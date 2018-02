Persona Última notícia Prezados leitores, esta é a última coluna assinada por esta equipe. No meu caso, são 14 anos ininterruptos de coluna diária, nos últimos anos 8 páginas semanais, com as duas de domingo. São também 35 anos de jornalismo, sendo que 32 deles no Grupo Estado. Ou seja, minha carreira foi construída aqui, abrigado pela família Mesquita, por quem sempre nutri sentimentos bem maiores do que a mera cordialidade de um colega de trabalho. E que certamente levarei comigo. A decisão não é minha, lamento dizer, mas foi bem aceita, e chega num momento oportuno, em que já pensava se não estaria faltando algum novo desafio, algum novo tipo de trabalho que pudesse aproveitar tudo o que aprendi em tantos anos de profissão, de observação, de crescimento, de conhecimento. Absolutamente não considero minha carreira encerrada, e estou aberto a sugestões. Tenho que agradecer antes de tudo à minha equipe, muito fiel. Carlos Hee está comigo praticamente desde o primeiro dia. E só ficou afastado daqui devido a um corte de despesas na redação, mas depois foi trazido de volta. Karla Sarquis fez parte da equipe por cerca de 11 anos. Também saiu e voltou, já que a esta Casa, todos gostam de voltar. Adriana Drigo é a mais nova da equipe de jornalistas, que teve uma dezena de outros nomes, mas não mais que isso. E finalmente, Claudete de Lara, minha assistente pessoal, e de todos da coluna, que com sua delicadeza sempre atendeu quem os outros se recusavam a fazê-lo. E não posso esquecer Fernando Santos e os demais membros da diagramação do Estado, que sempre me ajudaram a compor a página. Fontes, também fiéis, são hoje amigos com os quais quero manter vínculos agora completamente desinteressados. Me despeço dos meus colegas de redação e também de colegas de todos os departamentos do sexto andar (JT, arquivo, fotografia) e de outros departamentos, com quem tenho trabalhado ou simplesmente cruzado pelos corredores nestes muitos anos. Finalmente me despeço da atual direção da casa, que, apesar de ter tomado esta decisão, tratou tudo com gentileza, respeito e educação. E que, de certa maneira, está me abrindo outras portas. Direto de Paris Laurent Hervé, atual chef do Maxim''''s de Paris, será o novo responsável pelo Restaurante Eau, no Grand Hyatt. Ele já trabalhou nos Park Hyatt de Nova York e Paris, e chega este mês para estudar ingredientes locais. Assim que desembarcar, prepara pequeno menu degustação e, até o final do ano, reformula todo o menu do Eau. Fim de ano A SPTuris publica hoje, no Diário Oficial, edital para as licitações que visam os festejos de fim de ano da cidade. O órgão público espera idéias e projetos da iniciativa privada, em parceria com a administração pública, para eventos no período de 1º de dezembro a 6 de janeiro. Para isso será formada uma comissão com membros da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, - Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Secretaria de Cultura, Emurb, CET, - Spturis. Sem Sedex Deputados e senadores estão uma fúria no Congresso. O motivo não é político: estão faltando caixas de Sedex nas agências dos Correios das casas do Parlamento, para que eles possam enviar seus impressos, e sabe Deus mais o que. E, se estão faltando lá, logo faltarão em todo lugar. É que os Correios estão com as licitações deste setor também, não só o das contas publicitárias, congeladas por recursos. Almoço das neves Laura Villar, nova diretora internacional de marketing e vendas de Aspen, está no Brasil para dar início à promoção da temporada de inverno 2007-2008. Chega hoje a São Paulo e a primeira parada será no Gero, nos Jardins, onde participa de um almoço oferecido por Eduardo Gaz, da Ski Brasil. Gaz é o operador que mais leva brasileiros para Aspen e o segundo que mais vende a estação no mundo. Connie Hamlin e Kristin Rust, diretoras de vendas e relações públicas de Aspen, também participam do evento. Périplo no Pacífico Beto Pandiani, agora cinquentão, começa hoje seu novo périplo, atravessando mares bravios do Pacífico Sul de hobby cat. Ontem ele partiu para Viña Del Mar transportando o barco até o Chile numa Mitsubishi Pajero e levando na bagagem roupas confeccionadas em tecido desenvolvido para ele especialmente pela Santa Constância. O patrocínio maior da empreitada toda é da Semp Toshiba, que desenvolveu o notebook blindado para sobreviver às intempéries. Camarim modesto Contrariando a regra geral, o saxofonista italiano Stefano di Battista é de longe o mais comedido nos pedidos para o camarim entre todas as atrações internacionais que virão para o TIM Festival em outubro. Pede apenas café, chá, água, cerveja, frutas, uma