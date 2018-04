Persona Ladrão de cabo O secretário Andrea Matarazzo andou recebendo muitos e-mails reclamando da escuridão em que se encontravam os túneis Sebastião Camargo, Jânio Quadros e Tribunal de Justiça, todos na Zona Sul. Descobriu que, por três vezes, os cabos de força tinham sido roubados. Em uma oportunidade, a equipe da Prefeitura enfiava os cabos por um lado, e os ladrões os retiravam do outro. Parece coisa de desenho animado. Agora o secretário já tem tudo mapeado. Descobriu que os ladrões entram nos túneis escondidos nas laterais, atrás das faixas metálicas amarelas, entre a proteção e o concreto. Ninguém os vê. Vendem os cabos na Favela Funchal, ali perto, e a mercadoria vai aparecer nos ferros-velhos da região central. O secretário já fechou 14 destes ultimamente. Apesar de tudo mapeado, por via das dúvidas, os túneis terão, agora, guardas armados. É ou não absurdo o que vivemos hoje? Madeira de lei Um projeto de lei do deputado tucano José Augusto pretende garantir que toda a madeira consumida no Estado de São Paulo seja certificada. Ou seja, venha de área manejada de forma ambientalmente adequada, socialmente justa e economicamente viável. O projeto, que está na Comissão de Meio Ambiente da Assembléia, prevê restrições graduais à comercialização de madeira não certificada, garantindo que ela seria banida em 20 anos. O projeto será debatido por representantes do governo municipal e estadual, entidades da sociedade civil e lideranças comunitárias em simpósio promovido pelo gabinete do deputado José Augusto, Greenpeace e Amigos da terra na sexta-feira auditório Franco Montoro. {HEADLINE} Miss nissei Amaury Jr. anunciou ontem que seu programa na RedeTV! realizará o concurso Miss Centenário Brasil/Japão, que vai eleger uma nipo-brasileira para simbolizar os 100 anos da chegada dos imigrantes japoneses ao Brasil. Além de transmitir todas as etapas do concurso, entre setembro de 2007 e fevereiro de 2008, Amaury Jr. exibirá reportagens sobre as manifestações culturais japonesas incorporadas em nossos hábitos como caratê, judô, culinária, saúde, arquitetura, moda e artes. O outro lado Um grande empresário do ramo imobiliário, destes bem grandes mesmo, com muitos megaprojetos em andamento na cidade, conta que o boom imobiliário vivido no momento no Brasil acaba atrapalhando a construção civil. Se é bom para os negócios e para o emprego - ele conta que antes, punha anúncio para um engenheiro, apareciam 80, e hoje aparecem 3 quando muito - é ruim para a velocidade da construção, fator importante na lucratividade do empreendimento. Porque acaba faltando tudo, desde maquinário para fundações até acabamentos mais sofisticados. E até esses setores se adaptarem à demanda, já se perdeu muito tempo. E dinheiro, claro. Sobre adoção Será realizado hoje, no Palácio dos Bandeirantes, um evento em apoio à campanha de adoção de crianças e adolescentes Mude um Destino. O evento é organizado pela Associação de Magistrados Brasileiros (AMB) e a Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) e conta com o apoio da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Estarão presentes na cerimônia a primeira-dama, Mônica Serra, Cristina Marrey, mulher do secretário Luiz Antonio Marrey, e o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Celso Limongi, entre outros. Juca Chaves fará um relato de o que é ser pai adotivo. Hora das estrelas O Festival de Veneza, que começa esta semana, completa 75 anos. Para comemorar, a marca de relógios Jaeger-LeCoultre participará de um leilão em noite de gala, amanhã, organizado pelo famoso Antiquorum, no Palazzo Querini Dubois. Poderão ser arrematados seis relógios modelo Reverso Grande Automatique, cada um personalizado com a assinatura de Sergio Castellito, Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg, Josh Hartnett, Valentino Rossi e Oliver Stone. O valor arrecadado será destinado para o fundo mantido pela Bienal de Veneza que irá restaurar o filme Gli Uomini che Mascalzoni, dirigido em 1932 por Mario Camerini, o primeiro filme italiano apresentado na edição inaugural da Mostra Internazionale d?Arte Cinematografica no dia 11 de agosto de 1932. 