Persona Vaias nacionais O Movimento Grande Vaia, movimento da sociedade civil, sem vínculos partidários nem institucionais, responsável pelas passeatas Grande Vaia ocorridas em todo Brasil no dia 4 de Agosto, vai se reunir, novamente, hoje, para um ato de repúdio à absolvição de Renan Calheiros no Senado Federal. Em São Paulo, a manifestação será na Avenida Paulista, em frente ao prédio da Fiesp, às 14 horas, e, no Rio, ao meio-dia, na Candelária. Uma leitora da coluna faz uma sugestão para quem não quer sair às ruas para protestar. Estas pessoas poderiam fazê-lo de forma silenciosa, colocando uma faixa de pano preto ou fitas verde, amarelo e preto no seu carro, como sinal de luto pela morte da decência dos nosso políticos. Praias limpas Os hotéis brasileiros da rede JW Marriott participam, hoje, pelo quinto ano consecutivo do maior evento de limpeza de praias do mundo, o Clean up the World, organizado pela ONG australiana Clean Up the World, que visa conscientizar a população sobre a importância de preservar a natureza e educá-la sobre os males de jogar lixo em praias, rios e lagoas. No Rio, a limpeza será feita, entre outros locais, na praia de Copacabana. E, por causa da iniciativa do Marriott, outros hotéis da orla e várias empresas também aderiram ao projeto. Em Salvador, funcionários dos hotéis Costa do Sauípe Marriott Resort & Spa e Renaissance Costa do Sauípe Resort limparão a praia de Itapuã. Paraíso salvo O jantar armado pela Sociedade Amigos da Barra do Sahy, esta semana, com o objetivo de arrecadar fundos para a construção de uma estação de tratamento de esgoto, rendeu frutos. Já foi arrecadada a metade dos R$ 300 mil que faltam para a obra. O restante, R$ 986 mil, foi bancado pela Prefeitura de São Sebastião, que fez a rede de coleta do esgoto das moradias das Vilas do Sahy e Mosquito. Ou seja, a parceria entre poder público e comunidade vai salvar um paraíso.. Ares mais puros Enquanto os ares no Senado cheiram mal, Brasília se prepara para uma lufada de ar fresco na 3ª edição da Capital Fashion Week, que começa na quarta-feira, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Criada para projetar os valores do mercado de moda de Brasília e do Centro-Oeste, a semana de moda terá ao todo 37 desfiles, com marcas nacionais e produção local. Na passarela, celebridades como Deborah Secco, para a Zinc, Guilhermina Guinle para Confraria, Bruno Gagliasso para Dona Florinda by Santa e Marcos Caruso para UMA. A miss Brasil Natália Guimarães também confirmou presença, mas na platéia ao lado de dona Marisa Gomes, mulher do vice-presidente José Alencar. Top engajada Amanhã, entra no ar a campanha estrelada por Gisele Bündchen para a sandália Ipanema, da Grendene. A campanha, criada pela W/Brasil, apela para a conscientização e preservação do uso da água. E para dar o exemplo, toda a água utilizada na produção do filme foi reaproveitada para limpeza do estúdio e irrigação do jardim. A cada nova seqüência, a mesma água era reutilizada graças ao mecanismo da tecnologia da máquina de criação do artista alemão Julius Popp, chamada ''''bit fall''''. Década gay A revista G Magazine faz um festão de aniversário, hoje, na The Week, para comemorar uma década nas bancas. A lista de convidados promete uma celebração bem eclética, já que, além de alguns modelos que já foram capa da revista nesses dez anos, estarão na pista Elke Maravilha, Penelope Nova, Mel Lisboa e a cantora Perla, entre outras. O coqutel, na beira da piscina, terá som do dublê de DJ e editor-chefe da revista, Haroldo Pereira Jr., o que garante uma mistura de techno pop e brega chique. Country pop Grace Jones vai baixar no Brasil, no próximo fim de semana. Ela vem a convite de Zeco Auriemo para fazer um pocket show no almoço, dia 23, que ele promove para poucos e bons, no preview da Fazenda Boa Vista. Ela ficará hospedada no Hotel Fasano e volta para os Estados Unidos no dia seguinte. Toque brasileiro A canção Deuses do Céu, do brasileiro Flávio Chamis foi premiada no 2007 John Lennon Songwriting Contest, na categoria World Music. O júri reuniu músicos de várias áreas, como Al Jarreau, Bob Weir, do Greatful Dead, e a cantora Fergie. A canção premiada está no CD Especiaria, apenas com composições de Chamis, que recebeu uma indicação para o Grammy Latino e foi lançado no Brasil pela Biscoito Fino. Festa benta O Colégio Santa Maria, no Jardim Marajoara, comemora os 60 anos da chegada ao Brasil da Congregação das Irmãs da Santa Cruz, quando foi fundada a escola para moças na Vila Betânia. A festa, que contará com diversas atividades durante todo o mês, começa hoje, mesmo dia em que o Padre Moreau será beatificado em Le Mans, na França, onde fundou a Congregação, no século 19. Miúdas Aniversário de Regina Sabó, Ana Maria Lima de Noronha, Angelita Feijó, Gerardo Sochaczewski Kristeller e Marcello Nitsche. Amanhã é aniversário de Alba Noschese, Fernanda Mauad, Barbara Elias, Miguel de Almeida, João Augusto Pereira de Queiróz, André Trindade e Valdemar Iódice. A Sociedade Brasileira de Psicanálise promove o segundo encontro do projeto A Psicanálise nas Tramas da Cidade, com o tema Nova Ordem Urbana: Vida Cotidiana e Subjetividade, com Regina Meyer e Márcio Giovannetti, no Auditório Sigmund Freud. James Akel entrevista Fernanda Karina, ex-secretária de Marcos Valério, no Show da 10, pela www.alltv.com.br. O Yacht Club Paulista presta homenagem aos velejadores Bruno Prada e Roberto Scheidt, pela conquista do Campeonato Mundial da Classe Star. José Armando Pereira da Silva lança o livro João Suzuki - Travessia do Tempo, na Pinacoteca do Estado. O Coral Paulistano, regido por Mara Campos, tendo como solista o pianista Fúlvio Ferrari, faz estréia brasileira da mais recente obra do compositor paulista Amaral Vieira, Movimentos Concertantes - Nova Revolução Humana Opus 322, no Teatro Municipal. A Galeria das Pratas faz brunch de lançamento da nova linha da Shefield Plate, desenhada por Brunete Fraccaroli. Moises Chencinski lança o livro Homeopatia - Mais Simples do que Parece, na Saraiva do Shopping Ibirapuera. Fabiana Cozza lança o CD Quando o Céu Clarear, no Sesc Pinheiros. Enio Squeff faz vernissage da exposição Viva o Hino, no Sesc Ipiranga. Renato Noschese inicia uma quinzena em homenagem a BBKing, que completa 82 anos no domingo, na Memphis Rock?n Burger. Thereza e Tom Maia lançam o livro Uma Casa Paulista, no Café Tropeiro, amanhã, em Guaratinguetá.