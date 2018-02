Persona Corrida maluca Os brasileiros que foram à Argentina, domingo, para correr a Meia Maratona de Buenos Aires voltaram ao Brasil decepcionados. A organização da prova não colocou postos de hidratação suficientes no percurso e os corredores suaram a camisa literalmente sem conseguir repor os líquidos. Além disso, os retardatários foram abandonados à própria sorte e o trânsito já corria solto enquanto eles corriam na rua. Enfim, faltou segurança e água. Para completar, alguns brasileiros foram assaltados - por duplas de ladrões em motos - e ainda ficaram sem seus relógios. Para se ter uma idéia, dos 900 corredores brasileiros que estiveram por lá, grande parte já decidiu que não volta no ano que vem. Furtos no parque E por falar em corredores, quem tem treinado no Parque do Ibirapuera avisa que voltou a acontecer furtos à noite. Pelo menos quatro atletas que treinam à noite já ficaram sem carteira, sem relógio e sem o aparelho de som do carro. Mas, nenhum sofreu violência física. Festas sem parar Hideaki Iijima, fundador do Soho, completa 57 anos, amanhã. Mesmo dia em que sua rede de cabeleireiros faz 25 anos. E será, segundo ele, o fim de um ciclo. Por isso, ele irá passar a presidência para os filhos, Dai e Ai. Para marcar o momento, Iijima não vai descansar um minuto. Amanhã, ele comemora o aniversário, no Restaurante Shintori, e lança o livro O Samurai das Tesouras, tradução da obra que lançou no primeiro semestre no Japão. No domingo, celebra o Jubileu de Prata e anuncia a troca de comando na presidência do Soho durante jantar de gala, no Grand Hyatt, com o lançamento do livro Soho 25 Anos - Começa o Futuro, escrito por Mônica Oliveira. E, na segunda, no Via Funchal, distribui R$ 70 mil em prêmios, durante a realização do Grand Prix, um campeonato internacional de cabeleireiros. Mãos na massa Depois de oito anos à frente da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Saulo de Castro Abreu estréia em nova área. Ele acaba de se tornar sócio do Restaurante Vira-Lata. Animado com a nova empreitada, Saulo tem conversado com seus novos sócios, o chef Eduardo Duó e o decorador Fuad Murad, para dar forma ao seu primeiro projeto como restaurateur: transformar as salas internas do casarão de Higienópolis, no qual se localiza o restaurante, em um bar first class. A idéia do ex-secretário é fazer um espaço chique e despojado, para receber os executivos que trabalham na região da Avenida Paulista. Tudo novo A revista Isto É Gente vai passar por uma repaginação completa, a partir da edição de aniversário que, tradicionalmente, aponta os 50 mais sexys. O formato vai mudar para o mesmo tamanho das suas concorrentes , como a Caras, Quem, Flash e afins, e passará a usar somente o título Gente. As mudanças coincidem com a chegada de José Bello, para dirigir a publicidade da Editora Três, agora sob o comando do presidente executivo Caco Alzugaray. Todos pela educação Camila Pitanga, Sérgio Marone, Gabriela Duarte, Mariana Ximenes, Isabel Filardis, Angela Vieira, Dira Paes, Rodrigo Lombardi e Lucio Mauro Filho participaram voluntariamente das gravações da nova campanha do movimento Todos Pela Educação, criada pelas agências do grupo YPY, de Nizan Guanaes, e produzida pela Conspiração Filmes, também voluntariamente. O espírito de união por uma Educação de qualidade no Brasil contagiou a todos no set. A proposta é mobilizar os deputados a aprovar o fim gradativo da DRU da Educação (Desvinculação de Recursos da União), que transferiu nos últimos dez anos R$ 43 bilhões da Educação para outros setores. Golfe do barulho O VistaVerde Golf Club, em Araçariguama, vai mostrar, hoje, que o golfe nem sempre é bem comportado e silencioso, durante a etapa Furukawa do Circuito Empresarial de Golfe, com direito a show de rock e tudo. O evento será encerrado pela The Hole in One Band, composta por quatro jovens empresários e executivos golfistas, Tiago Naffif, Marcel Gholmieh, Adriano de Almeida e Jonathan Aires, que tocam paramentados com as roupas próprias do esporte. No final de semana, o clima fica mais tranqüilo, já que o VistaVerde sediará seu primeiro Campeonato Aberto, que deve reunir boa parte do PIB do golfe paulista. Desta vez, sem rock. Borbulhas chiques A festa de 50 anos do chef Laurent Suaudeau, hoje, vai contar com um toque especial. Um lote exclusivíssimo da champanhe Ruinart, a casa de champanhe mais antiga da França, fundada em 1729, chega ao Brasil especialmente para a comemoração, com as primeiras garrafas Magnum de Ruinart Blanc de Blanc e Rosé. Mas os apreciadores de champagne não precisam se preocupar, a Ruinart chegará ao mercado nacional em outubro, trazido pelo Grupo LVMH. Cenário nobre Ivan Zurita vai comandar, hoje e amanhã, o Leilão Prenhezes Nelore e o tradicional Leilão Inovação 2007 - Simental Sul-Africano. O cenário é a