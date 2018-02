Persona De olho neles Como o sistema de TV Digital só começará a ser implantado na Grande São Paulo a partir de dezembro, segundo cronograma do Ministério das Comunicações, o presidente da Assembléia Legislativa, Vaz de Lima, decidiu usar a internet para ampliar o transparência das atividades parlamentares. Determinou a instalação de equipamentos nos chamados ''''plenarinhos'''', como são conhecidos os cinco outros plenários do Parlamento estadual, nos quais são realizadas audiências públicas, Frentes Parlamentares, reuniões de Comissões Permanentes e CPIs. Com essa medida, qualquer atividade da Assembléia de São Paulo poderá ser acompanhada em tempo real pelo site oficial, www.al.sp.gov.br. As transmissões começam esta semana. Sem o pé na areia Os advogados de Fábio Luis Lula da Silva entraram em contato com a coluna para dizer que ''''É absolutamente fantasiosa e inverídica a afirmação de que o Fábio Luis Lula da Silva teria adquirido um imóvel no condomínio Hanga Roa, em Bertioga'''', segundo as informações publicadas por Persona, no dia 8 de setembro. Fica aqui, então, registrado o esclarecimento dos advogados Roberto Teixeira e Cristiano Zanin Martins. Cidade repaginada O escritor e designer gráfico Gustavo Piqueira, depois de cinco meses da implantação da Lei Cidade Limpa em São Paulo, resolveu escrever o livro São Paulo, Cidade Limpa. O que ele notou é que as mudanças em muitas das fachadas de lojas, escolas, farmácias e oficinas mecânicas não chegaram a embelezar a cidade. E, aproveitando exemplos reais desses verdadeiros absurdos estéticos, Piqueira escreveu relatos ficcionais sobre as soluções - no mínimo criativas - que pequenos comerciantes usaram para driblar as multas sem gastar nada. Debate ecológico A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa hoje da 4ª edição do Diálogos Capitais, no MIS. O assunto abordado será desenvolvimento sustentável e os 20 anos do Relatório Brundtland. O encontro reunirá, entre outros debatedores, o presidente do Instituto Ethos, Ricardo Young, a coordenadora do Instituto de Defesa do Consumidor, Marilena Lazzarini, o vice-presidente da Federação Brasileira dos Bancos e do Banco Itaú, Antonio Jacinto Matias, e o presidente da EcoSecurities, Pedro Moura Costa. Estrada da paz William Ury, professor de Harvard e reconhecido como autoridade mundial em negociação, reúne-se, hoje, com empresários brasileiros para apresentar seu projeto Caminhos de Abraão, na Fundação Maria Luiza e Oscar Americano. Trata-se de uma estrada, com cerca de mil quilômetros, saindo do Egito, passando por Jerusalém, em Israel, e cruzando a Jordânia, Síria, Líbano, Turquia e Iraque, que vai, depois de restaurada e recuperada, desenvolver o turismo e a economia local, sendo um fator estimulador de paz. Ury, que é casado com uma brasileira, também quer conhecer melhor a bem sucedida experiência brasileira na convivência pacífica entre católicos, muçulmanos e judeus. Marcha histórica O projeto de Marcio Pitliuk de registrar, em filme e livro, os 20 anos da Marcha da Vida, que vai levar, em maio de 2008, milhares de estudantes do mundo inteiro para conhecer os campos de concentração na Polônia, entra agora na fase internacional de captar recursos. Seu produtor, Tubaldini Jr., da Latinamerica, segue para Los Angeles e Toronto onde se encontra com o co-produtor Leonardo Monteiro de Barros, da Conspiração Filmes, para reuniões com produtores americanos e canadenses. O livro contará com uma versão em ladino, a língua que os judeus da Península Ibérica falavam na época de Cervantes e que foi abandonada durante séculos e reativada pelos prisioneiros em Auschwitz. Arte