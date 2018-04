Persona Flutes na calçada Amanhã acontece mais uma edição do Promenade Chandon, das 19 às 22 horas, nos quarteirões de comércio chique dos Jardins, que foi um sucesso de público em suas três edições, há sete anos. As últimas duas foram atrapalhadas pela chuva. A previsão, para amanhã, não é de chuva. A diferença das outras para esta é que agora será servido Chandon, em vez de Moet. O ponto de encontro dos bacanas será o Clube Chandon no Gallery. A direção artística é de Cacá Ribeiro, a cenografia, de Felipe Crescenti, e a trilha sonora de George Freire. As lojas se prepararam para a festa. A Tiffany & Co. mandou vir de Nova York um pingente que pode ser pendurado em pulseiras, colares, bolsas, celulares, em formato de balde rodeado por gelos de diamantes, que será sorteado entre os clientes da loja. Uma pescaria bem chique é a atração da H. Stern. Batizada de La pêche miraculeuse, os clientes terão 1.500 balões na loja para tentar a sorte. Em 20% deles estão prêmios como cremes e carteiras da marca, gift Osklen no valor de R$ 1 mil, tênis Asics Running, caixas de bombons Wagner Bertazzo, uma máquina de café Nespresso, além de berloques da coleção Diane von Furstenberg. Nas picapes, o DJ Sasha. A Bulgari lançará sua nova coleção de jóias BZero. A Calvin Klein montará uma vitrine conceitual branca com três modelos vivos vestindo o underwear CK. E a Cori lança a coleção, coma campanha protagonizada por Camila Pitanga. A Louis Vuitton criou um ponto turístico, com uma escultura gigante que simboliza a coleção LoVe, assim como a que está em Nova York, com direito a um fotógrafo para registrar esse momento. Fé brasileira Vejam que boa história. Nosso embaixador na República Checa, Affonso de Alencastro Massot, nos quatro anos que está em Praga, notou que a quase totalidade dos milhares de brasileiros que passam por lá visita a Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa, onde está a famosa imagem do Menino Jesus de Praga. Além dos milhões de católicos do mundo inteiro, lógico. Pensou que seria uma boa idéia entronizar, na nave principal daquela igreja, uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Para tanto, falou em primeiro lugar com o arcebispo de Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis, em dezembro passado. Em março, foi ao cardeal arcebispo de Praga, Miloslav Vlk, que se entusiasmou pela idéia. Com todo mundo a favor, foi marcada a entronização para o dia 17 de setembro, naquela igreja, em cerimônia com música barroca do brasileiro Padre José Mauricio Nunes Garcia. A cerimônia terá a presença dos dois eminentes prelados, brasileiro e checo, as mais altas autoridades locais, mais Paulo Skaf, da Fiesp, e Fernando de Arruda Botelho, já que o Instituto Arruda Botelho é que está pagando a conta. Palavra do Detran A assessoria de imprensa do Detran toma a palavra sobre o caso do documento de carro clonado que serviu para um bandido pedir empréstimo em banco, deixando a dívida para o verdadeiro proprietário. Segundo a assessoria, o Detran não tem nada a ver com isso, já que documentos são clonados depois de roubo ou extravio (não é o caso em questão) ou fabricados em impressoras. A culpa é do banco ou financeira que não teve o cuidado de verificar se os documentos eram verdadeiros, e não pediu o CRV (documento de transferência). Mas reconhece que esse tipo de golpe é possível. Fotos do bem Um livro raríssimo, autografado pelo fotógrafo americano Bruce Weber será leiloado durante o festival Iguatemi FilmeFashion. O livro é uma primeira edição de O Rio, com fotos feitas por ele na capital carioca, publicado em 86. O próprio Bruce selecionou a ONG para doar a renda, a Nós do Morro, no Rio. Os lances poderão ser feitos no site www.filmefashion.com.br/iguatemisp. Assunto urgente O Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do Incor promove o Simpósio