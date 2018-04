Persona Sem essa Essa história dos senhores vereadores quererem tomar conta do Conpresp dá nojo. A gente já imagina esta cidade vendida por eles mesmos ao interesse imobiliário, sem um pingo de respeito à história e à cidadania. Ainda bem que vozes se levantaram para que isso não acontecesse, e a cobiça da Câmara já diminuiu de seis para dois vereadores no Conselho. Antes era um só e era suficiente. Agora o Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento de São Paulo, se pronuncia sobre sua preocupação com o projeto da Câmara para renormatizar o Conpresp, segundo o IAB ferindo sua autonomia. O documento do Instituto fala no perigo da transformação de um órgão público "num balcão de negócios políticos e de outros interesses". No fim do texto, o IAB se posiciona contrário ao projeto de lei. Pela vacina O governador José Serra acionou os medalhistas parapanamericanos Everaldo, Erick e Mônica, todos do basquete, para acompanhá-lo na abertura da campanha de vacinação contra a paralisia infantil no Estado de São Paulo, sábado, no parque Villa Lobos. Os atletas têm seqüelas da doença, que foi banida em São Paulo em 1989. Nesta segunda fase da campanha, a Secretaria de Estado da Saúde pretende vacinar 3 milhões de crianças. Jardim brasileiro Ana Maria e Antonio Carlos Lima de Noronha recebem hoje a visita de Leslie Suttart, primeira-dama da cidade de Londres, mais a consulesa da Grã Bretanha, Felippa Raiven e Norinka Ford, da Cultura Inglesa, todas interessadas em jardinagem. O jardim dos Noronha foi sugerido a elas como exemplo de um belo jardim brasileiro. Um farol na cidade O arquiteto Marcio Mazza vai comandar o segundo passeio organizado por seu portal, o Arq!bacana. O primeiro levou arquitetos e urbanistas a navegar no Rio Tietê. Amanhã, ele promove uma visita ao Farol do Jaguaré, na Zona Oeste, desconhecido da grande maioria dos paulistanos, criado no alto das barrancas do Rio Pinheiros, em 1942, mais como mirante do que como sinalizador, quando o leito ainda era sinuoso. Hoje o farol fica afastado do leito do rio. O bairro do Jaguaré foi criado em 1935 com um loteamento de 165 alqueires, um dos primeiros planejados da cidade, numa antiga fazenda da família Villares. Fábio Prado, prefeito na época, construiu a Ponte do Jaguaré para ligar o novo bairro à cidade. Hoje o Farol, tombado pelo Patrimônio Histórico, é mantido pela Sociedade Amigos do Jaguaré, Saja, em parceria com a Prefeitura. A visita será guiada pela arquiteta e urbanista Maria Helena Lobo de Queiroz. Aída em concerto O Mozarteum Brasileiro leva à Sala São Paulo, amanhã e domingo, os mais de 200 músicos da Symphonica Toscanini, Coro e Solistas, sob a regência de Lorin Maazel, um dos maiores regentes da atualidade, pupilo de Arturo Toscanini e fundador da orquestra. Este ano completam-se 50 anos da morte do mítico maestro, que estreou como regente no Brasil, aos 19 anos, em 1886. No sábado, já com lotação esgotada, Maazel apresentará a Aída, de Verdi, em forma de concerto, com destaque para a solista Maria Guleghina, uma das mais aclamadas sopranos da atualidade.O programa do domingo inclui a Salomé, de Strauss, com a soprano Nancy Gustafson. Chocolate Hype O Clube Chocolate recebe convidados para um almoço, hoje, para anunciar suas novidades. A loja fechou parcerias com o Café Suplicy, que vai operar lá dentro, com André Diniz, que terá um corner de sua Urban Summer por lá, e Dinho Diniz, que leva sua Au Pet Store para lá também. Além disso, haverá um corner da Coisas da Doris e um espaço da clínica Hara, com vários tratamentos. Supla bossa-nova Fim de noite no Baretto sempre rende assunto. Na segunda, lá pelas duas da manhã, Paulinho Machline pediu para dar uma canjinha. Insistiu com o pianista Mário Edson, que não queria tocar de jeito nenhum mas acabou cedendo, e convidou o amigo Supla para tocar bateria, que, por sinal, mandou muito bem, em ritmo de bossa nova e foi muito aplaudido. Sabores do bem O Projeto Velho Amigo, presidido pelo trio Regininha Moraes, Regina Helou e Maria Theresa Cunha Pereira terá novidades nesta edição do evento beneficente Les Chef & Décor, hoje, no Terraço Daslu. A iguarias serão harmonizadas com as melhores safras de vinho do mundo. E o toque final vem com o show de Emerson Nogueira. SOPA DE LETRINHAS >Aniversário de Silvia Pinho, Lilia Klabin, Margot Botti, Monique Forrat, Esther Schattan, Sofia