Persona Versão oficial Ouve-se que a grife Hermès está chegando finalmente ao Brasil. A última notícia é de que a loja será no Shopping Cidade Jardim, que já tem até um espaço de honra reservado para ela. A promessa é tão antiga quanto a encrenca. Só para lembrar, a grife ainda não veio pois há, no Rio, uma empresa antiga, do setor de vestuário, com o mesmo nome. Ainda para lembrar, Hermès pagou aluguel de um imóvel na Haddock Lobo, por anos, mantendo-o fechado para não perder o ponto. Até que desistiu. A coisa se arrasta na Justiça, onde a grife francesa já tem várias vitórias, mas não a sentença definitiva que a autoriza a se instalar por aqui. Em conversa com o advogado da marca no Brasil, Antonio Alberto Gouvêa Vieira, ele garante que o interesse de seu cliente pelo mercado brasileiro continua, tanto que diretores da grife vieram várias vezes para pesquisas de mercado e conversas. Mas informa, também, que a solução para a Hermès no Brasil não será a curto prazo. Café na esquina O ponto citado acima, que a Hermès manteve fechado por anos, na Oscar Freire com Haddock Lobo, um dos mais cobiçados da cidade, será finalmente reaberto com um Café Nespresso. O bairro agradece! Coelho campeão Paulo Coelho entrou para o Guinness Book 2008, que será lançada em outubro, como o autor que autografou mais traduções de uma mesma obra, em uma única sessão. A façanha foi realizada na Feira de Frankfurt, na Alemanha. No dia 10 de outubro de 2003, o escritor assinou 53 edições de seu best-seller O Alquimista, cada uma traduzida para uma língua diferente. Até hoje, Paulo Coelho vendeu 85 milhões de livros em todo o mundo, sendo que 30 milhões são de O Alquimista. Olha um ralo aí Só para corrigir uma informação dada ontem na coluna: o mencionado concurso para preenchimento de vagas na Câmara, em Brasília, não será em setembro, mas foi no domingo, com a presença de 74 mil candidatos. E haverá outro em outubro, com 600 inscritos para cada vaga. Ou seja, além do trem da alegria , que a Câmara quer votar com urgência, ainda há tanta vaga assim para o funcionalismo público? Lembram daquele mencionado excesso de arrecadação federal, que poderia adiantar tanta obra estrutural em São Paulo e no Brasil? Pois é... Ficção nas bodas Yeda Saigh, que estava com a ex-prefeita Marta Suplicy no casamento Nader, no sábado, em Jarinu, garante que a versão contada à coluna e publicada ontem é completamente fantasiosa. Ela foi e voltou com Marta e Luis Favre, que tinha com ele o filho de 10 anos. Quem dirigia o carro era um motorista. Atrás havia outro carro, de Yeda, também com motorista. Talvez isto tenha causado a confusão. Yeda contou ainda que alguém foi lhe dizer que havia assistido a outra discussão de Marta e Favre na pista de dança, da qual, segundo ela, nem chegaram perto. Ou seja, muito se fantasiou. Yeda conta ainda que a noite acabou na maior calma, num jantar no Antiquarius. Escola-modelo Em meio a conversas sobre a crise financeira mundial, o diretor-gerente do FMI, Rodrigo de Rato, vai conhecer hoje, em sua visita a São Paulo, a experiência de bairro-escola desenvolvida na Vila Madalena e criada pelo jornalista Gilberto Dimenstein. Considerada uma referência mundial de inclusão social pela Unesco e Unicef, a experiência, operada pela Cidade Escola Aprendiz, é modelo de gestão para integrar escola e comunidade. De olho no GP O Conselho Consultivo do GP Brasil de Fórmula 1 reúne-se, amanhã, na sede da Rede Globo, em São Paulo, para analisar as obras no autódromo de Interlagos. O autódromo está fechado e só será reaberto com o GP de F1, dia 21 de outubro. O promotor do evento, Tamas Rohonyi, da International Group, Caio Luiz de Carvalho, da SPTuris, e o representante do ministério do esporte, Ricardo