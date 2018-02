Persona Tentáculos A empresa de entretenimento CIE Brasil, que anunciou este ano a incorporação da CIE Argentina e CIE Chile numa operação de US$ 150 milhões, deve "engolir" agora uma das melhores empresas do ramo no Brasil, a Dueto Produções (que realiza o TIM Festival). "A Dueto vem sendo procurada por grandes grupos de entretenimento, nacionais e internacionais. A CIE é uma das empresas com quem estamos conversando", confirmou Monique Gardenberg, diretora da Dueto. Nos últimos tempos, a CIE Brasil comprou a Vicar (promotora de corridas de stock car) e amplia cada vez mais sua área de atuação: é também proprietária das casas de espetáculos Credicard Hall, Citibank Hall e Teatro Abril, em São Paulo, e Citibank Hall-Rio; da Ticketmaster, serviço de venda de ingressos; e da CIE Motivare, agência de comunicação below the line. Depois de fundir-se com a Gávea Investimentos, gestora de fundos dirigida por Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, a CIE Brasil agora estuda a mudança de seu nome de fantasia. Esta semana, cogitou Time 4 Fun (ou T4F), e chegou a mandar anúncios para jornais com a nova designação. Mas alguém mudou de idéia na empresa e ela recuou, recolhendo os anúncios. Oásis Hoje, em Brasília, as armas ficam no armário. No aniversário do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, à noite, adversários vão se encontrar num clima ameno. Amigo de José Dirceu (que certamente estará lá) e Lula, Kakay tem grandes amizades em muitos partidos. O governador José Roberto Arruda (DEM), por exemplo, já revelou que vai à QI-26 do Lago Sul dar-lhe um abraço.Tucanos seguramente vão passar por lá. Magras fora Ninguém foi barrado, mas foram bem poucas as modelos brasileiras que apareceram na Semana de Moda de Madri. Na edição passada, a organização do evento baixou uma norma anti-anoréxicas: nenhuma beldade desfilaria se não comprovasse ter índice de massa corpórea acima de 18, que corresponderia a um peso saudável. Com a decisão, caíram de dez para duas as tops brasileiras: Fabiana Semprebom, que estourou no exterior com campanhas para marcas como Victoria?s Secrets e Benetton, e Camila Alves, a namorada do ator americano Matthew McConaughey. Mas foi Fabiana quem bombou, desfilando para 18 marcas diferentes. Daspu no BBB Daspu, a grife mais controversa do País, lançou campanha entre "amigos e amigas" para levar uma de suas meninas à oitava edição do Big Brother Brasil. Valkíria Costa, a Val, concorre com o slogan "Somos más, podemos ser piores" e pode ser votada no site do programa. Novo Chabon Depois de um leilão muito disputado, a Companhia das Letras comprou os direitos de dois romances de Michael Chabon: The Yiddish Policemen''''s Union (que saiu nos Estados Unidos em maio e está na lista de mais vendidos do New York Times) e um livro a ser definido (possivelmente The Final Solution, cujo personagem principal é um Sherlock Holmes de quase 90 anos). Um de seus livros mais conhecidos é As Incríveis Aventuras de Kavalier & Clay, que a editora Record lançou no Brasil em 2002 e agora está no selo Galera, destinado ao público jovem. Com esse título, Michael Chabon ganhou o ambicionado prêmio Pulitzer em 2001. É também da Record o livro Garotos Incríveis, publicado em 2000, que virou filme de grande sucesso com Michael Douglas. Cao nos EUA Para promover O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburger, nos Estados Unidos, a produtora Gullane Filmes resolveu apostar na tática de sucesso adotada por filmes como O Labirinto do Fauno. Entre os profissionais que cuidarão do marketing do filme está Steven Raphael, responsável exatamente pela campanha do longa de Guilhermo del Toro. O filme brasileiro chega às salas dos EUA no final deste ano e aporta primeiro em Nova York e Los Angeles. Depois segue para mais 25 cidades americanas. A distribuição será tarefa da City Lights Pictures Distribuition. O lançamento, previsto para dezembro, deve contar com a presença do diretor Cao Hamburger e do produtor Fabiano Gullane. Vale lembrar que O Ano... já foi incluído na programação de mais de 20 festivais americanos. Além de toda a América Latina, com os EUA, o longa-metragem já soma a distribuição em 13 países, incluindo França, Espanha, Itália, Canadá e Israel. Astrologia Há dois anos, Bruna Lombardi bateu à porta do astrólogo Oscar Quiroga pedindo que lhe explicasse quê e porquês da astrologia para escrever O Signo da Cidade. O fio da meada do filme é a questão "o destino está traçado ou podemos mudar as coisas no meio do caminho?" O longa pré-estréia terça no Espaço Unibanco, mas Quiroga adianta: "Há coisas que estão escritas, mas somos, sim, capazes de reescrever o que está escrito, superando preconceitos e mudando". Batuta Rosana Martins não é mais a administradora artística da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ela deixou o cargo, ligado à direção artística da fundação, ocupada pelo maestro John Neschling, há duas semanas, alegando problemas pessoais. Quem ocupa o posto, a partir de outubro, é o chileno Cristobal Giesen Guerra, ex-secretário artístico do Teatro Municipal de Santiago. Rô Guitarelli, diretora de Operações da Sala São Paulo, também deixa o cargo , no fim de outubro. Miúdas Dia Mundial sem carro e equinócio do Sol. As ioguini Aninha Raia e Greta Hill organizam, no centro Yoga Flow, o Global Mala. É uma aula especial de ioga que acontece simultaneamente em 108 espaços para evocar 108 suryas (saudações ao Sol) em nome da Paz. O dinheiro arrecadado irá para instituições de caridade O professor titular da cadeira de Eqüinocultura da USP, Alexandre Gobesso, promove a última etapa da prova do Circuito Anhangüera Dona Carolina em Itatiba. O diretor da Editora Abril, Laurentino Gomes, lança pela Editora Planeta o livro 1808 - Como uma Rainha Louca, um Príncipe Medroso e uma Corte Corrupta Enganaram Napoleão e Mudaram a História de Portugal e do Brasil. Amanhã, Gomes fala na Bienal do Livro do Rio de Janeiro sobre "O Império Contra-ataca: 200 anos da chegada da Família Real". Amanhã, Roberto Justus autografa o livro O Empreendedor, na Bienal do Livro, às 15h, no estande da Editora Larousse. Roberto Ravioli viaja para Portugal em busca de queijos da Serra da Estrela e vinhos centenários da região do Porto para fazer novos raviólis. Adriana e Romeu Trussardi Neto recebem para jantar amanhã no Parigi, para lançar o verão da Trusseau. Para dançar: no Royal tem a noite Casino Royal, com Zé Pedro e Juliano; na The Week tem a noite Babilon, com Aldo Haidar; na Pacha, Biba Pacheco e Rafael Yapudjian tocam no Domo e, na terraza, Jack e Fabio Stein. No Vegas acontece o projeto Máfia, com Ana Flávia e Dubstrong mais André Juliani e Paula. Marcelo Jardim faz no WTC festa pelos 10 anos da Cool Magazine. Coloca na pista a cantora de house Nadia Ali e os DJs Elio Riso, da Space de Ibiza, Gui Boratto e Paulinho Boghosian. Amanhã, Grace Jones canta no Condomínio Boa Vista, em Porto Feliz. A cantora Cris Aflalo participa hoje do programa Conversa com Verso, em torno das composições de Xerém, às 16 horas, no Centro Cultural Aúthos Pagano.