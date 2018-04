Persona Outro golpe Muita gente, para fazer caixa, está refinanciando os próprios carros. Ou seja, conseguem empréstimo em banco dando o carro como garantia. Sabendo disso, a bandidagem já entrou em ação. Um leitor da coluna conta que clonaram os documentos do carro da mulher dele, levantaram empréstimo em banco, não pagaram, lógico, e o mico ficou para o casal. A vítima só fica sabendo quando recebe carta de cobrança bancária, mandado de busca e apreensão ou quando vai vender o carro. No caso deles, o financiamento foi feito numa agência bancária no interior de Santa Catarina. O mais estranho é que o empréstimo foi concedido a uma pessoa, com documento de propriedade em nome de outra pessoa! O advogado contratado garante que não é o primeiro caso. Agora, como é que esses documentos são clonados? Com a palavra, o Detran de São Paulo. Destaque no curta O 18º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo estréia, hoje, com 417 filmes de 48 países, em nove salas de cinema na cidade. Entre os brasileiros, um dos destaques é o curta Tarantino''''s Mind, no qual o ator Selton Melo discute com o músico Seu Jorge a obra do diretor Quentin Tarantino. Selton também faz a voz de um gato, encarnação de um escritor morto que é morador no bairro paulistano da Freguesia do Ó, em Sete Vidas, de Marcelo Spomberg. Nova direção A reforma da Burberry na Daslu, que começa esta semana, seguida da reforma da loja do Iguatemi, marca o começo da nova direção da grife inglesa no Brasil. Alan e André Haddad passaram a operação para Mauricio Prado. A loja da Daslu será reinaugurada em outubro. Vitrine internacional Uma turma de pesos pesados estará reunida hoje para o lançamento do primeiro filhote da editora Totum, dos jornalistas Nely Caixeta, Ricardo Galuppo e Clayton Netz, com carreiras nas redações de Exame, Veja e Forbes. Trata-se da revista PIB - Presença Internacional do Brasil, com tiragem de 25 mil exemplares, a PIB será uma espécie de vitrine das empresas brasileiras junto ao mercado internacional. O ministro Miguel Jorge, John Stuttard, Lord Mayor de Londres, João Carlos Ferraz , diretor do BNDES,e Marcelo Odebrecht, presidente da Odebrecht, participam de um debate no Centro Brasileiro Britânico. Torcida geral Começa hoje e vai até domingo, no São Fernando Golf Club, o torneio Diners Club Internacional, com a participação de craques e empresários como Guy Orleans e Bragança, Álvaro Almeida, Roberto Lima; Fernando Moura, Richard Connoly, e Hector Nevarez, além de golfistas profissionais como Phillipe Gasnier, favorito para ganhar o cheque de R$ 20 mil reservado ao campeão. Mas todo mundo estará torcendo pela vitória do ex-caddie Rogério Bernardo, o conhecido Tiger Woods de Parelheiros, bairro onde nasceu. É que se ele for campeão da categoria amador, ganhará o direito de representar o Brasil em Sun City, na África do Sul. Fã de mitra O maestro João Carlos Martins ficou contente de saber, pelo núncio apostólico no Brasil, Dom Lorenzo Baldisseri,que o papa Bento XVI, que na juventude estudou piano no Conservatório de Berlim, declarou sua admiração pelos CDs da Obra Completa para Piano de JSBach, gravados por Martins quando pianista. Como especialista que é, Martins vai aos Estados Unidos participar, ao lado de Yo Yo Ma, Bob MacFerrin e Leon Fleisher, das gravações do mais completo documentário sobre a vida Bach, dirigido por Michael Lawrence. Depois vai a Paris, reger na Sala Pleyel. Veterano RP Harold Burson, fundador da Burson Marsteller, que tem 86 anos e continua trabalhando todo dia em Nova York, vem a São Paulo, dia 28, para os 30 anos da filial brasileira. Burson esteve no Brasil em 1964, por 24 horas. Tinha vindo para sondar o mercado, mas foi avisado do golpe militar de 31 de março e saiu correndo. Nunca mais tinha voltado. Na festa, o veterano PR falará sobre o papel das Relações Públicas no mundo globalizado. SOPA DE LETRINHAS >Aniversário de Tonia Carrero, Clarissa