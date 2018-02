Persona Táxi, só no ponto Uma amiga da coluna tomou um táxi na 9 de Julho, e logo depois foi assaltada pelo próprio motorista, armado, que travou as portas de trás e fez com ela um tour por caixas eletrônicos e ainda ficou com o celular, talão de cheques e o que mais quis. Na delegacia, onde foi fazer B.O. ouviu do delegado que é uma nova moda de assalto. O bandido ou rouba o carro de um taxista, ou usa um táxi ''''frio''''. Há milhares deles na cidade. Portanto, o melhor é tomar sempre um táxi em ponto conhecido, ou chamar por rádio. No meio da rua, nunca mais. Gêmeos em italiano A exposição dos Gêmeos que se abre hoje, em Milão, leva o nome de Assum Preto, o pássaro que tem os olhos furados para seu canto, extremamente admirado, ser ainda mais bonito. Este será o terceiro trabalho da dupla na Itália. Serão seis telas, além de uma instalação, criadas para a inauguração da galeria de arte contemporânea de Patricia Armocida. A proprietária do espaço é fã da dupla e diz que os muitos os admiradores há muito tempo pediam uma mostra exclusiva dos brasileiros por lá. Música bombada Esta semana começa a ser veiculada a campanha do VMB07. As cantoras Mariana Aydar e Pitty, entre outros artistas, ganharam corpos musculosos de lutadores de boxe, em fotomontagens. A criação é de Tomas Lorente, vice-presidente de criação da Y&R, que a convite da MTV criou uma ação que faz uma analogia com a luta de boxe para apresentar os concorrentes da 13ª edição do evento, que acontece dia 27, no Credicard Hall. Dias de Guiomar A Secretaria de Estado da Cultura, a Associação Paulista dos Amigos das Artes e a Prefeitura de São João da Boa Vista realizam, neste feriado de 7 de setembro, a 30ª edição da Semana Guiomar Novaes, uma das maiores expressões do piano brasileiro do século 20 e filha da cidade. As edições passadas viram desfilar estrelas como Egberto Gismonti, César Camargo Mariano, Arthur Moreira Lima,João Carlos Martins, além do aluno predileto de Guiomar, Nelson Freire. Uma das atrações deste ano é o jovem pianista André Mehmari. A programação da semana cultural inclui também dança e teatro. Casa a beira-mar O antigo Shopping Pátio 6ª Avenida, em Santos, foi transformado em uma grande e luxuosa mansão para abrigar a 13ª edição da mostra Santosarquidecor, que será aberta ao público amanhã. São 53 espaços - ambientes residenciais, uma área comercial, restaurante e cafeteria - montados por 60 arquitetos e designers. Hoje, haverá um coquetel de inauguração para convidados, oferecido por Odilinha Hoehne, com a presença do prefeito João Paulo Tavares Papa e do patrono da mostra, Ricardo Ohtake. Cofrinho gordo Ana Hickmann é mais uma vez a estrela da Beauty Color. A marca de cosméticos renovou contrato com ela até 2010. Além disso, a modelo e apresentadora também terá uma linha de maquiagem e de arazayme (um tipo de peeling corporal) que levará seu nome. Hoje, ela estará presente no stand da Beauty Color, na feira Beauty Hair, no Shopping Center Norte, para assinar o contrato. Floresta no concreto Paula Lima, Fernanda Porto e Renato Teixeira confirmaram a participação no Ecos do Planeta, megaevento voltado para a causa da Mata Atlântica, que acontece entre 2 e 7 de outubro, no Pavilhão da Bienal. Promovido pela Pró Cultura Marketing e Eventos, com curadoria de Fábio Feldman, ex-secretário de Meio Ambiente de São Paulo, o evento recriará uma Mata Atlântica natural no coração da cidade. miúdas Aniversário de Claudia Silveira Corrêa, Tatiana Tena, Andrea Bacchin, Luciano Huck, Paulo Maluf, Walter Gebara e Stefan Neuding. O governador do Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, é o convidado da ADVB para palestra, no Maksoud Plaza. Jack Terpins, presidente da Confederação Israelita do Brasil e do Congresso Judaico Latino-Americano, recebe o Prêmio Cicla, homenagem concedida a pessoas que se destacam por seus méritos na vida comunitária em geral, e na judaica, especificamente, em Israel. Elisabeth Rago autografa o livro Outras Falas, Feminismo e Medicina na Bahia (1836-1931), na Livraria da Vila Lorena. A Casa do Porto e a Viña El Principal lançam o vinho La Principessa 2006. Antonio Lopez promove o primeiro wine dinner do Epice Restaurante, com menu especial do chef Ivan Achcar e harmonização a cargo do sommelier Edu Lopes, da World Wine. Adermir Ramos da Silva Filho, diretor da consultoria jurídica Caminho Legal, recebe para a primeira Noite de Vinhos, na sede da empresa. Fernanda Marques lança a revista 360º, no Baretto. Pessy Gansburg dá um curso sobre culinária para Rosh Hashaná, no Buffet França. Katia Grubisich abre a Emporium K, na Consolação. Anote na agenda O feriado atrapalha. Semana pobre de estrelas. Em compensação, começa com Vinicius e termina com o Teatro Negro de Praga. Hoje - A Camargo Corrêa e Jobim Music lançam o livro Cancioneiro Vinicius de Moraes - Biografia e Obras Selecionadas, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. O Sindicato dos Profissionais da Dança do Estado de São Paulo realiza, hoje e amanhã, o Grande Gala Encontro Nacional de Dança 2007, no Teatro Sérgio Cardoso. O Itaú Cultural abre a exposição Imagem da Imagem, de Paula Gaitán. Amanhã - O cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler apresenta o show 12 Segundos de Oscuridad, no Sesc Pinheiros. Lucy Amicón, Marcela C. Portella, Javier Campos Malbrán inauguram a mostra internacional CAD Brasil Casa Arte & Design, na Casa das Rosas. A companhia japonesa de dança Sankai Juku apresenta o espetáculo Kagemi - Além das Metáforas de Espelho, no Teatro Alfa. Tom Zé faz show, no CCBB. Quarta - Estréia O Baile, de Jean-Claude Penchenat, em sua versão brasileira criada e dirigida por José Possi Neto, no Teatro Cultura Artística. O espetáculo Anti-Justine ou As Delícias do Amor, concepção e dramaturgia de Rui Xavier, com direção de Didio Perini e Rui Xavier, estréia no Espaço dos Satyros 2. O Instituto Tomie Ohtake abre a exposição 70 Anos Arte Como Questão, com curadoria de Glória Ferreira. A Galeria Valu Oria inaugura exposições de Marta Strambi e Fátima Neves. Quinta - Estréia Estrela Cigana, nova peça teatral escrita e dirigida por José Antônio de Souza, no Teatro do Centro da Terra. Madalena Bernardes estréia a performance Aperto, no Teatro da Memória do Instituto Cultural Capobianco. Sexta - O Teatro Negro de Praga estréia o espetáculo Life is Life..., no Via Funchal. A Companhia Baiana de Patifaria estréia a comédia A Bofetada, no Teatro Bibi Ferreira. Suzy Ayres e Eudes Carvalho estréiam a comédia Dupla do Barulho, no Teatro Eva Wilma. Geraldo Azevedo estréia o show O Brasil Existe em Mim, no Sesc Vila Mariana. Luciana Mello e Jair Oliveira apresentam o show O Samba Me Cantou, no Tom Jazz. Colaboração:Carlos Hee, Karla Sarquis e Adriana Drigo Produção: Claudete de Lara