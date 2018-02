Persona Demo é demais Uma certa ala jovem do Democratas acha que não funcionou a mudança de nome do partido. O grupo alega que no Nordeste a sigla não pegou. Por lá, continuam a chamar o partido de Pefelê. Talvez por isso, não conseguem arregimentar novos filiados. Ninguém quer ir para o ''''Demo''''. Na convenção do partido, em novembro, vão levantar o assunto e tentar reverter a mudança. Reforma à vista Os usuários do aeroporto de Porto Seguro, na Bahia, reclamam que, nos últimos cinco dias, vôos da TAM, GOL e BRA chegaram e saíram atrasados por lá. Um pouco porque a confusão aérea continua, um pouco porque o aeroporto ficou pequeno para a demanda: o aeroporto de Porto Seguro tem mais demanda que os de Aracaju, Maceió, João Pessoa e Natal. A Agerba, agência estadual que regula os serviços públicos na Bahia, já mandou recado para a empresa que opera o aeroporto: ou melhora pista e terminal de passageiros, ou fará nova licitação para a privatização do serviço. Moral da história, a empresa já contratou um escritório de Salvador para fazer o projeto. Suassuna 80 anos A Rede Globo cedeu, para a organização das comemorações de 80 anos de Ariano Suassuna, um totem que promete ser uma atração a parte da programação que começa hoje. Nele, será possível ler trechos das obras adaptadas para a tevê e logo depois ver a cena. Entre elas A Pedra do Reino, O Auto da Compadecida e Uma Mulher Vestida de Sol. O totem, que circula entre as bienais de literatura do país, ficará disposto na Biblioteca do Memorial da América Latina. As comemorações terão programação gratuita no Memorial da América Latina, Teatro Sérgio Cardoso, Centro Cultural São Paulo e Espaço Nossa Caixa Arte e Cultura. Tudo lotado A Al-Jazira já reservou posição de comentarista no autódromo de Interlagos e solicitou câmera, operador e ilha de edição. A emissora do Catar que transmite para praticamente todos os países de língua árabe, deve colaborar para aumentar a audiência da última etapa do Mundial de Fórmula 1, dia 21 de outubro, em Interlagos. Que, por sinal, já está com os ingressos esgotados. No ano passado, com cerca de 300 milhões de expectadores, a corrida do Brasil, que decidiu o campeonato, foi o 4º evento esportivo em audiência em todo o mundo, perdendo apenas para a final da Copa do Mundo, final da Copa dos Campeões (UEFA) e abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Amigo do bispo Nos corredores da TV Record comentava-se, no fim de semana, que o Jornalismo da emissora teria recebido uma orientação da direção para que fosse o mais isenta possível na cobertura do caso Renan Calheiros. A explicação encontrada é que o sobrinho de Edir Macedo, o senador Marcelo Crivela (PR-RJ), conhecido como o bispo cantor, é aliado de Renan Calheiros e muitas vezes levou o amigo em programas populares da própria Record. Feirinha hype A Feira de Artes, Cultura e Lazer da Praça Benedito Calixto comemora 20 anos, no sábado. Para marcar a data, a Associação dos Amigos da Praça Benedito Calixto e o projeto O Autor na Praça recebem os artistas plásticos Paulo Caruso e Eduardo Kobra. Na ocasião, o grafiteiro Kobra reproduzirá uma imagem do patrono da feira, o pintor Benedito Calixto, a partir do mural do cartunista Paulo Caruso, que será inaugurado e retrata a feira. No mesmo dia, Caruso abre a exposição A Mordacidade e o Humor de Paulo Caruso, na sede da Associação, e autografa o livro Avenida Brasil: Se Meu Rolls-Royce Falasse, no Espaço Plínio Marcos. Preço da poltrona Overbooking, pelo nome, não é coisa inventada por aqui. Existe há anos em companhias aéreas americanas, que preferem vender mais lugares do que o avião comporta para ter a certeza de que, com as costumeiras desistências, o avião continuará lotado. Só que, lá, a coisa sempre foi tratada como um negócio entre a empresa e o cliente. O preço oferecido pela poltrona, para acomodar