na Paulista O Conjunto Nacional vai ganhar ares contemporâneos.Na quinta-feira, será inaugurada a instalação Espiral, de Nido Campolongo. A obra é composta de 34 anéis de compensado laminado, cujo interior será preenchido por texturas e cores resultantes de etapas de transformação de materiais recicláveis como alumínio, pet, papelão e madeira, entre outros. A obra faz parte de um projeto que prevê a instalação de espirais em várias cidades do mundo, sempre chamando a atenção para a questão socioambiental. Gourmets da moda Será aberta no Victoria & Albert Museum, em Londres, no sábado, a exposição Os Anos Dourados da Alta Costura: Paris e Londres 1947-1957, que mostrará um painel do que foi a moda desde que Christian Dior lançou o New Look, em 1947, até a transformação das maisons de costura em marcar globais. Pensando em homenagear a moda, o restaurante do Hotel Claridge''''s, o mais sofisticado da cidade, passará a servir, até o final da mostra em janeiro de 2008, o Couture Afternoon Tea. Gordon Ramsay, o único chef em Londres a ter três-estrelas no Guia Michelin, preparou delicados sanduíches para serem servidos com champanhes Krug Grande Cuvée e Dom Pérignon 1999. Outro destaque vai para os ovos estrelados cobertos com caviar Sevruga e sobremesas especiais. miúdas Aniversário de Marina Mesquita, Maria Amélia Saldanha da Gama, Marly Di Piero, Enrique Lipszyc e Cesar Filho. O prefeito Gilberto Kassab é o convidado da palestra-almoço do Fórum de Debates Político e Empresarial ADVB, no Club Homs. Wilma de Faria, governadora do Rio Grande do Norte, é a convidada de hoje do almoço-debate do Lide, no Hotel Renaissance. Jô Soares dirige leitura dramática do texto O Eclipse, de Jandira Martini, no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura do Conjunto Nacional. O sociólogo português Boaventura do Souza Santos lança o livro Para uma Revolução Democrática da Justiça e participa de debate, no Centro Acadêmico XI de Agosto. Thereza Blota, neta de Blota Jr., lança seu primeiro CD, Big Mistake, no Cabaret Discos. Guerreiro canta hoje, em show dedicado a Frank Sinatra, no restaurante Alucci, Alucci. Richard Zimler autografa o livro À Procura de Sana - Duas Palestinas, Dois Deuses, na Livraria da Vila Lorena. Carlos Eduardo Uchôa Fagundes inaugura o Espaço Manacá Eventos, na Avenida Nove de Julho. No seu programa Contraponto, da TV Justiça, Cacilda Decoussau Affonso Ferreira entrevista, hoje, o ministro Gilmar Mendes. A artista colombiana Catalina Estrada lança o livro Sweet Company e inaugura exposição, no Boa Bistrô. A Interni lança a linha de móveis Senza Tempo e apresenta o Interni Lab, produzido por Dado Castello Branco. A EMS, líder no segmento farmacêutico, realiza o 2º evento da série Encontros Musicais e Sorrisos, com a apresentação da Osesp, na Sala São Paulo. Anote na agenda Semana cheia de estréias teatrais e musicais e algumas atrações das artes plásticas. Hoje - O pianista grego Janis Vakarelis e o brasileiro Nelson Ayres, juntamente com os Solistas Personnalité, fazem duas apresentações, hoje e amanhã, no Espaço Promon, do espetáculo Do Romantismo de Brahms à MPB Clássica. Amanhã - Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, formado unicamente por homens, apresenta os balés O Lago dos Cisnes, Go for Barroco e Paquita, no Teatro Municipal. A Orquestra Sinfônica da USP, sob a regência do maestro Carlos Moreno, e a Cia Denise Santoro - Dança e Arte Flamenca apresentam a coreografia sinfônica Nos Passos de Manuel de Falla, com as obras El Sombrero de Tres Picos e El Amor Brujo, no Teatro Cultura Artística. Os Infames estréiam o espetáculo Enriquecer o Bispo, no Bar Picasso do Hotel Cambridge. A Cia. de Ensaio estréia a peça Três Estações, com direção de