Internacional Challenges to Bring Stem Cell Therapy to Reality - Critical Appraisal - II. O evento reúne representantes de centros de pesquisa que são referência em estudos com células tronco no Brasil e exterior, para debater os desafios da ciência para transformar a terapia com células tronco em realidade. Entre os assuntos-chave para os pesquisadores, está a possibilidade de a ciência conhecer e poder acionar o ''''software'''' das células tronco embrionárias para atingir objetivos terapêuticos específicos. Além de pesquisadores do Incor, serão palestrantes: Lygia Pereira (Brasil), Kenneth Boheler (EUA), Joshua Brickman (Escócia) e Goldyne Savad (Israel). As palestras serão proferidas em inglês. Arte na China Luciana Brito e Fabio Cimino embarcam para a China amanhã. É que a Galeria Brito Cimino foi a única brasileira selecionada para participar da primeira feira internacional de arte contemporânea em Xangai, organizada pelo mega colecionador Pierre Huber. A dupla irá também a Pequim, pois inauguram por lá, em outubro, uma exposição com quatro artistas da galeria: Nelson Leirner, Regina Silveira, Eder Santos e Caio Rosenwitz. Educando no palco Chega ao Brasil hoje, Suzy Graham, idealizadora e diretora do projeto National Theater Connections, de Londres - que integra teatro e educação e já revelou artistas como Keira Knightly. Suzy vem a convite do Conexões, versão brasileira do projeto, da qual participam 120 estudantes de escolas públicas, particulares e de grupos de teatro independentes , resultado de parceria entre Cultura Inglesa São Paulo, British Council Brasil, Colégio São Luís, National Theatre e Teatro-Escola Célia Helena. Suzy estará acompanhada por 20 jovens ingleses, integrantes do projeto, e da escritora Bryone Lavery, autora da peça Red Sky, do NT Connections, que será apresentada ao público brasileiro, no teatro da Cultura Inglesa, no dia 1º. Miúdas Aniversário de Tusco Brant de Carvalho, Angelika Winkler, Rosy Verdi, Camila Avesani, Fernando Lion e Marcio Aurélio. Manuela e Rubens Leme comemoram com um almoço. Amanhã é aniversário de Gilda Mattar, Camila Siqueira, Regina Faconti, Cristina Schleder, Vera Toledo, Juliana Whitaker Gouvêa e Mauro Freire. Nasceram Sophia e João, filhos de Carolina e Dado Castello Branco. O Sindicato dos Artistas de São Paulo recebe para missa, ao meio-dia, na Catedral da Sé, por ocasião do Dia do Artista. Francis Dones e Ana Edmonds, da curadoria do Guggenheim de Nova York, chegam para participar do júri internacional da Bienal de Arte de Sorocaba, que será aberta amanhã. Marcos GuardaBassi será o responsável, a convite de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, pelo almoço em comemoração aos quatro anos de existência da TV Vanguarda, afiliada da Globo no Vale do Paraíba. Marco Suplicy abre a quinta unidade da Suplicy Cafés Especiais, no subsolo do Clube Chocolate. A Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra inaugura a 16ª Expo Aflord, conhecida por apresentar a maior diversidade de flores do estado de São Paulo, em Arujá. A Fundação Stickel e Editora Brasiliense lançam o livro Uma Viagem Aventurosa - Percorrendo o Brasil em 1850, de Julita Scarano e ilustrações de Lilia Scarano Hemsi, na Livraria da Vila Lorena. Amaury Jr. mostra, em seu programa de hoje, uma entrevista com Dionne Warwick. Anuar Tacach promove a terceira edição de sua Corporate Run, na Cidade Universitária. A Sinfonieta dos Devotos de Nossa Senhora dos Prazeres apresenta A Música na Corte e a Obra de José Maurício Nunes Garcia, na Igreja de N. S. do Rosário dos Homens Pretos. A Une-Chile promove o 3º Festival Folclórico Chileno, no Memorial da América Latina. A Chocolat du Jour comemora 20 anos e lança o primeiro chocolate de origem 100% brasileiro, na Rua Haddock Lobo. O Shopping Jardim Sul lança hoje mais um exemplar de sua revista In, com decoração especial com bancas de flores e conjuntos de câmara espalhados pelos vários andares.