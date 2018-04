Persona Mudança de rumo O presidente nacional da OAB, Cezar Britto, em conversa com um amigo da coluna, no começo da semana, garantiu que vai entrar na Justiça com ação civil pública pedindo a demissão de toda a diretoria da Anac por negligência e incompetência. Ela já está caindo de madura, mas não custa dar mais um empurrão. Aliás, a coluna tem de corrigir uma impressão que teve logo que o ministro Jobim assumiu. Parecia que os diretores da Anac, protegidos de José Dirceu e Dilma Rousseff, iam se eternizar no cargo, independente da opinião do ministro. Mas as evidências, e a insistência de Jobim fizeram mudar o rumo dos acontecimentos. Ponto para ele, citado até pelo presidente Lula como presidenciável. Além do que, tem hora que nem padrinho poderoso resolve. Ainda mais quando o próprio padrinho está precisando de padrinhos... Cabeça baixa O deputado José Genoino, no começo da semana, antes de ser incluído na lista de réus, pelo Supremo, já estava bem deprimido. Confidenciou a um interlocutor de aeroporto que considera a Polícia Federal e o Ministério Público de hoje piores que o DOPS do tempo da ditadura militar. E reclamou muito da grande imprensa. Já devia prever o pior. Horas de atraso Quem pretendia chegar a Brasília ontem por volta das 8 horas, tomando o vôo da TAM de Salvador às 7 horas, chegou só ao meio-dia. É que o vôo só saiu depois das 10. Pior para a empresa, já que esperavam pelo avião políticos baianos de todos os matizes: de Cesar Borges a Lídice da Mata, de ACM Neto e José Carlos Aleluia a Walter Pinheiro. E o avião ainda vinha de Aracaju cheio de políticos do Sergipe. Todos comentando que a aviação nacional não tem mais jeito. Gás no turismo Os empresários proprietário de pequenos e médios hotéis do Brasil todo vão poder, a partir de agora, migrar para o Supersimples. Depois de uma reunião, semana passada, entre a ministra do Turismo, Marta Suplicy, e o presidente da CNTur, Nelson de Abreu Pinto, o presidente Lula assinou uma portaria autorizando o registro dos hotéis no anexo 3 do Supersimples. Calçada padrão Será publicado esta semana, no Diário Oficial, que a empresa Borges e Fonseca venceu a licitação para execução, em meados de setembro, da nova calçada da Praça Buenos Aires, em Higienópolis. O projeto, elaborado pela SubSé, prevê o mesmo padrão adotado na Avenida Paulista: os espaços de diferentes tamanhos serão feitos em concreto moldado no local, em dois tons de cinza, com juntas de dilatação em latão. Um canteiro de grama amendoim com 1,50 de largura percorre toda a extensão da calçada unindo as árvores garantindo a permeabilidade do solo. Ajuda, sem Olavo Um dos pioneiros freqüentadores do sul da Bahia, Olavo Monteiro de Carvalho, vendeu sua famosa propriedade no Arraial da Ajuda. Pelo que se ouve por lá, o comprador é um rico espanhol, que pagou um punhado de milhões de euros. Olheiros bandidos Um grupo de canadenses, que estavam na cidade, foram assaltados logo depois que deixaram um hotel da área nobre. A tática dos assaltantes, segundo a delegacia onde prestaram depoimento, é cada vez mais comum. Os meliantes ficam do outro lado da calçada do hotel averiguando a saída dos hóspedes, e informam por celular seus parceiros de crime. Assim, o táxi ou o carro, que levará os hóspedes ao aeroporto, no meio do trajeto, é interceptado para o assalto. Restauro do IAB A Galeria Nara Roesler, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil/São Paulo, promove, amanhã, um leilão dos originais do álbum Arquitetura Gravada, realizado a partir de desenhos originais de arquitetos como Carlos Bratke, David Libeskind, Decio Tozzi, Fábio Penteado,Guilherme Motta, Hector Vigliecca, João Walter Toscano, Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Roberto Loeb e Ruy Othake. Toda a renda será revertida em prol da campanha para o restauro do edifício-sede do IAB, construído em 1947, cujo projeto é de autoria de um importante grupo de arquitetos: Abelardo de Souza, Galiano Ciampaglia, Hélio Duarte, Miguel Forte, Jacob