belíssima Fazenda Santa Cruz, considerada um ícone da região de Araras, que Zurita comprou recentemente dos herdeiros de Renata Crespi e Fábio da Silva Prado. A fazenda foi totalmente restaurada e vai ser exibida em primeira mão. Organizados por Daniela Zurita, os leilões têm décor do escritório de José Antonio de Castro Bernardes. O coquetel e brunch são de Charlô, ao som de Caçulinha. Tom Cavalcante faz show hoje e a Orquestra Imperial, amanhã. miúdas Aniversário de Deborah Avedikian, Tatiana Bentes Sayeg, Rosângela Conchon, Fabio Caramuru, Gregório Torkomian e Beto Ranieri. Renato Nalini fala sobre os desafios postos aos juízes no século 21, na Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal de São Paulo. Mark Baker, autor do livro Jesus, o Maior Psicólogo que Já Existiu, apresenta a palestra Como Deus cura o medo, hoje e amanhã, no Hotel Holiday Inn Parque Anhembi. A coreógrafa mineira Adriana Banana inicia, hoje, o workshop Desenquadrando as Possibilidades do Movimento, na Unidade Provisória Sesc Avenida Paulista. Daisaku Ikeda, René Simard e Guy Bourgeault autografam o livro Ser Humano, na Livraria Cultura do Market Place. Bruna Mantese de Souza e José Guilherme Cantor Magnani lançam o livro Jovens na Metrópole, na Ação Educativa. Fabrizio Giannone e Kudra Designers fazem brunch de lançamento do Atelier Kudra, na Alameda Lorena. Iquinho Facchini comemora cinco anos da sua empresa Koktail Bartending, com festa da peruca no Morumbi. O Mercado Municipal recebe o evento Conheça Mococa, com artesanato, apresentações artísticas e culinária da cidade de Mococa. Será hoje a 2ª edição do Jet Set Tendencies, no Hotel Caesar Park. O pianista Paulo Soares e a cantora Barbara Marques lançam o CD Para Ouvir a Dois, na Livraria Teixeira, na Alameda Lorena. Faça parte O cônsul britânico Martin Raven e sua mulher, Philippa, recebem para um o Chá Inglês 2007, em prol da Associação de Apoio à Criança em Risco, Acer, amanhã, no Jardim Guedala. A Embaixada Britânica e a ONG Movitae - Movimento em prol da Vida recebem, hoje, a dra. Jenny Morton, da Universidade de Cambridge, que faz a palestra A caminho de um tratamento para a doença de Huntington, no Centro Brasileiro Britânico. Neza Cesar, Marcelo Sampaio e Lucia Harumi promovem o Brunch pela Paz, em prol do Centro Budista Djampel Pawo, domingo, no Morumbi. A Tucca realiza, terça-feira, pré-estréia beneficente do filme Piaf - Um Hino ao Amor, no Kinoplex Itaim. O Pólo Dá Vida, ação social realizada pela Associação das Indústrias do Pólo Petroquímico do Grande ABC volta a oferecer serviços gratuitos para a comunidade, amanhã, em Rio Grande da Serra, dia 22, em Santo André, dia 29, em Mauá, e dia 6 de outubro, no Parque São Rafael. Nicette Bruno e Paulo Goulart estarão, amanhã, no Shopping Pátio Higienópolis, para abrir a venda dos convites do jantar dançante e o lançamento do Bazar da Fraternidade Ano III, que se realizarão dia 27, no Espaço Veneza Eventos. O CEN Aids, Conselho Empresarial Nacional para prevenção ao HIV/Aids, abriu inscrições até o dia 20 para empresas que queiram concorrer ao Prêmio Nacional CEN Aids no Mundo do Trabalho, no site. A Associação Esporte Solidário Run&Fun mostrará seu trabalho no Balcão da Cidadania do Shopping Iguatemi, a partir de terça-feira. Luciana Bernardo é a nova presidente da Associação Viva e Deixe Viver. Ela assume o cargo depois de uma experiência bem sucedida no University of Virginia Children?s Hospital, na Virginia, como contadora de histórias. A empresa Techsys promove, domingo, a 1ª Etapa Beneficente da Copa Techsys de Kart Indoor, em Osasco, em prol do Lar Social Casa Luz. Sob o patrocínio da Cultura Inglesa, a Casa de Apoio da Granja Viana abre, dia 20, a 21ª Mostra de Arte, com obras de 70 artistas, no Centro Brasileiro Britânico, com renda revertida em prol da Casa de Apoio. A Associação Instituto Sapientiae, em parceria com a Faculdade de Medicina de Jundiaí e o Fertility - Centro de Fertilização Assistida, atenderá gratuitamente a população para esclarecer sobre preservação da fertilidade, domingo, no Parque do Ibirapuera. A Bloomberg e a Mitsubishi Motors fecharam o patrocínio do 2º Tênis & Fun, evento beneficente em prol da Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha, amanhã, no Unisys Arena, com desfile da Spezzato. A AMA, Associação de Amigos do Autista, recebeu a doação de R$ 75 mil da Fundação Elijass Gliksmanis. A quantia será usada para financiar o sistema de segurança do Sítio Nova Esperança, em Parelheiros e o elevador do novo Centro de Reabilitação de Jovens e Adultos com Autismo. O Grupo Primavera realiza, amanhã, o 5º Festival Primavera de Golfe, no Clube de Golfe de Campinas. O Grupo Comolatti oferece um chá beneficente a favor da Laramara, segunda-feira, no Terraço Itália. Os convites podem ser adquiridos pelo telefone (11) 3660-6412. Carlos Hee (interino) Karla Sarquis e Adriana Drigo Produção: Claudete de Lara