Carvalhosa, Simoni de Mendonça, João Luiz Araújo, Ricardo Kowarick, Caio Fischer, Lorenzo Giunta, Luiz Felipe D''''Ávila e do deputado tucano Orlando Morando Jr. Carola Matarazzo faz almoço para mulheres. >Nasceu Flora, filha de Ana Auriemo e Sérgio Magalhães Neto. >Nasceu Ana Thereza, filha de Eleonora e Marcelo Xandó, com a chegada estréiam como vovós Tatá e Arnaldo Halpern e Maria do Carmo e Zé Maurício Xandó Baptista. >Ana Maria Braga e Marcelo Frisoni recebem o prefeito Gilberto Kassab, o secretário Andrea Matarazzo e o cônsul italiano, Marco Marsilli, para jantar, em sua residência. >Roberto Scaringella recebe a Medalha do Pacificador, outorgada pelo Exército Brasileiro, no Quartel General do Ibirapuera, sede do Comando Militar do Sudeste. >A cônsul uruguaia Brigida Scaffo de Vera recebe para um vin d''''honneur para comemorar a Data Nacional de seu país, na Rua Estados Unidos. >Vincent Villari autografa o livro A Lua e o Aço, na Saraiva MegaStore do MorumbiShopping. >Lucinha Mauro promove o primeiro almoço filosófico em torno do tema Bric, Paises emergentes no século 21, com o jornalista Jayme Spitzcovsky. >Alexandre Birman inaugura a loja Schutz, no Shopping Villa Lobos, com projeto de Ester Giobbi. FAÇA PARTE >O Instituto Ronald McDonald promove, amanhã, o Mac Dia Feliz, em prol do Graac. >O Largo do Arouche recebe, domingo, a 13ª Feira de Arte, Cultura e Prevenção, realizado pela Associação Vida Positiva. O objetivo é a geração de renda para assistência a portadores do vírus HIV. >Lucia Ramenzoni e mais 11 outros ceramistas realizam o almoço beneficente O Prato É Seu, com renda revertida para o Movimento Comunitário Estrela Nova, amanhã, na Pizzaria Quintal do Bráz. >Às vésperas da comemoração do Dia Nacional do Voluntário, será amanhã o Encontro Anual de Voluntários do Itaú, no Centro de Cultura Judaica. >O Projeto Cidadania - Caminhadas com Segurança leva ao Parque Trianon, domingo, exames gratuitos realizados pela ONG Ortopedia & Saúde. >O Mozarteum Brasileiro promove masterclasses gratuitas, amanhã, em parceria com o Instituto Baccarelli com músicos da Symphonica Toscanini. >A Pernambucanas lançou a campanha Quem doa sangue doa vida, para estimular a doação de sangue. >Voluntários da Alcoa participarão do 6º Mutirão Voluntário, amanhã, na Casa dos Meninos, no Jardim Fim de Semana, quando serão feitas obras de pintura e jardinagem. >Orlando de Souza lança, hoje, no Mercure Jardins, coleção de canecas personalizadas, no Projeto Mercure Mais Cultura. Parte das vendas será revertida para o Retiro dos Artistas. >Segunda-feira, a marca portuguesa Gallo lança o projeto Azeite Gallo - Alimentando a Cultura, no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. A 16ª Noite de Confraternização da Associação Obra do Berço, o Bingo da Obra do Berço, acontece, domingo, no Leopolldo Itaim. Os convites podem ser adquiridas pelo telefone 5844-1915. >Dentro da série O Aprendiz de Maestro, a Tucca apresenta, amanhã, na Sala São Paulo, o espetáculo A Flauta Mágica, O Maestro e a Feiticeira. >No dia 30, o Espaço Rosa Rosarum realiza o jantar beneficente em prol da ONG Viver e Sorrir.Os convites estão à venda pelo telefone 5571-9277. >A Associação de Desenvolvimento Espiritual Reencontro realiza, amanhã, chá beneficente com renda revertida para as instituições carentes que são auxiliadas pela casa, na Rua Sebastião Preto, 47. >A Associação para Deficientes de Áudio Visão realiza, amanhã, a primeira noite de Crepe com apresentação do Trio Barroco da Osesp. >Rogério Figueiredo apresenta o espetáculo Elas, terça-feira, no Credicard Hall, que terá a venda dos convites revertida para as instituições Abrace, A Mão Branca, Apabex, ASA, Associação Marcel Mendes, Cipe, Consulado da Mulher, Grupo Chaverim, Lar da Criança Menino Jesus e Unibes. >A Associação Criança Brasil comemora 20 anos com a festa Relembrando os Velhos Tempos, quarta, no Trivento. >Toda a renda da venda dos ingressos da pré-estréia da peça Os Produtores, dia 17 de setembro, no Tom Brasil, será revertida para projetos sociais da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. >A AGV Logística realiza, amanhã, sua Gincana Solidária, que visa arrecadar alimentos e agasalhos para entidades assistenciais de Vinhedo. >Em sua terceira edição, a Corporate Run, que se realiza domingo na USP, irá destinar parte do valor das inscrições para o Projeto Esporte Solidário. >A Drogaria São Paulo iniciou a 3ª edição da campanha Doe um brinquedo para quem não tem.