todos, varia dependendo da época, mas sempre vale a pena. No momento, o preço anda ótimo. No vôo 905, Miami/Rio, da American Airlines no domingo, depois de todo mundo embarcado, sobraram cinco passageiros em terra. O comandante avisou que quem se dispusesse a viajar no dia seguinte ganharia US$ 800,00, mais estadia, transporte e certeza de embarcar. De imediato, saltaram três garotões cariocas. Pudera, dependendo da época do ano, este é o preço da passagem de ida e volta. O vôo que saia para São Paulo teve o mesmo problema, mas os acertos foram feitos no check in. Vogue, 40 capas A Abest (Associação Brasileira de Estilistas) lança hoje, na Gragnani Agência-Conceito, o especial Vogue Abest. O projeto, com criação de Drausio Gragnani, conta com os 40 estilistas mais prestigiados da Abest, entre eles Reinaldo Lourenço, Glória Coelho, Alexandre Herchcovitch, Isabella Capeto, Amir Slama, Carlos Miele, Walter Rodrigues, Huis Clos entre outros. Foram feitas capas com cada estilista, na edição de 96 páginas, editada em inglês e português que irá circular junto com a edição de outubro da Vogue para assinantes e em bancas especiais. As fotos foram feitas por Bob Wolfenson, Paulo Vainer, André Passos e Márcio Simnch, com styling de Ciro Midena, Daniel Ueda, Tiago Ferraz e Flávia Pomianovski. A edição em inglês está representando o Brasil na maioria das semanas de moda internacionais. Miúdas Aniversário de Renata Mellão, Eudóxia de Barros, Suzane Velloso, Chris Daud, Maria Antonietta Lopes Guimarães, Alaide Saad, Ricardo Scalamandré, Luis Felipe Benedetti, Ricardo Guimarães e Beto Galvez. É hoje a entrega do Prêmio Comunique-se 2007, no Tom Brasil. A cônsul chilena, Cecilia Gallardo, e o cônsul em Campinas, Fernando Del Valle, convidam para recepção em homenagem ao 197º aniversário da Independência Nacional do Chile, no Gran Meliá Mofarrej. Chico Anysio e Ziraldo autografam o livro É Mentira, Chico?, no Jeremias, o Bar. Leon Cakoff e Renata de Almeida recebem para a pré-estréia do filme Bem-Vindo a São Paulo, dirigido por cineastas convidados da Mostra Internacional de Cinema, no Cine Bombril. Hélio Jaguaribe abre o ciclo de palestras do Fórum Permanente de Cultura Contemporânea Universo do Conhecimento, no Centro de Ciências Humanas - Escola de Negócios, da Universidade São Marcos. Martinho da Vila autografa o livro Vermelho 17, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Romeu Chap Chap lança o livro Uma Vida em Construção, no Secovi. A sommelière Alexandra Corvo dá curso sobre vinhos espanhóis, na loja da World Wine dos Jardins. Mauro Marcelo Alves, comanda, a partir de hoje, durante seis terças-feiras, palestras sobre vinhos na Grand Cru, com jantar harmonizado. Cibele Dorsa autografa o livro Homens no Bolso, na Laselva da Daslu. Renato Maia Guimarães autografa Decida Você, Como e Quanto Viver, na Casa do Saber. Mônica Moura, diretora do Centro de Pesquisa em Design da Anhembi Morumbi, lança o e-book, Design de Hipermídia. Alberto Jacobsberg comanda almoço em torno do produtor de vinhos Bernardo Weinert, da Bodega Weinert da Argentina, no Restaurante Al Mirto. Gregory Perrucci, representante da vinícola Accademia dei Racemi, região de Puglia, na Itália, apresenta seus vinhos, na Enoteca Fasano. A Amsterdam Sauer inaugura sua nova loja digital. A Frajo Internacional de Cosméticos e Artdeco lançam a linha de maquiagem The Bronzing Collection, com apresentação da make-up stylist alemã Kathrin Gerber, no Restaurante Praça São Lourenço. A Século promove a palestra Tapetes - Dos Antigos... aos Modernos. O sommelier Cedric Dreling comanda o curso Iniciação ao Vinho, na The Prime Grill. Jesse de Andrade reabre seu Josephine Bistrô, com área verde e um boulevard. O HCor ganhou o prêmio Aberje 2007 de Comunicação Empresarial, na categoria Comunicação e Relacionamento com o Público Interno, e Adib Jatene, diretor geral do HCor, recebeu o prêmio de melhor case de Endomarketing para a Acreditação Hospitalar.