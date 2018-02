Persona Em guarani Chico Buarque de Holanda entrou em um estúdio na semana passada, no Rio, para reviver um sucesso antigo - fazia 30 anos que ele não cantava A Banda. E o que o motivou foi o cantor paraguaio Ricardo Flecha, que prepara um disco com a versão de diversas composições latino-americanas. Perfeccionista, Chico aprendeu a cantar sua letra traduzida para o guarani, além do espanhol. Contra-ataque Suspender vestibulares e reduzir vagas, já no início do ano que vem, serão as primeiras medidas que atingirão as centenas de faculdades de Direito de má qualidade, que hoje se espalham por todo o País. O fechamento das que não se emendarem fica para uma segunda etapa. É essa a ordem de prioridades no debate que corre entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério da Educação, em Brasília, para melhorar o nível do ensino de Direito. MEC e OAB baterão o martelo sobre essas e outras providências no dia 8 de outubro. Pelo menos 100 escolas serão atingidas pelas novas normas que o Ministério vai anunciar. Resultado Depois de ler sobre o provável fechamento do Teatro Fábrica, quinta-feira, nesta seção, o secretário estadual de Cultura, João Sayad, convidou os diretores para conversar. Marta decide O PT ainda não sabe quem será seu candidato a prefeito no ano que vem, mas duas coisas estão claras para as principais cabeças do partido. A primeira: é praticamente certo que a ministra do Turismo, Marta Suplicy, não concorrerá ao cargo. A segunda: nenhum nome petista terá viabilidade eleitoral se não contar com o apoio da ex-prefeita. Pacto Conta do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) revela como funciona o pacto federativo no Brasil. Da soma de R$ 1,059 trilhão das receitas correntes (impostos, contribuições e transferências legais), a União ficou em 2006 com 55,1%, os 27 Estados com 27,9% e os 5.562 municípios com 12,7%. Das receitas de capital, constituídas pelas operações de crédito, alienação de bens e amortizações, 97,3% foram para a União, 1,6% para os Estados e 1,1% para os municípios. A boa notícia: em relação a 2005, o dinheiro para os municípios aumentou em 12,7%. Os cálculos são do economista François Bremaeker, a partir da última consolidação da Secretaria do Tesouro Nacional. Banquete O badalado chef catalão Ferran Adrià será o responsável pelo jantar que será servido na festa de lançamento da primeira edição do Rock in Rio Madri, em outubro. A festa de gala será em plena Praça de Touros. Virada paulista O governador José Serra resolveu transformar a Virada Cultural num evento estadual a partir de 2008. Na Assembléia, a iniciativa é do deputado Bruno Covas (PSDB), que aprovou projeto de lei que institui a Virada Cultural Paulista, à espera agora da assinatura do governador. Segundo o texto, fica prevista a realização, durante o mês de maio, de eventos culturais em todo o Estado, com duração de 24 horas.Uma primeira experiência foi feita em maio deste ano em 10 cidades, em parceria com a rede Sesc, e contabilizou um público de 220 mil pessoas. miúdas Ex-presidente do Citibank, Alcides Amaral coloca no ar blog sobre finanças e economia e business. O endereço é alcidesamaral.blogspot.com. Regininha Moraes move o mundo para abastecer 5 asilos por meio do projeto Velho Amigo. Hoje, ela faz na Daslu o Le Chef Decors, um evento de gastronomia para arrecadar verbas para a entidade. E, para conscientizar os brasileiros que não se programam para a velhice, conseguiu que vários hypes como FHC, Ruth Cardoso e Milton Nascimento posassem para o fotógrafo Marcio Scavone para a mostra Retratos Exemplares, que abre amanhã no Iguatemi. José Resende abre a individual na Galeria Marília Razuk. A palavra ''''acasalamentos'''' é escrita em sabonetes nas obras da grande instalação, com 36 esculturas em bronze, acrílico, nebulizadores de água e cabos de aço. Nesta segunda, dia 24, às 19 horas, a Academia Internacional de Cinema recebe o premiado ator, diretor e dramaturgo Gero Camilo para uma palestra seguida de debate. A entrada é franca. Coordenação Ubiratan Brasil Colaboração Chris Mello Gabriel Manzano Filho Patrícia Villalba Produção Claudete de Lara