Persona Menu potiguar No almoço oferecido pela governadora do Rio Grande do Norte, Wilma de Faria, terça-feira, na Fiesp, com recepção de Benjamin Steinbruch, representando Paulo Skaf, que estava em Brasília, o chef franco-potiguar François Schmidit, do Nick Buffet (mais tradicional de Natal), deliciou o PIB paulista e empresários estrangeiros com os quitutes nordestinos. Foram servidos pasteizinhos de camarão com queijo de coalho, salada de camarão potiguar com jerimum, manga e folhas, tranche de carne de sol com arroz de leite, lingüiça do sertão, queijo de coalho e rôti de mel de engenho. No final, os convidados puderam levar de lembrança o guardanapo de linho bordado, com porta-guardanapo de mármore com a famosa frase do historiador Câmara Cascudo, ''''O melhor do Brasil é o brasileiro''''. Além dos empresários brasileiros, estavam presentes os espanhóis Ramom Alzola e Miguel Manzanares, que vieram da Argentina num jatinho fretado para participar do almoço e conversar com a governadora sobre o Beach Resort Jacumã, que vão construir na praia de Jacumã, no litoral norte do Estado. Além da presença dos bambambãs do grupo espanhol Sanchez, que construirá oito hotéis e cinco campos de golfe no litoral norte do Rio Grande do Norte. Dança diplomática O mudança das cadeiras no Itamaraty está levando o ministro Pedro Bório ao Sri Lanka, onde vai abrir a Embaixada em Colombo. O embaixador Marco Antonio Diniz Brandão deixa a chefia da Afepa, Assessoria de Relações Federativas, onde será substituído pela embaixadora Gladys Facó, e vai para a África do Sul, de onde se despede o embaixador Lúcio Amorim, que segue para o Escritório Financeiro em Nova York, substituindo Gilberto Veloso, que se aposenta. O embaixador Marcos Caramurú de Paiva sai da Malásia e vai para o consulado-geral em Shangai, substituir o ministro João de Mendonça Lima, que vai ser embaixador em Hanói, de onde sai o embaixador Alcides Prates, que segue para as Filipinas. Desenho do Brasil Como parte das comemorações do bicentenário da independência do Chile, o governo daquele país promoveu um concurso internacional de arquitetura para escolher o projeto do novo Museu da Memória, no Complexo Cultural Matucana, em Santiago do Chile. Entre mais de 60 propostas, a vencedora foi de uma equipe de arquitetos de São Paulo, ligados à Universidade Mackenzie. A equipe brasileira é coordenada pelos arquitetos Lucas Fehr, Carlos José Dantas Dias e Mario Arturo Figueroa Rosales. O inicio das obras do Museu, orçado em U$ 10 milhões, está previsto para abril de 2008, com inauguração em 2009. O complexo todo terá investimentos públicos e privados de U$ 55 milhões. Tango à brasileira Os dançarinos de São Paulo estão em polvorosa, com a chegada de Antonio Cervila Junior hoje à cidade. Este paulistano é considerado um dos maiores bailarinos de tango do mundo, com uma consagrada carreira internacional, desde que estrelou o filme Tango, de Carlos Saura. Bailarino, coreógrafo e cineasta, seu novo DVD vendeu milhares de cópias na América Latina. Cervila Junior vem a convite de Alcione Barros para dar três master classes de tango no clube de dança Dançata, de hoje a sábado, com possibilidade de uma extensão no domingo. Coragem no volante As pessoas que têm medo de dirigir terão uma oportunidade de entender a razão de seu receio. O Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento para Condutores Habilitados Dirigindo Bem promoverá duas palestras gratuitas sobre o tema. Psicólogos abordarão temas como possíveis traumas, a importância do acompanhamento psicológico, superação do medo, que podem ajudar no tratamento de condutores já habilitados. As palestras acontecerão nos dias 22 e 29, em dez endereços da rede Dirigindo Bem. Para agendar o local e horário, basta ligar