Leonardo Antunes, no Centro Cultural São Paulo. A cantora escandinava Annika Norlin apresenta-se, ao lado da pianista Maia Hirasawa, no Sesc Vila Mariana. Rubens Espírito Santo inaugura a exposição Relevos, na Galeria Baró Cruz. A Galeria Vermelho apresenta as exposições Le Désespoir du Singe, de Manuela Marques, e Araucária Angustifólia, de Gabriela Albergaria. Rico Lins e Ronald Kapaz abrem a exposição de design gráfico Dois Olhares, na Galeria Panamericana. O Museu de Arte Brasileira da Faap apresenta, no MAB Centro, a exposição coletiva Naturalmente Artificial, com obras de alunos de Artes Plásticas da Faap. A Galeria Jacques Ardies inaugura a exposição Alto Astral, com trabalhos de Ana Maria Dias, Bárbara Rochlitz, Malu Delibo e Ernani Pavaneli. Quarta - O quarteto de cordas Quaternaglia e o pianista americano James Dick apresentam pela primeira vez no Brasil o espetáculo Quinteto para um Outro Tempo, de Sérgio Molina, no Espaço Cultural É Realizações. Toquinho e o baixista Kabelo se apresentam no projeto Afinidades, no Sesc Santana. Sandro Borelli estréia o espetáculo Carne Santa, inspirado em Renato Russo, no Teatro Itália/Teatro de Dança. O Grupo Simples de Teatro estréia o espetáculo As Histórias dos Amores Difíceis, livremente inspirado em contos de Italo Calvino, no Teatro do Ator. A Anuário Latinoamericano de Las Artes Plasticas lança o livro e abre a exposição Arte 16, no Memorial da América Latina. Sergio Gregorio inaugura a exposição Cores Paulistas em Preto, na IQ Art Gallery. Quinta - A Orquestra Sinfônica do Estado apresenta-se, sob regência do israelense Asher Fisch, trazendo como solista convidado o violinista francês Raphael Oleg, na Sala São Paulo. No programa, obras de Jean Sibelius e Franz Schubert. O Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo apresenta espetáculo em homenagem a Heitor Villa-Lobos, no Teatro Municipal. O trio polonês Cracóvia se apresenta no projeto Concerto ao Meio-Dia no CCSP, na Sala Adoniram Barbosa. Germano Mahias comemora 52 anos de carreira com show, no Teatro Fecap. A Cia. Veneno do Teatro apresenta o espetáculo O Veneno do Teatro, do autor catalão Rodolfo Sirera, com Bartholomeu de Haro e Beto Matos, na Caixa Cultural. O Núcleo Cinematográfico de Dança apresenta o espetáculo Por Qué No Hacemos Cine?, inspirado em Pedro Almodóvar, na Galeria Olido. Camille Kachani abre a exposição Invisíveis, na Galeria Thomas Cohn. Fábio Morais inaugura a exposição Gente de Palavra, no Sesc Vila Mariana. A ceramista israelense Ofra Grinfeder mostra seu trabalho, na Casa Bola. Sexta - Seu Jorge faz show, no Via Funchal. Carlos Fernando apresenta o show Pré-Bossa, no Sesc Vila Mariana. O cantor Otto se apresenta, na Esplanada do Centro Cultural Sesi Vila Leopoldina. A banda Pato Fu estréia o show Daqui Pro Futuro, no Sesc Vila Mariana. Sábado - A Cia. Os Virtuosos de Teatro apresenta o espetáculo O Concílio do Amor, de Oscar Panizza, com direção Ivan Feijó, no Teatro Irene Ravache. O Corpo de Baile Jovem apresenta coreografia inédita criada por Mariana Muniz, A Outra Valsa, e Contradança, de Luiz Fernando Bongiovanni, e Limiar, de Flávio Lima, no Teatro Municipal. Kay Lyra faz show de seu primeiro CD, Kandagawa, com participação de seu pai, Carlos Lyra, no Teatro Crowne Plaza. Alzira E faz show de lançamento de seu novo CD, com participação de Zélia Duncan e Ná Ozzeti, no Teatro Paulo Autran. José Resende inaugura a exposição Acasalamentos, na Marília Razuk Galeria de Arte. Domingo - A Orquestra Sinfônica Municipal, sob a regência de José Maria Florêncio, apresenta As Quatro Estações, de Vivaldi, e A Sagração da Primavera, de Stravinski, no Teatro Municipal. Carlos Hee (interino) Karla Sarquis e Adriana Drigo Produção: Claudete de Lara