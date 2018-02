Persona Cidadania: Preste atenção, hoje, aos boxes dos floristas da Avenida Doutor Arnaldo. Tapumes serão descobertos e mostrarão mais cores e flores do artista Paulo von Poser. O pintor foi chamado em 2005 pelo subprefeito da Sé, Andrea Matarazzo, para intervir no cenário. A secretária da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Mara Gabrilli, reparou que as estreitas calçadas não facilitavam a locomoção de portadores de deficiência e orquestrou uma reforma para alargar calçadas e criar praças entre os boxes para circulação de cadeirantes. Nas paredes do cemitério e das pracinhas, Poser e crianças carentes pintaram murais de azulejos com flores, retratos das crianças e dos floristas e mapas de São Paulo. "É também uma maneira de resgatar a arte brasileira de murais de azulejos", disse Poser. Cama redonda Quem casa, quer casa - até mesmo o rinoceronte. O casal de espécies brancas do Zoológico chegou à maturidade sexual, mas a falta de um ambiente propício dificultava qualquer tentativa de procriação. No ritual de acasalamento, o macho faz um balé da pesada para atrair a atenção da fêmea e, com cerca de 5 toneladas, haja espaço. A solução foi transferir os animais a um recinto maior e perfeitamente adaptado às suas necessidades, algo inédito no Brasil. Um trabalho que consumiu meses de preparação, e onde a equipe de técnicos do zôo contou com o veterinário americano Robin Radcliffe, um dos maiores especialistas em megavertebrados no mundo e que desenvolve pesquisas na África. O novo ninho de amor do casal contou com o apoio financeiro da Deca que, não por acaso, tem um rinoceronte no seu logotipo. Mexicana A experiência de Adélia Borges à frente do Museu da Casa Brasileira despertou interesse no México. Na próxima semana, na terça e quarta-feira, ela ministrará um workshop sobre Os Museus e o Design na pós-graduação do curso de desenho industrial da Universidade Autônoma do México (Unam), na capital do país. Adélia também vai proferir uma palestra sobre Tradição e Inovação no Design Brasileiro, no Museu Franz Mayer, instituição que, à semelhança do Museu da Casa Brasileira, é especializado em design. Tom e Vinicius Depois de investir R$ 7 milhões no musical Os Produtores, Sandro Chaim prepara-se para outra grande empreitada: em 2008, ele pretende estrear mais um musical, agora contando a história da amizade entre Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Com direção de Wolf Maia e interpretações de Marcelo Serrado e Otávio Müller, a peça vai narrar desde o trabalho em Orfeu do Carnaval até o encontro de Jobim com Frank Sinatra. Ao mestre Escondida nas tabelas do recém-divulgado Pnad 2006 há uma curiosa dança dos professores do ensino fundamental e médio. Os da rede pública vão estudar em faculdades privadas e ali obtêm títulos e qualificações que, hoje, são mais bem remunerados no próprio ensino público do que na área particular. O Pnad registra que o total de professores estudando dobrou - de 316 mil para 611 mil, em apenas um ano. O dado fundamental desse fenômeno, detectado pelo cientista político Simon Schwartzman: entre 2005 e 2006 os salários subiram 20,1% nas escolas estaduais e 16,2% nas municipais enquanto no setor privado caíram 4,3%. Um professor da rede estadual ganha hoje em média R$ 1.511, contra R$ 1.237 no setor privado (incluindo todos os trabalhos). É a contramão da velha história segundo a qual os mestres bebem conhecimento de graça no ensino público e vão ganhar bem nas universidades privadas. Na cadeia Termina em 5 de outubro o prazo para filiação partidária dos candidatos às eleições de 2008. Se Oscar Maroni Filho, dono do Bahamas, não for solto até o fim de semana que vem, a turma de marketing que arquiteta sua candidatura já tem o plano de ação. Oscar irá filiar-se dentro da cadeia - o que não é proibido - gritando o bordão: "Eu não matei ninguém!". Só falta uma passeata das colegas de trabalho. Ciao Depois de dois anos, a diretora do Istituto Italiano di Cultura de São Paulo, Fiorella Arrobio Piras, se despede do Brasil, retornando à Itália. Luigina Peddi assume interinamente a direção do Instituto, fundado em 1945 e que há pouco tempo mudou-se para a histórica mansão do número 436 da Av. Higienópolis, onde serão instalados escritórios administrativos, biblioteca e um espaço multimídia, assim que terminar a reforma. A sede dos cursos de língua italiana continua na Rua Frei Caneca, no prédio do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro. Serial killer Depois do sucesso de seu quarto livro, Mastigando Humanos, o jovem escritor Santiago Nazarian anunciou em palestra na Bienal o tema de seu novo livro que lançará pela Nova Fronteira ano que vem: uma Branca de Neve serial killer devoradora de jovens rapazes e zumbis vagando pela história. Croquis: Pelo 10º ano, o engenheiro Nelson Fiedler assina o projeto em tenso-estrutura da festa do VMB 2007, que acontece logo após a premiação, no estacionamento do Credicard Hall, quinta-feira. Numa área de 4 mil metros quadrados, Fiedler trabalhou o tema ?desequilíbrio?, onde as linhas de sustentação do projeto foram deslocadas 20 graus diagonalmente, em várias direções - e numa delas será montado um karaokê vip para divertir os artistas. Outra imagem mostra o palco da premiação, cujo cenário com centenas de Leds foi criado por Cássio Amarante e Cris Lobo, diretora de produção da MTV. Fiedler também assina o Espaço Guanabara, que cobre o topo do Morro da Urca com tenso-estrutura. "A forma representa as três calungas do morro feitas em módulos de 5,3 metros, parafusados que foram levados de bondinho para a área de 48 m de vão livre." O espaço terá lojinhas e restaurantes com cozinhas subterrâneas.