para o telefone (11) 5667-9190. Mais informações no site dirigindobem.com.br. Golpe do fiador Um novíssimo golpe na praça está deixando inquilinos, proprietários e corretores de imóveis de cabelo em pé.Um amigo da coluna descobriu que uma quadrilha forjou seus documentos, incluindo registro de imóveis, e colocou-o como fiador de vários imóveis. Só ficou sabendo, quando foi cobrado por uma dívida que nem supunha existir. O golpe funciona da seguinte maneira: o proprietário aluga seu imóvel para um inquilino, que apresenta documentos falsos, tanto dele como do fiador. De posse da chave, o golpista, que se faz passar por proprietário, subloca o imóvel para um incauto, sem fiador, lhe paga três aluguéis adiantados. O verdadeiro dono do imóvel só descobre a fraude quando não recebe o aluguel e aciona o fiador, que, por sua vez, teve seus documentos forjados e não sabe de nada. Ontem, o amigo da coluna esteve na delegacia e fez um Boletim de Ocorrência, mas não tem idéia de quem vai arcar com o prejuízo. Os 100 de Canô Nizan Guanaes passou o feriado em Salvador, onde fez uma palestra no evento Conexão Bahia XXI, que lotou o Teatro Castro Alves de empresários poderosos e marqueteiros. Nizan cantou, em primeira mão para a platéia a música que compôs em homenagem aos 100 anos de Dona Canô. A canção, que já começa a ser veiculada em todas as rádios da Bahia, é muito simpática e todas as estrofes começam com ''''cem'''' Bondinho erudito O bondinho do Pão de Açúcar está fazendo 95 anos e para comemorar, a companhia que administra um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil levará, no dia 29, o pianista Arnaldo Cohen para um recital de música clássica especial. O concerto, para 800 convidados, será no anfiteatro, no Morro da Urca. Cohen já realizou mais de 2 mil concertos pelo mundo e figura na lista das dez melhores gravações da revista Gramophone, lugar ocupado pela primeira vez por um artista brasileiro. Miúdas Aniversário de Belinha D''''Orey Serva, Vera Salem, Bia Campos Freire, Clarissa Macedo, Chiquinho Scarpa, Pedro José de Carvalho, Filipe Sigrist, Jorge Brandão, Sergio Ignacio e Tozinho Branco. Monica Serra, presidente do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado, participa de cerimônia de doação de 22.500 cobertores para 150 Santas Casas do Estado de São Paulo, que foram arrecadados durante a Campanha do Agasalho, no Palácio dos Bandeirantes. A Academia Paulista de Letras faz homenagem ao ex-presidente Rubens Teixeira Scavone e declara aberta a Cadeira 18. Alfredo Cotait Neto, secretário municipal de Relações Exteriores, fala a promoção da capital paulista no exterior, no Clube Monte Líbano. Paulo Skaf, Joice Joppert Leal e Celso Santos comandam coquetel de lançamento do Prêmio Idea/Brasil, na Fiesp. Bernard Mencier, presidente do BNP Paribas Brasil, recebe, no penthouse do Banco, para o vernissage da exposição de Ramón Cáceres. Adauto Novaes lança o livro Ensaios Sobre o Medo, no Sesc Avenida Paulista. A chef pâtissière Amanda Lopes fez 100 doces diferentes para o 1º Festival de Sobremesas, que se inicia hoje, na La Brasserie Erick Jacquin. A LG Electronics promove festa de abertura da Mostra DesignArt, no MuBE. Alberto Almeida autografa o livro A Cabeça do Brasileiro, na Livraria Saraiva do Brascan Century Itaim Bibi. Em comemoração aos 100 anos do nascimento de Frida Kahlo, com o apoio oficial do Consulado Geral do México, o Espaço Cultural Golden Light Business Tower e a Casa do Restaurador apresentam a exposição Recuérdame. É hoje a entrega do Prêmio Aberje São Paulo e Sul 2007, no Rosa Rosarum. André Diniz, Camila Spinosa e Eduardo Grinberg lançam a nova coleção da Urban Summer, com tênis customizados pelos artistas Elisa Sassi, Arthur Navarro e Slicks, no Shopping Iguatemi.