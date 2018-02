Persona Sem protocolos A primeira-dama Marisa Lula da Silva, a rainha Silvia e a princesa Victória, foram recebidas, ontem, para um tour oficial pela Casa Cor Suécia. Segundo as regras do protocolo, a visita teria a previsão de 30 minutos com passagem por apenas três ambientes. Mas a recepção foi tão calorosa que a visita durou mais de uma hora com direito a circulação por toda a mostra. Maira Lot, gerente de marketing da Casa Cor Brasil, foi a responsável por receber as autoridades e ganhou até beijos e abraços de dona Marisa, que quebrou o protocolo. Piratas, fora! A Associação Brasileira de Videolocadoras promove, hoje, em mais de 4.300 municípios de todo o País, um ato público contra a pirataria de DVDs. O objetivo é exigir dos governos municipais a aplicação da legislação vigente, a criação de leis que regularizem o comércio local nas ruas e a cassação da licença de uso do solo, por cinco anos, de quem vender produtos ilegais e piratas. O protesto ocorrerá simultaneamente, às 10 horas, em frente à prefeitura de cada cidade. Segundo o diretor da ABV, Carlos Augusto, 100 mil primeiros empregos deixam de ser gerados por ano por conta da pirataria. Acesso livre José Roberto França, do 5º Tabelião de Notas, recebeu esta semana a relação de custas e emolumentos feita em braile, encomendada à Fundação Dorina Nowill. A iniciativa é pioneira, mas a partir de janeiro todos os cartórios deverão disponibilizar lista semelhante, pois foi baixada uma determinação pela Corregedoria Geral para facilitar o acesso de todos os deficientes, inclusive de cadeirantes, que passam a contar com guichês rebaixados e sanitários adaptados. Defesa da água Durante o The London Design Festival, o mais importante evento do gênero na Inglaterra, que acontece a partir de sábado, Sônia Maia, diretora do ToBeTupi, que divulga em Londres a arte alternativa de diversas comunidades brasileiras, fará uma apresentação no projeto Dirt Café - Water Saloon. Ela falará em defesa da água e a importância dos filtros naturais na busca de alternativas contra as embalagens supérfluas e poluentes. Para dar um toque charmoso à palestra, o evento será na delicatessen mais charmosa de Mayfair, La Fromagerie, que é comandada por Patricia Michelson, uma das criadoras do projeto Dirt Cafe. Paraíso ameaçado Acendeu um alerta vermelho numa das praias mais bonitas do litoral norte. A Barra do Sahy está ameaçada por esgotos jogados no mar. Apesar dos apelos dos habitantes locais e proprietários de casas de veraneio, a Prefeitura não tomou providências. A solução terá de vir do bolso daqueles que amam o local. Dudu Whately comanda, hoje, no Bistrô Charlô, um jantar para angariar fundos para a construção de um sistema de saneamento. A intenção é juntar R$ 300 mil. Rede furada O Brasil até que está bem na fita no quesito acomodação de jogadores, na Copa do Mundo em 2014. Mas o que está pegando é a infra-estrutura hoteleira de algumas cidades, como por exemplo Belo Horizonte, considerada precária para sediar um evento deste porte. Esta semana já começam as negociações na CBF para encontrar solução para o problema. Emissário divino O padre Josafá Moraes, diretor de programação da TV Aparecida, muito amigo da família Veloso, é quem vai levar pessoalmente a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida para dar a bênção a Dona Canô, na festa em comemoração aos seus 100 anos, em Santo Amaro da Purificação, sábado. O padre atendeu aos pedidos de Maria Bethânia, devota de Nossa Senhora Aparecida, que prometeu cantar na festança. Gordura em baixa O Ministério da Saúde pretende jogar duro contra as empresas de produtos alimentícios para estabelecer um limite saudável para a produção de alimentos com gorduras trans e saturadas. Dados oficiais mostraram que o Brasil tem um percentual altíssimo de obesos e sedentários e a prevenção é a única saída para reduzir os gastos com saúde pública. Por isso, o ministro José Gomes Temporão irá estabelecer esses limites como já fazem países do primeiro mundo. Energia do lixo François Falloux , consultor ambiental do Banco Mundial na Europa e vice-presidente da Fundação Eco-Carbono, confirmou presença na primeira edição da Eco Power Conference - Fórum Internacional de Energia Renovável, em Florianópolis, no fim de novembro. A