tábua de queijos, pratos típicos do Brasil com carne de porco e uma garrafa de vinho. Detalhe: sem citar uma marca sequer. O simpático robô Um dos dois únicos atores a participar dos seis filmes da saga Star Wars, Anthony Daniels, que viveu o robô C3PO, chega hoje ao Brasil. Ou seja, dificilmente será reconhecido sem aquela armadura. Assim mesmo, em sua primeira visita ao País, ele vai autografar os DVDs da série em dois dias: 19, na Fnac Pinheiros, e 20, na Saraiva do MorumbiShopping. A ação é parte das comemorações dos 30 anos do lançamento do primeiro filme da saga. Estantes temáticas Pouca gente sabe que São Paulo é uma das cidades que mais tem bibliotecas públicas no mundo: ao todo são 64. Agora, a Secretaria Municipal de Cultura vai transformar oito delas em bibliotecas temáticas. Além do acervo normal, a Secretaria comprará para estas bibliotecas livros e coleções específicas sobre alguns assuntos. Assim, já foram inauguradas as de Poesia e Cultura Popular e em outubro, será a vez das de Contos de Fadas e Música. Em novembro, a especializada em Cinema e no início do ano, as de Meio Ambiente, Ciência e Arquitetura. As bibliotecas também oferecerão atividades relacionadas a temas a que se dedicam: palestras, oficinas, cursos, shows, festivais e na de Contos de Fadas, muita contação de histórias. Foco em Paris Com o Prêmio Porto Seguro de Fotografia pelo conjunto de sua obra na bagagem, Cristiano Mascaro embarca para Paris, amanhã, onde irá fotografar, por encomenda dos proprietários de um hotel, uma das raras construções do século 17 existentes no Marais. Um edifício que já passou pelas lentes de Eugène Atget, pioneiro na documentação da cidade francesa. Ao mesmo tempo, na Alemanha, com suas fotos sobre Berlim, está na exposição Olhares Cruzados, concebida pelo teatrólogo Stephan Stroux, em cartaz na Galeria da Embaixada Brasileira em Berlim. Deborah brilha Um rapaz sorridente e muito jovem chegou ao meio-dia de segunda-feira no Gran Meliá Mofarrej, dizendo estar com uma coleção de jóias da Cartier de valor inestimável, o que deixou a recepção aflita do que poderia ser. Na verdade tratava-se de um pequeno tesouro que Deborah Secco deveria escolher para suas fotos que estavam sendo feitas na piscina coberta no mezanino do hotel para um ensaio de uma das próximas capas da versão brasileira da revista francesa L''''Officiel. Com maiôs de paetês pretos e prateados, Deborah optou por uma gargantilha e anéis de diamantes. miúdas Aniversário de Costanza Pascolato, Ruth Cardoso, Vera Monti, Verinha Montoro, Florita Andreoni Foz, Bibique Forte, João Francisco Dell''''Amore Fenerich, José Antonio Castro Bernardes, João Paulo Diniz e Zuza Homem de Mello. Amanhã é aniversário de Francisca Botelho, Maria Pessoa, Cito Mendes Caldeira, Ricardo Caiuby Ariani e Luiz Hoinkis. Nasceu Arthur, filho de Diana de Moraes e John O''''D''''onnell, que vem a ser bisneto de Vinicius de Moraes. Rodrigo Naves participa de uma conversa sobre a obras de Goeldi, no Estúdio Buck. Betty Kõvesi Mathias, Gabriela Martinoli, Carlos Siffert e Carole Crema autografam o livro 400 g, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. O psicanalista Tales Ab''''Saber discute a restauração da capacidade de sonhar, na Escola da Cidade. Sérgio Abranches faz palestra sobre mudança climática e governança responsável, no Bar Des Arts, para os participante do 12º Meeting Internacional. Beatriz Amaral autografa o livro Luas de Júpiter, na Livraria Pulsional. Fabrício Carpinejar é o convidado do Sempre Um Papo, no Sesc Vila Mariana. Marcelo Sampaio inaugura o Espaço by Marcelo Sampaio, na Rua Haddock Lobo. O Pueblo Bar comemora o Dia do Teatro com apresentação do grupo Dez Necessários. Yudith Rosenbaum lança O Livro do Psicólogo, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Julio Ribeiro, da Talent, Alexandre Gama, da Neogama/BBH e Luiz Lara, da Lew Lara, participam dos Seminários de Marketing e de Atendimento Bancário, que se realiza na Fecomérco. Rodrigo Khuri lança a série Mini Mini, na Khuri. A chef Renata Braune, do Le Chef Rouge, embarca para Napa Valley, na Califórnia, para visitar as vinícolas da região. Eli Mattos, Rose Matera e Marco Mariutti, se uniram, ampliaram e renovaram o espaço da loja Coquelicots com muitas opções de tecidos. Os interessados em contribuir para o projeto Saneamento do Rio Sahy, promovido pela Sociedade Amigos do Sahy, o e-mail para contato é: thomas@sahy.tur.br. Thiago Costa Rego, da NK Store, Ricardo Mineli, da The Adress, e Maria Prata, da Vogue, embarcaram para Londres, a convite do British Council, para ver as novidades que estarão na passarelas da London Fashion Week. Colaboração:Carlos Hee, Karla Sarquis e Adriana Drigo Produção: Claudete de Lara