo mínimo de um ano de casamento e mais um ano de separação, atualmente exigidos para viabilizar um processo. Um casal, diz ele, deve ter o direito de se separar quando bem entender. Bandeira diz ter apoio de muitos advogados, juízes e promotores para a idéia. A simplificação não interferiria em outras questões, como pedidos de pensão. Kassab e tucanos Problema à vista nas relações entre o DEM e os tucanos em São Paulo. Na busca de bons candidatos para 2008, no interior paulista, o ex-PFL já está fazendo marcação cerrada sobre os candidatos bons de voto de praças estratégicas como Campinas, Ribeirão Preto e São José dos Campos. Depois, vai atacar no Vale do Paraíba. A manobra inclui um cerco que está sendo feito pelo prefeito paulistano Gilberto Kassab - uma das estrelas do partido - ao vereador Dário Saad, do PSDB de Campinas. O mesmo PSDB do qual Kassab espera apoio para tentar a reeleição em São Paulo. O PSDB campineiro deve concorrer à Prefeitura com o deputado federal Carlos Sampaio, que perdeu, em 2004, uma eleição ganha. O atual prefeito, o pedetista Hélio Oliveira Santos, já tem o apoio do presidente Lula para se reeleger. Leilão Fernando Morais ainda não deu o toque final, mas sua biografia autorizada de Paulo Coelho será um dos principais trunfos da editora Planeta na Feira de Frankfurt, a maior do mercado editorial, que começa no dia 10. Seguindo um acordo previamente estabelecido, Coelho só vai ler o texto finalizado. "Estou curioso, pois preciso saber quem realmente sou", disse. O livro dos e-mails Nunca digite o endereço do destinatário, em um e-mail, antes de acabar de escrevê-lo - um esbarrão na tecla e o recado vai pela metade. Nem deixe de reler o que escreveu. Antes de mandá-lo, avalie se essa é mesmo a melhor solução: má notícia é sempre melhor dizer do que escrever. Dicas desse tipo são pontos fortes de Send ("Enviar"), um livro de 250 páginas que o jornalista David Shipley, do New York Times, acaba de lançar nos EUA, em dupla com Will Schwalbe, da casa editorial Hyperion. Além da inevitável lista dos "piores e-mails" já mandados, ele traz histórias como a de Dennis Tueart, ex-jogador do Manchester City, da Inglaterra. Depois de 33 anos no clube, ele foi demitido por e-mail - ou melhor, recebeu mensagem com o texto da "sua" carta de demissão, para concordar e enviar. Miséria O bilionário venezuelano Gustavo Cisneros (fortuna de US$ 6 bi, segundo a Forbes) decidiu seguir a trilha do presidente Lula. Em um debate na Conferência das Américas, ele acaba de propor uma reunião de cúpula sobre a miséria no continente, em abril de 2008, em Miami, como parte da reunião anual do BID. Cisneros criticou as soluções vinculadas com o controle do Estado. Signo O filme O Signo da Cidade, que hoje será exibido para sua equipe técnica, será um dos destaques da Mostra de Cinema de São Paulo, em outubro. Miúdas Contardo Calligaris, Fernando Reinach e Frederic M. Litto participam hoje às 20 horas, no Centro Brasileiro Britânico, de um debate sobre o futuro das pessoas e das organizações. Na Livraria Cultura do Market Place, Alexandre Ostrowiecki e Renato Feder lançam Carregando o Elefante - Como Transformar o Brasil no País Mais Rico do Mundo. E Carlos Alberto Carvalho lança na Livraria do Conjunto Nacional o livro A Azeitona da Empada. O James Lisboa Escritório de Arte expõe 180 óleos, guaches, gravuras e esculturas de Di Cavalcanti, Beatriz Milhazez, Volpi, Cildo Meireles, Vik Muniz, Geraldo de Barros e Rubens Guerchman. São as obras do leilão que inaugura o novo espaço de arte James Lisboa, na Melo Alves. Ivete Sangalo abre em Salvador o projeto Música Falada, em que, a cada mês, artistas acostumados a grandes platéias farão shows intimistas para 400 pessoas num teatro. O Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) faz de hoje ao dia 27 a Semana do Empreendedor Mauá com o tema ''''Negócios da China''''. O ator Cacá Carvalho faz hoje a partir das 19 horas, na biblioteca do Memorial da América Latina, leitura dramática de A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. Em seguida, Bráulio Tavares faz palestra sobre o escritor e lança o livro ABC de Ariano Suassuna (José Olympio).