energia proveniente do lixo e resíduos e o equilíbrio urbano e rural será o tema do painel em que ele participará. O objetivo da conferência é gerar negócios e promover a atualização de informações sobre a energia renovável, pois o Brasil corre o risco de ficar para trás na corrida por novas formas de energia renovável, apesar de possuir todos os recursos naturais necessários para o desenvolvimento sustentável. Made in Brazil Para posicionar o País como um pólo atraente de produção audiovisual, a FilmBrazil está em viagem de prospecção para Milão e Londres, dois importantes centros de produção. O grupo vai visitar as principais produtoras e agências de publicidade e promover, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores, a Noite Brasileira, com drinques, comidas e música típicas. Em Milão, o evento será hoje, no Palazzo Affari, e em Londres, dia 18, na Embaixada do Brasil. Pioneiras do décor A diretoria da CAD Brasil Casa Arte & Design homenageará, sexta-feira, as empresárias Yolanda Figueiredo e Angélica Rueda, que morreu em novembro de 2002. A convite de Ernesto Del Castillo e Javier Campos Malbrán, elas criaram, em 1987, a primeira exposição brasileira inspirada no Casa F.O.A. Além da homenagem, haverá a cerimônia de entrega do Prêmio CAD Brasil, quando os dois melhores trabalhos na categoria Design de Interiores receberão o prêmio Yolanda Figueiredo. Na categoria Paisagismo, também serão eleitos dois projetos, que ganharão o prêmio Angélica Rueda. O júri foi formado por Olga Krell, pelo presidente da Asbea, Paulo Lisboa, e pelo o artista plástico Paulo Von Poser. miúdas Aniversário de Luly Misasi, Malu Mader, Edward Scott, Celso Grellet e Paulo Saldanha da Gama. Ricardo Abramovay organiza o Ciclo Desenvolvimento Sustentável, na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, que terá Hélio Mattar e Ricardo Carvalho como palestrantes. Guillaume Prats, representante da família proprietária do Château Cos d''''Estournel, da região de Saint-Esthèpe, em Bordeaux, comanda degustação vertical dos vinhos produzidos no château, no RestauranteLe Coq Hardy. Nelise Ometto abre a exposição A Fragmentação das Mandalas e os Códigos Vegetais, no MuBE. Jovens empreendedores de Jundiaí convidaram Renato Nalini para fazer uma palestra sobre como aperfeiçoar o Judiciário, depois de lerem comentários do livro A Rebelião da Toga no livro Somos Todos Responsáveis, de Antonio Ermírio de Moraes. Gil Carvalho recebe a medalha de honra Presidente Juscelino Kubitschek, concedida pelo governo de Minas Gerais, em Diamantina. Otto Stupakoff participa de bate-papo, na Leo Burnett, seguido de coquetel com exposição de fotos. Nicolas Vlavianos, a convite da Columbia University, faz a palestra Reflections on Sculpture, no Philosophy Hall, e abre exposição com obras inéditas, na Kouros Gallery, em Nova York. O chef Christophe Besse recebe para jantar em torno do chef Ivo Faria, do restaurante Vecchio Sogno, de Belo Horizonte, no Restaurante All Seasons. O Restaurante Tarsila, do InterContinental, realiza o 8º Festival Gastronômico Peruano, de 14 a 22 de setembro, com os chefs James Berckemeyer e Jaime Pesaque Roose. Carmela Gross é a convidada do programa de seminários Realidade e Cultura Contemporânea, e faz palestra sobre arte e cidade, na Escola da Cidade. Silvia Macedo Levorin, Nirlando Beirão e Bruno Ferro apresentam a palestra Por Trás da Fachada do Rodeio, na 30º Semana de Comunicação da Faap. O Restaurante Galani, do Caesar Park Faria Lima, promove Festival Gastronômico do México, assinado pelo chef mexicano Rafael Castro Martinez. Sérgio De Nadai comemora os 30 anos da De Nadai Alimentação, no Leopolldo, com show de Tom Cavalcante. Cristiana e Eneida Bertolucci comandam brunch de lançamento da coleção de setembro da Bertolucci, na Lapa. Fred Rossi lança o livro-agenda Anotações com Arte - 50 anos da Bossa Nova, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Cris Conforto e Eugenia Maia comandam brunch de lançamento da nova fragrância feminina, Liberté de Cacharel, que tem campanha estrelada por Gisele Bündchen, e da nova linha de solares Biotherm, no Boa Bistrô. Henri Cantais, brand manager da Jaeger-LeCoultre para a América Latina e o Caribe, apresenta os novos modelos da marca suíça, na H.Stern do Shopping Iguatemi. Carlos Hee (interino) Karla Sarquis e Adriana Drigo Produção: Claudete de Lara