Leyser Gonçalves, discutirão as mudanças da pista e novidades da prova, a última do Mundial, com os conselheiros Sonia Matarazzo, Willy Haas, da Globo, Carlos Miguel Aidar, Fernão Lara Mesquita, Alceu Rodrigues Vasone, do Hospital São Luiz, e o ex-secretário Marcelo Martins de Oliveira. Turismo a mil O empresário Antonio Hermann e o prefeito Gilberto Kassab selam, hoje, no WTC Hotel, contrato confirmando a realização da Mil Milhas Brasil, corrida mais tradicional do Brasil que neste ano passa a integrar o calendário internacional da Le Mans Series. A corrida será disputada em Interlagos no dia 10 de novembro e deverá dar ainda mais gás ao turismo da cidade, pois trará a São Paulo mais de 1.200 pessoas, entre pilotos, engenheiros, mecânicos e convidados de 44 equipes estrangeiras. Vexame registrado Deu vexame ou confusão em festas e eventos, vai ter mais trabalho daqui para frente. Está sendo testado, num camarote da Festa do Peão em Barretos, um sistema de cadastramento por digitais, da Dimep, que pode armazenar um histórico do convidado por todos os eventos do Brasil. Ou seja, bebeu em excesso ou causou problema, pode ter sua entrada dificultada na próxima balada. Esse tipo de monitoramento diminuiu em quase 70% as ocorrências em shows, e grandes eventos na Europa. miúdas Aniversário de Dora Pascowitch, Fernanda Kujawski, Suzana Gullo, Renata Cipriano, Tania Bocalato, Lorenzo Giunta, Rodrigo Santoro, Roberto Maya e Luiz Otávio Pacífico. Ontem foi o de Marcos Weinstock. Nasceu Otávio, filho de Camila e Fernando Abdalla, mais um neto para Gilda Mattar e para Lucia e Assad Abdalla. Milú Villela recebe para coquetel os sócios do Núcleo Contemporâneo do MAM. Rafael Noschese assumiu a diretoria Jurídica da Fundação Fecomércio de Previdência. Maria Fernanda Monteiro de Barros, comemorando sua volta ao mercado de arte, recebe para coquetel em homenagem a Gigi Pinto Thomaz e seus artistas, Ricardo Van Steen e Nelson Screnci, no Salão de Artes da Hebraica. O maestro João Carlos Martins é o convidado da reunião do Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, coordenado por Ronaldo Koloszuk, na Fiesp. Cristiana Arcangeli autografa o livro Como Viver Mais e Melhor - Só Para Homens, no Museu da Casa Brasileira. Emmanuel Bassoleil lança o livro Os Sabores da Borgonha, no Hotel Unique. Fernando Leça, presidente do Memorial da América Latina, e Maria Bonomi recebem convidados para a inauguração da primeira fase do projeto Etnias do Primeiro e Sempre Brasil, no Memorial da América Latina. Alceu Vezozzo Filho, vice-presidente da Rede Bourbon, e o diretor do Corporate Convention Plaza, John Chen, oficializam a operação hoteleira do empreendimento, agora sob a bandeira Bourbon. Elio Fiorucci faz palestra sobre a trajetória da marca Fiorucci, no Istituto Europeo di Design. Rafik Kassis comanda coquetel de inauguração da flagship da Operarock, na esquina das ruas Oscar Freire e Consolação. Simone Bert, do Restaurante peruano Wanchako de Maceió, elaborou menu a quatro mãos com Silvia Percussi, na Vinheria Percussi. Claudia Andrade lança o livro Escritórios: um Século de Transformação, na Livraria da Vila Lorena. Luiz Marsaioli recebe José Galante, enólogo-chefe da vinícola argentina Catena Zapata, no Restaurante Pobre Juan. Alessandra Rascovski e Filippo Pedrinola falam sobre obesidade mórbida, cirurgia de redução de estômago e a criação do centro clínico de acompanhamento pós-cirúrgico, o Transforma.med, em sua clínica. Stella Ferraz comemora: a capa da Gula que está nas bancas, com o nhoque de Mary Nigri, assim como a capa do livro de Morena Leite, Brasil Ritmos e Receitas, têm louças dela. O Jacaré Grill, na Vila Madalena, lança carta de vinhos assinada pelo enófilo Ricardo Bohn Gonçalves.