Schneider, Renata Monteiro de Barros, Sylvia Piva, Pazzeto, Marcos Cintra e Fernando Muniz. Alice Carta comemora seu aniversário, com ação social em prol da Fundação Zerbini, na Claudeteedeca. >Nasceu Maria Antônia, primeira filha de Maria Eugênia e João Baptista de Freitas Nalini, primeira neta de Maria Zélia e Antonio Latorre de Oliveira Lima e de Maria Luíza e José Renato Nalini. >Nasceu Maria Luisa, filha de Daniela Maria Cilento e Marco Fabio Morsello. >A família Scavone recebe o carinho dos amigos na missa de sétimo dia em intenção de Rubens Teixeira Scavone, amanhã, às 12h30, na Igreja Nossa Senhora do Brasil. >Marcus Elias, presidente da Laep/Parmalat/Integralat, recebe para jantar em homenagem à Lady Mayoress e ao Lord Mayor of London, Lesley e Alderman John Stuttard, no Consulado Britânico. >Suzana e Geraldo Medeiros recebem para jantar em torno de Monique e José Zaragoza. >Armando Camarão e Christiana Neves da Rocha recebem para coquetel em torno de João Mansur, no Jardim Paulistano. >O cônsul italiano Marco Marsilli e sua mulher, Cristina, recebem para jantar em homenagem a Franco e Marina Nodari Mocenigo Soranzo, em sua residência. >Arlindo Jacob recebe para jantar em torno de Maria Eleonora Di Savoia Genova Massimo e seu marido, o marquês Giuseppe Ricci, de Roma. >O ex-ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros faz palestra, no almoço organizado pela Link Investimentos, durante o 3° Congresso Internacional de Derivativos. >Edemar de Souza Amorim, presidente do Instituto de Engenharia, recebe o título de Cidadão Paulistano, na Câmara dos Vereadores, por iniciativa do vereador Toninho Paiva. >Margarida e Vicenzo Ondei recebem para a abertura oficial do Le Coq Fou Bar, na Rua Jerônimo da Veiga. >Regina Moraes, Regina Helou e Maria Theresa da Cunha recebem para o Seminário Velho Amigo 2007-O Desafio do Envelhecimento no Brasil, no Hotel InterContinental. >A International Watch Company recebe Kurt Klaus, mestre relojoeiro da IWC, que apresentará a nova linha de relógios Da Vinci, no Baretto. Otávio Piva de Albuquerque promove um wine dinner para homenagear o empresário chileno Eduardo Chadwick, no Restaurante D.O.M. >Moisés Steffanelo autografa o livro O Negócio da China, no Espaço Cultural Ícone. >Meybe e Jairo Waisman comemoram a abertura da terceira joalheria Frattina, no Iguatemi. >Luciana Pires lança o livro Do Silêncio ao Eco: Autismo e Clínica Psicanalítica, na Livraria da Vila. >Guilherme Malzoni Rabello fala sobre Sigmund Freud, no curso Paradoxos da Modernidade, no Hotel Spa Solarium. >A Cisne Negro Cia. de Dança lança o livro Cisne Negro 30 Anos de Dança, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. >Renato Hirata lança o livro Estilos de Negociação, na Livraria Saraiva do Iguatemi. >Paulo Jorge Scartezzini Guimarães lança o livro Dos Contratos de Hospedagem, de Transporte de Passageiros e de Turismo, na Livraria Saraiva, do Kinoplex. >A chef Morena Leite e a sommelier Eliana Araújo comandam uma degustação enogastronômica para comemorar um ano da adega do Capim Santo. >Alexandra Farah, Pedro Igor Alcântara e Beto Amaral comandam coquetel de abertura do festival Iguatemi FilmeFashion, no Espaço Iguatemi. >O Ateliê Editorial lança o livro O Olho Imóvel pela Força da Harmonia - Poemas de William Wordsworth, com tradução e apresentação de Alberto Marsicano e John Milton, na Livraria da Vila Lorena. >Os chefs Ina de Abreu e Renato Lopes lançam novos pratos, no Restaurante Fillipa. >Mônica Soutello faz audição comentada sobre a obra de Noel Rosa, no Centro de Estudos Musicais Tom Jobim. >A casa de chá egípcia Khan el Khalili comemora 25 anos com o show Super Noites do Harém, no Teatro Santo Agostinho. >A Na''''amat Pioneiras Brasil lança a revista A Mulher Pioneira, em Fortaleza. >Malu Barreto, da Lâncome, lança a nova fragrância, Hypnôse Homme, no Iguatemi. >A Villa Mercato realiza o 1º. Workshop com o florista Vic Meireles. >Lenora de Barros e Noemi Jaffe apresentam performance com leituras e intervenções, na Escola São Paulo.