Ruchti, Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Zenon Lotufo. Sem gravata Bia Doria inaugura hoje, com festa, sua galeria na Gabriel Monteiro da Silva. O espaço, projeto de João Armentano que chama a atenção pelo inusitado, lembrando estruturas de Frank O. Gehry, servirá para mostrar e guardar o acervo de peças da escultora de tamanhos pequeno e médio. As maiores, com 5 ou 6 m de altura, ficarão em seu ateliê na Vila Olímpia. A galeria receberá também obras de outros artistas e servirá como espaço cultural. O primeiro evento é o lançamento do número 2 da revista Gabriel, de João Dória, com direção de Tuca Reinés, arte de Paschoal Fabra Neto e produção de Píndaro Camarinha e equipe, com 200 páginas e tiragem de 40 mil exemplares. O tema: arquitetura sustentável. Dória avisa que o dress code do convite - passeio completo - não é para ser levado em consideração. Outro Carandiru O governador José Serra assinou decreto passando para a Secretaria de Relações Institucionais, comandada por José Henrique Reis Lobo, tanto o Memorial do Carandiru quanto o Memorial da América Latina. Com relação ao primeiro, instalado num dos prédios do Carandiru que não foram implodidos, Lobo chamou Maureen Bisilliat para montar seu acervo. Com relação ao Memorial da América Latina, que antes era da Secretaria de Cultura, depois passou para a de Ensino Superior, e uma fundação que Lobo já presidiu, o secretário decidiu manter Fernando Leça no comando. Lobo quer que o Memorial tenha mais relação com os consulados dos países do continente e amplie sua área de atuação, que hoje se resume ao cultural e político, também para o âmbito comercial. miúdas Aniversário de Sandra Salles, Joaquim Guanaes e Eduardo Pessoa de Queirós. Ontem foi o de Dorival Carper. Adelita Scarpa recebe para almoço em torno de sua hóspede italiana, Alessandra Alessi Remedi. Miguel Reale Junior autografa o livro O Rio e o Mar, no Azait. Ronald Kapaz, da Oz Design, é um dos palestrantes do encontro C4 - Congresso de Cartões e Crédito ao Consumidor, no Centro Fecomércio. Mary Nigri comanda o último nhoque da sorte do inverno 2007, no Quattrino. José Eli da Veiga lança o livro A Emergência Socioambiental, na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos. A revista Consultor Jurídico e a Faap lançam o Anuário da Justiça 2007, no STF, com a presença da ministra Ellen Gracie. Frederico Gazzinelli Costa recebe professores para o 5º Encontro Internacional de Microscopia Operatória, na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. A I.Stick lança a linha de adesivos do grafiteiro Binho Ribeiro, na Grafiteria. Nestor Goulart Reis Filho fala sobre problemas da urbanização contemporânea, na Escola da Cidade. Bia Braune e o publicitário Rixa lançam o Almanaque da TV, na Livraria da Vila Lorena. Jussara Miller autografa A Escuta do Corpo, Adriano Segal e Marcio Mancini lançam Tudo o que Você Precisa Saber antes de Reduzir seu Estômago, na Cultura do Conjunto Nacional. Carlos Affonso Nobre, pesquisador do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Inpe, faz a palestra Mudanças Climáticas e Impactos no Brasil: Porque Devemos nos Preocupar, no MAM. A TV Cultura e a Secretaria do Audiovisual do MinC lançam a série de documentários DocTV IB, na Cinemateca Brasileira. Ricky Marcellini inaugura o Clube Chalezinho, com show de Nasi. Mariana Braidatto e Adriana Parça reinauguram a loja Madri, na Rua Oscar Freire. Diane Pernet e Dino Dinco debatem a criação do festival de filmes de moda You Wear it Well, no Espaço Iguatemi. O Shopping Frei Caneca abre a exposição Toy Art do Bicudo. A Associação dos Advogados de SP, em parceria com a Internacional Bar Association, promove o Seminário sobre as Parcerias Público-Privadas e técnicas de Financiamento de Projetos, em sua sede . Regina Silveira inaugura, no Museo de Arte del Banco de la República, em Bogotá, a exposição As Sombras que Deixam Vestígios. Ricardo Ferreira, da Alatur Viagens e Turismo, acaba de ser eleito o primeiro brasileiro a fazer parte da ACTE. Colaboração:Carlos Hee, Karla Sarquis e Adriana Drigo Produção: Claudete de Lara