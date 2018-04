Persona Festa do cabide André Lima tira os luxuosos vestidos das araras de seu showroom, na Vila Olímpia, e transforma o espaço em pista de dança, na próxima sexta-feira. Ele arma por lá sua já tradicional festa de aniversário. Na quinta-feira, 30, André completa 37 anos e, no dia seguinte, comemora a data em grande estilo, cercado de amigos e pela turma da moda. Quem já foi às festas de André sabe que é ferveção da melhor qualidade. Além de cerveja e drinks, quem baixar por lá poderá repor as energias com os incríveis picolés Cairú, de tapioca, açaí e cupuaçu, "importados" diretamente de Belém pelo aniversariante para a ocasião. Gem Madrid Gloria Coelho embarcou ontem para Madri, onde participa como convidada da Semana Internacional de Moda Madri. Gloria apresentará o desfile da coleção verão 2008 na Passarela Latino América Fashion no dia 31, sexta, às 18h30. Além do desfile, sua marca participará do Salón Internacional de Moda que acontece até o dia 2 de setembro. Júri fashion Alexandre Herchcovitch assinou contrato com o canal Sony Entertainment Television e será um dos quatro jurados do concurso Brazil''''s Next Top Model, a primeira grande produção nacional do canal, que estréia dia 3 de outubro. Desfile itinerante As irmãs Luciana e Roberta Saad comemoram 40 anos da marca Saad e inovam no lançamento da coleção. Ao invés de um desfile convencional, 12 modelos vão circular pelos Jardins, terça-feira. Uma TV de plasma na loja da Haddock Lobo transmitirá o desfile ao vivo para as clientes, com direito ao um Oyster bar, docinhos e champanhe. De olho em nós Os japoneses poderão conhecer um pouco da moda brasileira, entre os dias 28 e 30, quando será realizada a Brasil Fashion Now, em Tóquio, por iniciativa da Apex-Brasil, em parceria com Abest, Abit e IBGM. A idéia é fortalecer a imagem do País e de seus produtos no Japão, ampliando as relações comerciais e a cooperação entre as empresas dos dois países. . Durante os três dias, estilistas brasileiros apresentarão suas coleções com a expectativa de gerar negócios iniciais no valor de US$ 6 milhões. A abertura será com os desfiles de Isabela Capeto, que já é uma marca requisitada no Japão, e de Ronaldo Fraga, no Omontesando Hills. Figurino dançante Walter Rodrigues será um dos palestrantes da 3ª edição do Iguatemi FilmeFashion. Na terça, ele falará sobre o processo de criação de um figurino para dança, já que é ele quem cria as peças das companhias do Studio3 Espaço de Dança, que antes de sua palestra vão apresentar a coreografia Dalida, de Anselmo Zolla, Ivonice Satie e direção de Miguel Magno - um dos highlights do festival. Sotaque inglês Na próxima semana, a H.Stern inaugura mais um ponto de venda em Londres. Depois da Harrods, agora é a vez da Selfridges. A joalheria será no andar chamado "The Wonder Room", totalmente renovado, onde estão as principais grifes do mercado de luxo internacional. Para a estréia, a marca brasileira preparou uma vitrine temática, exposta de frente para a Oxford Street. O tema é uma interpretação do clássico Cabinet of Curiosities. Uma seqüência de nichos iluminados com exemplares de cobiçadas pedras preciosas brasileiras, em estado bruto. Por fora Uma empresária paulista, que usou indevidamente fotos de uma modelo internacional em sua loja, apresentou uma proposta de acordo para a agente da modelo para resolver a questão. Mas pediu que esta não divulgasse esse acerto publicamente sob a alegação de que faria a transação sem a presença do advogado que intermediava o caso, para não gastar com honorários advocatícios. Ética feminina Há cerca de dois meses, o autor José Rubens Siqueira, a diretora Renata Melo, um grupo de atores - tendo à frente Leandra Leal e Xuxa Lopes - e técnicos estão criando em processo colaborativo um espetáculo teatral que recebeu o título Simpatia, que tem estréia prevista para outubro, no TUCA. Tendo por base pesquisas e entrevistas, a produção se propõe a levar ao palco uma discussão da ética das relações sociais e econômicas a partir do olhar feminino. Miniaturas A Prada acaba de reabrir suas lojas no feminino e masculino da Daslu. Giuliano Donini, da Marisol, e Chieko Aoki, do Blue Tree Hotels, inauguraram uma suíte especial para crianças com o tema Lilica Ripilica, no Blue Tree Park Paradise, em Mogi das Cruzes. Paulinho Boghosian embarca para a Inglaterra amanhã, para tocar na The End, em Londres, e depois, no Circo Lobo, em Ibiza. A Pousada Etnia, em Trancoso, lança seu próprio rótulo de espumante, em parceria com a vinícola Don Giovanni. A cervejaria Eisenbahn promove Confraria Feminina amanhã, no Le Petit Trou. Lilly e Renata Sarti apresentam, terça-feira, a coleção de verão da Lilly Sarti, com desfile na Daslu. A Bothanica Paulista, de Suzana Galvão, foi quem assinou o décor da festa de um ano de Rafaela, filha de Geyse e Abílio Diniz. A Chandon acaba de lançar sua versão rosé, a Chandon Brut Rosé.